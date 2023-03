La aferrada ministra Esquivel, o más bien el aferrado de AMLO

Es raro ver que un ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acapare los medios de comunicación por temas privados, regularmente lo hacen los presidentes de la Corte en turno, obviamente por ser los titulares del Poder Judicial federal y los mismos actúan como voceros de los criterios y controversia que se suscitan en la Corte, pero raramente que se hable de su persona, antecedentes u orígenes y mucho menos de un ministro que no sea el presidente en turno, sino uno más de los que integran el pleno.

Expresidentes controversiales como José Aguinaco Alemán 95-98 que fue al que le tocó por primera vez dirigir el Consejo de la Judicatura Federal, órgano encargado de la administración del Poder Judicial de la Federación, principalmente a lo que se refiere a Juzgados y Tribunales Federales, el recurso humano y el recurso material, así como la administración en general y la carrera judicial etc., todo esto le quitaba poder al pleno de la Corte, pues el consejo se integró de siete consejeros, el ministro presidente de la Corte que también preside el consejo, así como tres consejeros elegidos por el pleno de la Corte, así como dos consejeros elegidos por el Senado de la República y uno último por el presidente de la República. Por otro lado, el ministro presidente Genaro David Góngora Pimentel 99-02 originario de Chihuahua, uno de los más controversiales y graves, mismo que fue acusado de tráfico de influencias, en perjuicio de su expareja sentimental Ana María Orozco que es madre de dos de sus hijos David y Ulises, a la cual al parecer logró mediante acusaciones, hacer que la aprisionaran por aproximadamente un año eso por el año 2012 bajo acusaciones de fraude genérico, hasta todavía el 2021 la Sra. Ana María Orozco buscaba cobrar venganza de Góngora acusando de querer matarla a ella y a sus dos hijos por lo que de esa forma logró una orden de restricción para que el exministro no se acerque a ella ni a sus hijos, teniendo el exministro que promover un amparo que por cierto le fue otorgada una suspensión definitiva en contra de una orden de aprehensión (fuente, El Financiero 13 de Octubre de 2021).

Posteriormente, llegó el turno del ministro Mariano Azuela Huitron que en abril del año 2005 era acusado en aquel entonces por el jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, por supuestamente conspirar junto con el presidente Vicente Fox Quezada para consumar el desafuero por el tema del Predio Expropiado de el Encino, por el delito de Desacato por uno de los escándalos más relevantes de la historia moderna de México.

Y así vinieron más ministros presidentes como Guillermo Ortiz Mayagoitia, Juan Silva Meza, Luis María Aguilar Morales, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (uno de los más entreguistas y sublevado al presidente de la República en turno), los cuales durante su encargo tuvieron que enfrentar diversas situaciones y controversias hasta la llegada histórica de la primera mujer presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, quien en su primer evento en Querétaro con los poderes de la unión el 5 de febrero de 2023 siendo el aniversario 106 en que se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, donde la ministra omitió ponerse de pie ante la llegada del presidente de la República Andrés López, haciéndole ver al presidente que su investidura no está subordinada a la de él, provocando el enojo y la furia del presidente que a la primera que tuvo y hasta el día de hoy no ha dejado de señalarla por diversos motivos tratándola de demeritar en su función y peor aún como mujer, actitud que toma cuando alguien no piensa igual que él o no lo adula como él está acostumbrado.

El afamado caso de la ministra Yasmín Esquivel Mossa quien apenas el 12 de marzo de 2019 fue designada por el Senado como ministra como propuesta de AMLO, siendo ella la esposa del afamado constructor José María Riobóo y principal proveedor de obra del gobierno de AMLO desde que él era jefe de Gobierno, ya mucho se ha hablado de la ministra que plagió su tesis de licenciatura en la UNAM y su tesis de doctorado en la Anáhuac y que el tema de su trayectoria universitaria, pone en tela de duda su trayectoria profesional y es de todos sabido que el plagiar parte de esas dos tesis, no la hacen profesionalmente inepta ni la debe desmerecer en cuanto a sus logros por años de trabajo, el problema es que ella labora como juzgadora desde 1997 cuando fue magistrada unitaria del Tribunal Agrario, hace 26 años y de ahí su ascenso y su trayectoria jurisdiccional, yo no dudo de su capacidad para ocupar un lugar en la corte, hay ministros que han sido seleccionados por el Senado por motivos más políticos que el de la actual ministra, como es el caso de Eduardo Medina Mora, que en su trayectoria profesional fue meramente política y policíaca al haber sido embajador de México en Estados Unidos y en Reino Unido, así como procurador general de la República, secretario de Seguridad Pública Federal y director del Cisen, pero nunca tuvo experiencia como juzgador y tampoco se le reconoce como un jurista investigador, creo que en ese caso sí demerita mucho la labor a realizar de un ministro que se dedica a proyectar y analizar criterios jurisprudenciales, la ley en sí, siendo que la ministra, trae consigo experiencia en el Poder Judicial superior a diversos ministros que han ocupado algún espacio en el pleno de la Corte.

Esta historia de la ministra plagiaria de tesis, ya rebasó por mucho el tiempo de escándalos de la administración de AMLO, pues cada que sus allegados son descubiertos robando, corrompiendo, abusando de influencias, siendo negligentes y todo el cúmulo de delitos y atrocidades de que sus funcionarios generan y que el presidente minimiza y demerita cada que puede, pues como todo pasan de modas esos escándalos, porque son en su mayoría situaciones cometidas por una acción en específico que sucede, como la entrega de dinero en sobres manila y video grabados y ya pasa porque sucedió una o dos veces, pero no todos los días como está sucediendo con la ministra que mientras siga sentada en la Corte, seguirá el escándalo y el descrédito, tal como los delitos continuados como el secuestro que desde que la víctima es captada, hasta su liberación todo ese tiempo se estuvo cometiendo el delito día a día, o como las obligaciones de tracto sucesivo, así pasa con la ministra el escándalo no cesará, pues será permanente hasta que ella deje la silla del alto tribunal constitucional del país.

Haciendo un análisis sobre la personalidad de la ministra siendo que su trayectoria ni su perfil son políticos, trabajó en 1985 como asesora jurídica en la subdelegación jurídica del departamento del Distrito Federal, manejando principalmente temas jurídicos, su enfoque posteriormente y al día de hoy es 100 por ciento formación jurisdiccional, nunca estuvo sujeta en esos años al manejo mediático, ni al ataque de la opinión pública y de la sociedad, tal cual los políticos están acostumbrados a recibir señalamientos todo el tiempo, situación que no les quita el sueño y que el desprestigio los hace más populares, al punto de lograr sus objetivos electorales a como dé lugar, no así el perfil de la ministra, a la cual no le hace falta nada, por el simple hecho de ser esposa del multimillonario Riobóo, ella no tendría ni necesidad de trabajar a sus 59 años de edad, pero ¿por qué el aferramiento? Por qué tener que aguantar la burla y los memes y videos de todo un país que se dedica a ridiculizarla, como una pirata, como una inepta o usurpadora y pues su imagen degradada a lo más bajo, ni a los peores delincuentes les ha ido así ante la opinión pública, pues lo más doloroso para un profesional, es que se dude de sus capacidades y sus orígenes universitarios, acusada de plagiar tesis, a su nivel es muy vergonzoso.

Cualquier persona ante esa presión hubiera renunciado desde un principio, tener que justificarse cada que el agua le llega a la cabeza y terminar inculpándose y cada día le van saliendo más acusaciones, tener que presentarse a las oficinas de la corte, tener que dar la cara ante sus 10 compañeros del pleno cuando se le acusa de que todo lo que haga la Corte, mientras ella forme parte de las votaciones tendrá carácter de nulo, no es cualquier cosa y como comentario personal al analizar su rostro cada que ella acude ante los medios o en el pleno, hace ver a una mujer que quiere salir corriendo de su cuerpo y desaparecer.

El origen fue el aferramiento de AMLO a querer hacerla presidenta de la Corte a como diera lugar para a través de ella tener un control del Poder Judicial como lo hizo con Arturo Zaldívar, no dudo ni lo más mínimo que la permanecía de la ministra al día de hoy sea forzada y por culpa de AMLO, que lo más fácil sería que ella renunciara y de inmediato se proponga otro perfil al Senado y se apruebe por mayoría simple y listo otro ministro Amlista en la Corte limpio y sin escándalos, dando certeza a la labor de la corte y dando vuelta a la página, pero no, es Andrés Manuel López el que nunca da un paso atrás, el que dijo que sería presidente y lo logró a pesar de todo, el que insinúa que “Es Claudia” y así será a pesar de que hoy se derrumbe todas las líneas del metro, el que sostendrá a Gertz Manero aunque lo tenga en un féretro como una momia operando como fiscal de la Federación o un Bartlett con toda la corrupción a todas luces, que quede claro, nadie le dice a AMLO qué hacer, a quién mover ni a quién poner, esa es la actitud del tirano, del dictador y punto.

Ya veremos cuánto tiempo la tendrá AMLO a la ministra como piñata hasta que ella decida tronar y desacatar el mandato de su padrino Andrés renunciando.