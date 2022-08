La administración de la violencia en México

Ciudad de México.- En 2007, durante el gobierno de Felipe Calderón, se detuvo al ciudadano de origen chino, Zhenli Ye Gon, decomisándole alrededor de 206 millones de dólares. Éste declaró que uno de los fines de este dinero era desestabilizar al país si ganaba AMLO. ¿Habrá cambiado la motivación desde entonces?

La detención de García Luna mostró que Calderón no declaró la guerra a grupos criminales para eliminarlos, sino para controlarlos; por esta razón encarcelaba a quien le denunciara sobre García Luna, como al General Tomás Ángeles Dauahare y al coordinador de Seguridad Nacional de la Policía Federal, el comandante Javier Herrera Valles.

Lo visto en estos días violentos muestra que quién controle a criminales, o no lo controle, controla la violencia ¿Explica esto por qué los fiscales estatales se apresuran a cerrar casos criminales y responsabilizar a las víctimas para alimentar la impunidad y el temor? En Veracruz la violencia bajó dramáticamente cuando se destituyó al fiscal Jorge Winckler. El no controlar la violencia también es una forma de controlarla, de administrarla.

En días recientes fuimos testigos de cómo los medios de comunicación incendiaron el país por la violencia vivida en siete de dos mil 471 municipios del país. Encendieron las alarmas por los 11 muertos en Ciudad Juárez, pero omitieron difundir que en 2022 han muerto, impunemente, 717 personas en el estado, 462 en Ciudad Juárez y 185 en la capital. La oposición actual controla el botón de pánico, llamado medios-sicarios de comunicación. Este botón se desactivó en el sexenio de Calderón por medio del decálogo llamado Acuerdo Para la Cobertura Informativa de la Violencia, para disminuir el impacto de la violencia en la percepción pública. Así se administra la violencia, mostrándola u ocultándola, según convenga.

Ante el éxito de la CDMX, dónde Claudia Sheinbaum comenzó arrebatándole las calles y espacios públicos a la delincuencia y, reproduciendo la misma estrategia de seguridad del gobierno federal, logrando abatir la violencia, en Chihuahua, la gobernadora reproduce la estrategia de sus colegas panistas de Tamaulipas, ahora llamado Mataulipas y de Guanajuato, donde sus municipios padecen más violencia que en Juárez. En sus propias palabras, les copió el concepto de la Torre Centinela que, junto con 12 centros distribuidos por el estado, tendrá un costo inicial de cuatro mil 200 millones de pesos, asignado por adjudicación directa a la misma empresa que implantó este sistema en estos estados panistas. Estrategia tecnológica parecida a la de García Luna.

La violencia y la pobreza están relacionados ¿Importa solucionar los principales indicadores de la violencia? Los feminicidios, por ejemplo, se podrían crear casas violetas, parodiando la canción La puerta Violeta, de Rozalén. Si hay casas de migrantes puede haber casas violetas. Urge atender a las madres solteras de las maquilas, obligar a éstas a proporcionar servicios de guardería, proporcionarlas el municipio, o ambos, pues al no tener acceso a ellas sus hijos crecen en las calles, a merced de pandillas de barrios y de los cárteles; son su semillero de sicarios y/o principales clientes. Generar polos de desarrollo que generen empleos bien remunerados. Corresponde al Municipio de Juárez y al Gobierno del Estado hacerlo, compensar los bajos salarios con servicios gratuitos. ¡Es una vergüenza la exclusión social y la miseria palpable en la mayor parte de la ciudad! ¡Una ciudad que genera el 45 por ciento del PIB del estado no puede tener niveles de pobreza de Oaxaca, Chiapas o Guerrero! Se ha gastado mucha tinta en interpretar la realidad y la violencia en Juárez ¡Basta de analizar la realidad, hay que transformarla! Este es el objetivo del proyecto de nación de la Cuarta Transformación al atender la seguridad social, el factor que más impacta en la pobreza y tiene que ver con la atención médica a la población empleada o no; los hospitales IMSS-Bienestar cumplen este cometido. También la seguridad social involucra a la educación atendida por la 4T con becas a todos los niveles y con el programa La Escuela es Nuestra, evitando así la deserción. El derecho al empleo, atendiendo a los Jóvenes Construyendo el Futuro y creando polos de desarrollo en el país que eviten la migración. La seguridad social también implica tener ingresos si no se tiene empleo, como la atención a los adultos mayores y a los discapacitados. Otro aspecto de la seguridad social son los servicios; que se atiende llevando los bancos de Bienestar a todos los lugares y próximamente el internet gratuito.

Corresponde al gobiernos estatal y al municipal atender otros servicios indicadores de pobreza como el agua, alcantarillado, luz, transporte, control de inundaciones y pavimentación de calles. La atención exclusiva al sector empresarial, como visión de nación que tienen los gobiernos panistas, no mejorará las condiciones de pobreza y, por tanto, de violencia. Los 4 mil 200 millones de pesos invertidos en seguridad social impactaría realmente en la violencia, pero ¿Qué esperar del Gobierno estatal actual que prefiere regalar terrenos a empresarios y se niega a aportar el 50 por ciento, requerido, para aplicar el programa de apoyo a los discapacitados mayores de 29 años? ¿Cuántos discapacitados mayores de 29 años habrá en el estado?