La cabeza del rey

Un 21 de enero un amigo francés me invitó a cenar en su departamento en París. Cada año las personas de pensamiento jacobino y libertario en Francia celebran en esa fecha la decapitación por la guillotina del rey Luis XVI en 1791, uno de los hechos clave de la Revolución Francesa: se reúnen para preparar con todo cuidado y luego cenar, una cabeza de becerro bien horneada, aderezada y rociada con varias botellas de vino. Es un acto simbólico que rememora la caída del Antiguo Régimen, así como la igualdad arrasadora de aquella gran revolución, la eliminación de fueros y privilegios que trajo consigo.

Un siglo y medio antes, en 1649 había sido decapitado Carlos I, rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, luego de enfrentarse al Parlamento por querer convertirse en monarca absoluto. Nunca más en el Reino Unido monarca alguno trató de gobernar sin el contrapeso del parlamento.

Cortarle la cabeza al rey reviste en ambos casos dos aspectos simbólicos: por una parte, es el triunfo de las luchas libertarias y republicanas; por otra, no deja de tener alguna significación subconsciente, como el de matar al propio padre. Esto último fue vivido como un trauma no sólo por las aristocracias francesa e inglesa, sino también por cierta parte de los gobernados.

Esto me ha venido a la mente ahora que, con las denuncias de Emilio Lozoya, el juicio a García Luna y otros procesos judiciales, se ve la posibilidad de juzgar a varios expresidentes de la República, sobre todo a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón y a Carlos Salinas de Gortari.

Ciertamente hay una demanda popular muy fuerte que se lleve a investigación y juicio a todos los expresidentes que la deban, la teman o no. Sin embargo, aunque se han promovido juicios en instancias nacionales e internacionales contra varios exprimeros mandatarios, ninguno ha prosperado. Dos ejemplos: Luis Echeverría fue juzgado por el genocidio del 2 de octubre de 1968 a instancias de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada por Fox y desaparecida por Calderón. El expresidente fue puesto bajo arresto domiciliario por la misma fiscalía durante tres años, pero en 2009, el Quinto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito lo exoneró. Otro ejemplo de impunidad-complicidad fue cuando Zedillo fue denunciado en septiembre de 2009 ante una corte de distrito en Connecticut, Estados Unidos por la masacre de Acteal. Pero Felipe Calderón Hinojosa, pidió al gobierno norteamericano que se le otorgara inmunidad al expresidente priista. https://www.sinembargo.mx/28-04-2014/972085

Además, el propio presidente López Obrador, señala que él mismo se opondría a que los expresidentes fueran juzgados, pues no quiere hacerla de verdugo según sus propias palabras. Señala que debería la población organizarse y promover una consulta pública al respecto.

La postura de López Obrador es tan comprensible como hábil: no quiere él mismo encabezar la acción promover el juicio contra sus predecesores porque no quiere aparecer como revanchista, como que se cobra los ahora más comprobados aún fraudes electorales de 2006 y 2012 y la persecución que Salinas le montó durante todo su sexenio. Además, al llamar a que sea el pueblo quien decida si se juzga a los expresidentes o no, va a demostrar su gran capacidad de movilización, en contraste con la casi nula convocatoria y gran rechazo a sus predecesores.

El hecho de que no se haya llevado a ningún expresidente a juicio es un resabio del presidencialismo, casi monarquismo, que padecimos en México, que consagra la impunidad de primeros y ex primeros magistrados. De todos los países de América Latina sólo Nicaragua y México no hay la posibilidad de remoción del presidente en funciones, ya que sus textos constitucionales no establecen ningún mecanismo de interrupción del mandato.

Y, sin embargo, tan sólo en lo que va del presente siglo, 10 expresidentes de la República han sido investigados y o llevados a juicio en siete países de América Latina: Cristina Fernández, de Argentina; Luis Ignacio da Silva y Michel Temer, de Brasil; Ricardo Martinelli, de Panamá, Álvaro Colón, de Guatemala, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García, de Perú, Rafael Callejas, de Honduras y, muy recientemente, Álvaro Uribe, de Colombia. Los sobornos de Odebrecht están presentes casi en la mitad de ellos.

Y, si nos vamos a la remoción de presidentes y presidentas de la República en América Latina, tan sólo entre 1992 y 2016 fueron quince los primeros mandatarios y mandatarias removidos de su encargo en nueve países diferentes, la mayor parte de las veces por motivos de corrupción, según estudio de Sánchez Gayosso y Escamilla Cadenas. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-23332017000100047

Tenemos que animarnos, organizarnos, y solicitar al Congreso que apruebe ya las reformas respectivas a la Constitución para que se pueda juzgar a los presidentes de la República por los seis delitos, además del de traición a la patria que señalan las iniciativas de reforma promovidas por López Obrador y que no han alcanzado la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Por otro lado, hay que insistir en que se lleve a los tribunales a los expresidentes señalados como presuntos responsables de diversos delitos, como ciudadanos comunes y corrientes que son, sin privilegio alguno. Este es un proceso que se debe llevar a cabo para terminar las exequias del Antiguo Régimen y despejar los obstáculos para que la Cuarta Trasformación haga por fin al nuestro un país donde imperen la justicia y la ley.

Hay que vencer el temor de cortarle la cabeza al rey.