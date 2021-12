La 4T contra el INE

"Es una farsa lo que ha montado el INE".

Ciudad de México.- La Cuarta Transformación ha tratado de presionar y exhibir al Instituto Nacional Electoral. El presidente López Obrador lo ha descalificado una y otra vez: "No son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud". Félix Salgado Macedonio ha llamado "cabroncito" al consejero presidente y lo ha amenazado: "¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Les gustará conocer su casita de lámina negra?". Exhibió un ataúd negro con el nombre "Lorenzo" y la inscripción "Cuenta los días, rata, demonio". El diputado tabasqueño Óscar Cantón Zetina se negó a estrechar la mano de Córdova en su comparecencia ante la Cámara de Diputados y cuando este le palmeó la espalda le espetó: "No me toques. ¡Qué te crees! ¡Igualado!". El presidente de Morena, Mario Delgado, ha declarado que hay que "exterminar" al INE.

Sorprende esta campaña contra el árbitro electoral. El INE llevó el proceso que concluyó en el triunfo de López Obrador en 2018 y también el de 2021 que se saldó con victorias de Morena y sus aliados del Partido Verde y el PT en 12 de 15 estados. No se puede acusar al INE de ser enemigo del régimen, como pretenden el presidente y sus aliados.

Más que eso. Solo desde que hemos tenido al INE, y a su predecesor el IFE, hemos podido vivir la alternancia de partidos en el poder. Pero quizá ese es el problema. La izquierda exigía reglas más justas, que permitieran la alternancia, cuando se encontraba en la oposición; pero Morena ya está en el poder y la alternancia no resulta tan atractiva. Mientras el INE sea independiente, la posibilidad de una derrota estará presente.

En política los odios se cobran en el presupuesto y eso ha hecho la Cámara de Diputados dominada por la 4T. Para 2022 los diputados le hicieron un recorte de cuatro mil 913 millones de pesos al INE. La institución está recurriendo a una controversia constitucional ante la Suprema Corte, argumentado que el recorte pone en riesgo sus responsabilidades legales, entre ellas la consulta de revocación de mandato que quiere el presidente y que por sí sola tendría un costo de tres mil 830 millones de pesos. El INE asegura que una consulta tan importante, que podría llevar a la destitución del jefe del Ejecutivo, no se puede improvisar: debe llevarse a cabo con la misma seriedad, con las mismas casillas y procedimientos, que una elección presidencial.

¿Cuál puede ser la decisión de la Corte? El artículo 74 constitucional establece que la aprobación del presupuesto de egresos es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. El 35, sin embargo, ordena al INE la organización de la consulta de revocación de mandato. Estamos ante un caso de conflicto entre dos disposiciones constitucionales.

Hay algunos precedentes jurídicos que tendrán que considerar los ministros. Este 7 de diciembre, por ejemplo, la Corte resolvió otra acción de inconstitucionalidad, la 34/2021, que invalidó un recorte de 67 por ciento en el presupuesto de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos ordenada por el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. "Corresponderá al Congreso del Estado el análisis y reasignación de los recursos necesarios para que [la CDHM] cumpla con su función protectora de los derechos humanos", sentenció.

En el caso del INE, sin embargo, la Corte sufrirá presiones mucho mayores. Para el presidente debilitar al INE, o tomar control de la institución, es una prioridad. Por eso lo presiona para realizar la consulta de revocación mientras le niega los recursos para hacerla. Pedir lo imposible es una estrategia premeditada.

