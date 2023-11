La banalidad de la política

El ejercicio de la política práctica siempre ha estado impregnado de banalización. No hay tiempos idóneos al respecto. No existe régimen que escape, cuando menos, a contar con matices de superficialidad, frivolidad y hasta cierta campechanía. Quizá, la impronta de estas características sea inclusive necesaria para dar pie a una mínima vitalidad del ejercicio del poder y de todo lo que le antecede.

Pero lo que se vive en estos tiempos quizá alcance la cúspide de esta trivialización. A ello han contribuido, sin lugar a duda, las redes sociales y los instrumentos tecnológicos con los que hoy se cuenta. Hoy, el manejo de la plaza pública de la vieja usanza pasa a un segundo plano. Solamente los ingenuos piensan que por abarrotar lugares públicos se llevarán el triunfo en una elección. Las elecciones se ganan de otras maneras. Y esas formas ya tienen poco que ver con presencias físicas en espacios colectivos.

Actualmente, la superficialidad ya no huele tanto a discurso demagógico en plaza pública, sino que irrumpe, por ejemplo, en la modalidad de anuncio espectacular insulso. Juárez, al igual que todas las ciudades y pueblos de este país, está inundada de una contaminación visual que plasma rostros y medios cuerpos de pésimos políticos que dicen ser lo que México necesita. Ya no hay lugar en carretera citadina en la que se puedan apreciar los cerros y los atardeceres sin que se atraviese la imagen de hombres y mujeres “producidos” que, en mega portadas de revistas electrónicas hechas al vapor, dicen ser lo que el estado de Chihuahua necesita.

Esta simulación de portada gigantesca evoca la frivolidad excelsa en que ha caído la política práctica. Todos, incluidos los “posibles” más serios, le entran al juego. Y así, hasta los que no cuentan con los recursos de algún mecenas casi oficial, orquestador de campañas a modo, logra juntar su dinerito para no quedarse fuera del reparto por la tierra del espectacular. El chiste es verse hermoso en plena vía pública, estorbando la vista del peatón, del automovilista, del conductor de plataforma hastiado de ver esos rostros que parecen burlarse de su faena de ocho o diez horas en el volante.

A tal grado llega el hartazgo, que hay gente que ha acudido a consulta psicológica porque ya no puede quitarse de la mente esas imágenes que lo persiguen hasta en sus peores pesadillas. A algunas de esas víctimas los rostros de los “posibles” se les traslapan hasta representar una unidad de la que ya no es posible extraer la identidad de cada uno. Es ya pues, una sonrisa monstruosa la que permanece en su imaginario. Y debajo de esa postal que lleva consigo, sólo le aparecen las letras de un sitio digital que dice que contiene una entrevista.

La entrevista, si acaso existe, huele a azufre. El azufre de los lugares comunes. De las preguntas sin sentido y de las respuestas banales. No hay nada sustantivo en la mayoría de los “posibles”. Todos dicen traer “propuestas”, pero ahí empieza lo vacuo. Son propuestas dignas de presidente de comité de vecinos, no de políticos que aspiran a ser “hombres de Estado”. La propuesta de un verdadero político tiene que nutrirse de contenido ideológico, así sea la más nimia. Sus respuestas tienen que evidenciar el trazo de la cosa pública, de lo contrario se está equivocando de espacio. Quizá su lugar sea la gerencia de una empresa, la supervisión de una línea de producción, la dirección de la empresa de su papá, pero no el ejercicio del poder público. En el léxico se les nota su deficiencia para desempeñarse en el ámbito público. Hablan de “áreas de oportunidad”, de “metas y objetivos trazados”, “del ciudadano como cliente”. Evidenciando que su lugar está en la empresa, jamás en la esfera de la política práctica.

A la mayoría les faltan tantos elementos que tendrían que volver a nacer para entender la complejidad del ejercicio público. De resultar electos, dada la benevolencia del elector promedio, una gran parte de ellos nadarán de muertito en sus escaños o en la administración pública. Algunos ya están en el poder y quieren prolongar su tránsito. Ahorita también ejercen como agentes de contaminación visual en las principales avenidas de la ciudad. Un oficio cada vez más recurrente. Fuente de terribles pesadillas y hasta de colisiones.