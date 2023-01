¡La adoración!

PUBLICIDAD

“Vimos su estrella en oriente

y venimos a adorarlo”

Mt. 2,2

Teilhard de Chardin acusaba ya la tensión que experimenta el hombre, como atrapado en un arco de alta tensión, entre Dios y este ‘mundo’: “los hombres que se dedican a las cosas de este mundo deberían mirar más al cielo, y los hombres que se dedican a las cosas del cielo, mirar más a la tierra”. También vaticinaba este sabio jesuita francés, que un día el hombre iba a encontrar más atractiva la ciencia o el arte que a Dios; yo añadiría a la ciencia y al arte, el deporte, como gran motivo de control de tendencias, quitar presión a la olla, y negocio, mucho negocio, más allá todavía del famoso “panem et circenses”, pan y circo, de Juvenal. ¿Será posible que la fe nos impida el compromiso con la ‘tierra’? Desde la fe, ¿no podemos ser constructores del progreso, de la paz, de la justicia, del encuentro, del diálogo, de la belleza?

Comencemos por indicar que la idea de que hay en nuestra vida como dos polos opuestos, un polo humano y un polo divino, no corresponde de ningún modo a la verdadera concepción bíblica del hombre. Esta, por el contrario, nos hacer ver en el hombre una magnífica unidad. Si existe una oposición, no se trata de una oposición en el plano de la realidad misma de las cosas, sino en el de la deformación que nosotros introducimos en ellas.

Nos hallamos divididos no entre el hombre y Dios, sino entre la gloria de Dios, por un lado, y la idolatría del hombre por otro. Resulta claro que no puede haber dos absolutos. Si así fuera, sería radicalmente imposible lograr su unidad o habría que escoger entre los dos. Pero en la verdadera concepción cristiana del hombre, no ocurre nada remotamente semejante.

Podemos intentar verlo, inspirándonos sobre todo en esos primeros capítulos de la Biblia que son como la carta de la antropología bíblica. Tres dimensiones presenta allí el hombre. La primera es el señorío sobre el mundo.

Cuando es creado el primer Adán, Dios conduce ante él a todos los animales para que les dé nombre y manifieste así su dominio sobre el mundo animal. La Biblia nos dice igualmente que el hombre es puesto en el Jardín para cultivarlo y que todo está a su servicio. Un primer aspecto del hombre bíblico es, por lo tanto, su tarea terrenal, la de conquistar el señorío del mundo para ponerlo a su servicio y protegerlo. Frente a un prejuicio que encontramos en torno nuestro y que es preciso demoler desde el principio, nada hay más conforme a la vocación bíblica del hombre que el inventario que hace de todas las riquezas del universo, de modo que, tras haber descubierto sus posibilidades energéticas, las ponga al servicio del desarrollo de su persona y su comunidad.

En este sentido, nada parece más profundamente bíblico, nada más legítimo desde el simple punto de vista de la fe, que los prodigiosos progresos que el hombre hace hoy en esa investigación del universo. Sería absurdo, por parte de un cristiano, inquietarse ante estos progresos de la ciencia, mirarlos con recelo o no ver en ellos más que una especie de oscura amenaza contra la fe. Esto sería la expresión de un cristianismo infantil, que tuviera miedo de que la fe se halle sometida al capricho de un nuevo descubrimiento: si verdaderamente nuestra fe se hallara en situación semejante, no sería demasiado sólida. Todo lo contrario, ese esfuerzo del hombre por descubrir las riquezas de este universo maravilloso y por glorificar al Dios de estas maravillas está perfectamente en la línea de su vocación. Incluso si es un ateo quien llega primero a la Luna, el hecho de que él mismo vea en ello sólo una manifestación del poder humano, no impedirá que sea el instrumento inconsciente de los planes de la Providencia.

Un segundo aspecto del hombre en la concepción bíblica es su vínculo con los demás. Por eso nos dice la Biblia: “No es bueno que el hombre esté solo”. Y por eso Dios creó a Eva. Es interesante observar que en el segundo relato de la Creación del hombre, el capítulo II del Génesis, la creación de la mujer no se pone en relación con el problema de la conservación de la especie, sino con el hecho de que no es bueno que el hombre esté solo. Esto manifiesta que pertenece a la esencia de la naturaleza humana el entrar en comunión, es decir, que el hombre no está hecho para la soledad, sino para compartir con otros lo que tiene y lo que es. El amor humano aparece como la expresión eminente. El conjunto de las relaciones humanas constituye el conjunto de expresiones de esta naturaleza fundamentalmente comunitaria del hombre.

Existe además en el hombre bíblico una tercera dimensión: la adoración. El hombre ha sido creado a imagen de Dios, es decir, por una parte, domina sobre un mundo que es inferior a él, por otra debe estar en comunicación con sus semejantes que son iguales a él. Pero al fin debe reconocer la trascendencia de lo que le rebasa. En una bellísima página, Romano Guardini ha mostrado que la Biblia ritmaba la existencia del hombre entre el trabajo y la adoración, con los seis días que le son dados para ejercer su señorío sobre el mundo, y el séptimo día que le es dado para reconocer la soberanía de Dios. Eso es “guardar” el día Santo, descanso y adoración, santificar el tiempo.

Y esto es constitutivo del ser mismo del hombre.

Para nosotros el hombre es un ser que se recibe de Dios, y no solamente por una especie de empujón inicial, sino dentro de una relación actual. En este momento, cuando yo hablo, sólo existo en la medida en que Dios se me da a mí mismo, y, por consiguiente, para mí, existir es estar en relación con ‘Otro’; ser dos es la realidad profunda del hombre.

La pretensión del hombre de bastarse a sí mismo, que constituye el fondo de cierto existencialismo, es una ilusión. Desde el punto de vista de la Biblia, solamente reconociendo su dependencia con relación a Dios y a los otros, se halla en la verdad. Esta relación con Dios no representa una especie de verdad sobreañadida, supuesta a un humanismo que podría constituirse al margen de ella, sino que es constitutiva del hombre como tal. En consecuencia, un hombre que la desconoce, un hombre sin adoración, es un hombre mutilado.

Cuando protestamos hoy contra todo humanismo ateo, trátese de humanismo marxista o de humanismo liberal, no es simplemente a Dios a quien defendemos, sino al hombre mismo. Un hombre sin Dios ya no es plenamente humano. Causa extrañeza el que los cristianos no tengan más conciencia de lo que entra en juego en lo que defienden.

El error de algunos cristianos ha sido, en efecto, creer que bastaba trabajar en el terreno social para cumplir su deber de cristianos. Esto es totalmente insuficiente, porque el amor al prójimo no agota la vocación cristiana; el amor a Dios constituye también una dimensión esencial. El deber, por tanto, de trabajar por mantener la presencia de Dios en medio del mundo que se construye, en el universo de la técnica, se manifiesta como la tarea más esencial de los cristianos. Este mundo, en su aspecto técnico, podría en rigor construirse sin ellos, después de todo, en las democracias populares se fabrican ingenieros, y hay muchas probabilidades de que no será eso lo que faltará mañana. Pero la sustancia que corre el riesgo de faltar mañana en esta civilización técnica es la Adoración.

Y puntualizo: esto no forma parte sólo de la existencia individual, sino de la civilización colectiva.

Una ciudad en que solamente hubiera chimeneas de fábricas y en que hubieran desaparecido los campanarios de las iglesias sería un infierno.

Alguien escribió que la ciudad perfecta es aquella donde Dios tiene su caso y el hombre tiene la suya. Podemos preguntarnos si, hoy, servir a la civilización no es tanto, para un joven o una joven, entrar en un convento o en un seminario como entrar en un laboratorio. Lo digo desde el simple punto de vista de la civilización de mañana y del servicio social. Porque, repetimos, sin la Adoración, la sociedad humana se convierte en un mundo asfixiante. Y esta es, sin duda alguna, la amenaza que pesa sobre el mundo de hoy.

Cuando pienso en esto, veo con angustia cómo actualmente el hombre llena esa dimensión de su vocación que es la técnica, mientras abandona ese otro aspecto que es la Adoración. Ahora bien, si disociamos ambas cosas, nos quedamos sin humanismo.

Y aquí tocamos quizá uno de los dramas más graves del mundo de hoy. Lo que ha hecho a Occidente no es el color de la piel: no hay razas superiores. El Occidente debe su superioridad a dos cosas: a la invención de la ciencia y al cristianismo.

El drama de hoy obedece a que Occidente ha dado al mundo la ciencia sin darle el cristianismo. Vende armas sofisticadas y terribles a sus enemigos y, luego, les hace la guerra. Pues separada del cristianismo, la ciencia es un don mortal. Y ahora lo sentimos muy bien. Dando al mundo este instrumento sin darle el cristianismo, le damos un instrumento que, muy probablemente, va a ser utilizado un día para fines que no son los para el verdadero servicio de la humanidad.

No es extrañar, entonces, que el poeta bíblico, sobre todo en el libro de los salmos, interprete, celebre e integre a la creación en himnos de adoración. “Señor, eres admirable en todas tus obras”, canta, “todas las hiciste con maestría, con sabiduría y amor”.

Dice Walter Benjamin: “La creación se completa cuando las cosas reciben del hombre su nombre”; y, aleccionados por el salmo, nosotros podemos añadir: “y cuando por ellas alaba a Dios y las invita a alabar a Dios”.

“Por las acequias rojas de mis venas va la sangre moviendo el gran molino de una oración enorme y sin palabras”. (J.M. Pemán. Presencia de Dios).