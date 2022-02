La ‘amenaza’ migrante

El retorno de los Protocolos de Protección a Migrantes (PPMs), también conocidos como el programa “Quédate en México”, implica un nuevo período de espera para más de 22 mil personas que deberán permanecer en Ciudad Juárez hasta que Estados Unidos les dé fechas de audiencias en sus cortes. En estos días, a cuenta gotas, retornarán de El Paso a Ciudad Juárez, 30 migrantes al día a continuar con una espera que parece infinita.

Ciudad Juárez es la ciudad fronteriza con más cruces de solicitantes de asilo bajo PPMs, con cinco mil 747 personas hacia finales de agosto, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). A ello, se suman cerca de dos mil personas en México que aún tienen casos de pendientes.

Aunado a esto, otro flujo migratorio en Ciudad Juárez son mexicanos desplazados internos forzados, quienes también buscan asilo político. De ellos, el estudio “Flujos Migratorios y Covid-19. La Experiencia de los Espacios Filtro y de Tránsito en Ciudad Juárez”, calcula que desde septiembre de 2019 a 2020 han llegado alrededor de cinco mil personas.

Por si esto no fuera poco, las deportaciones de mexicanos no solo no han cesado en Ciudad Juárez, sino que van al alza, en 2019 hubo más de 25 mil, los cuales, debido a la contingencia sanitaria han incrementado aún más, de enero a mayo el promedio mensual de deportaciones ha sido de mil 803.

Hoy, después de dos años de aquel enero de 2019 donde grandes caravanas de migrantes cruzaban nuestra frontera sur con destino a Estados Unidos, la pasada administración de ese país obligó a más de 70 mil solicitantes de asilo a permanecer en México, siendo Juárez receptora del 35 por ciento de ellos, y constituyéndose como la segunda ciudad fronteriza con más migrantes tan solo después de Tijuana.

La capacidad de los 23 albergues con los que contamos en Ciudad Juárez estaba ya rebasada de por sí, pero ante este nuevo panorama, un escenario previsible es una crisis humanitaria que ponga en peligro a los migrantes y profundice problemas sistémicos en el municipio.

Según datos del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespam), entre diciembre de 2018 y marzo de 2020 se registraron alrededor de 26 mil migrantes para iniciar con un proceso de asilo. La Encuesta a Migrantes Internacionales en tránsito a través de Ciudad Juárez (2018-2019), desarrollada por el Grupo Interdisciplinario en Temas Migratorios (GITM), revela que estos desplazamientos involucran unidades familiares y no tanto personas en lo individual, situación por la que se explica que cerca del 35 por ciento de estos inmigrantes sean menores de edad.

La pandemia y la nueva ola de contagios de la variante Ómicron ha agudizado la situación en los albergues, los cuales no cuentan con la capacidad para recibir y dar atención a todos estos flujos migratorios. La espera nuevamente en albergues y campamentos improvisados sin acceso a condiciones adecuadas de alojamiento, higiene y alimentación, ni a una atención apropiada en salud o educación, acompañada de abusos, explotación e incluso secuestros, es un escenario que ya ocurre.

A finales de septiembre se tuvo noticia de 13 hombres migrantes desaparecidos en el estado sin que hasta ahora se sepa nada de ellos. Human Rights Watch ha concluido en reiteradas oportunidades que los migrantes en México están expuestos a violaciones sexuales, secuestros, extorsión, agresiones y trauma psicológico.

La hospitalidad que nos caracteriza a las y los juarenses no nos alcanza para atender solos un fenómeno tan complejo como la migración. Hoy ser una ciudad fronteriza significa ser un lugar de permanencia temporal para miles de personas, por eso es urgente una respuesta diferenciada que reconozca y resuelva las necesidades y dificultades de cada grupo. Municipio, Estado, Federación, organismos de la sociedad civil, academia y ciudadanía, son necesarios para lograrlo.

Esta interdependencia mundial que significa la globalización conviene a gobiernos cuando implica economía o tecnología, pero se convierte en una amenaza cuando se trata de seres humanos; esta percepción debe cambiar y ser una oportunidad que lleve a una solución global. Quedarse varados en México no resuelve nada; tener un trabajo que no les alcanza ni para comer, tampoco resuelve; destinar millones de dólares a la economía centroamericana de ninguna forma ha detenido los flujos migratorios. Respuestas desarticuladas no son la solución, eso ya debería estar claro, un plan integral regional es el camino, de lo contrario, la situación será cada vez más insostenible.