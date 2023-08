La UACJ y la desvalorización del estudiante universitario

En las últimas décadas los perfiles del estudiantado universitario han experimentado transformaciones que demandan de las instituciones públicas de educación superior un cambio en su forma de concebir la educación. Estoy cierto que estas modificaciones tendrán que darse en grado diverso en cada una de las instituciones de educación superior públicas de la entidad. Por ello y por conocimiento directo, reflexionaré sobre el caso concreto de la UACJ.

Como un proceso natural de evolución la sociedad ha cambiado y ello se refleja sin duda, en los perfiles del estudiantado que hoy asiste a la UACJ. Los nuevos perfiles presentan grandes retos para su atención educativa debido a su diversidad. Entre otros, encontramos estudiantes virtuales; estudiantes “viajeros” que destinan dos o más horas diarias para poder acudir a un campus a estudiar; estudiantes de medio tiempo; estudiantes que además trabajan durante el día; estudiantes cubriendo turnos nocturnos o de fin de semana; estudiantes con alguna discapacidad; estudiantes cuidadores familiares ya sea de niños, ancianos o enfermos; estudiantes internacionales; estudiantes nacionales foráneos y estudiantes adultos mayores, entre otros.

La prevalencia de todos estos perfiles demanda sensibilidad y reconocimiento de su existencia para modificar la práctica educativa y asumir nuevos compromisos institucionales. Desde mi punto de vista, los desafíos que hemos dejado de abordar en UACJ son dos. El primero: no hemos sido capaces de diseñar programas de estudio flexibles y adaptables a las experiencias individuales de los diversos tipos de estudiantes. Algunos caen en el error de asumir que la oferta de mayor número de cursos en línea flexibiliza o resuelve el problema. Por el contrario, hemos cometido el error de ofertar programas de estudio rígidos, que priorizan la gestión administrativa sobre las necesidades del estudiante y esto nos ha llevado a que, en un porcentaje considerable, éste enfrente complejidades que lo llevan desde no poder inscribirse en las materias que requiere para avanzar en sus estudios, hasta las dificultades para realizar sus prácticas profesionales, manifestando sentirse relegado, no valorado, insatisfecho y quizá hasta poco identificado con la institución.

Un segundo aspecto por resolver es que estamos formando estudiantes basándonos en “estándares” y no en resultados. Me parece que la universidad ha priorizado en demasía las acreditaciones, olvidándose de los resultados. En anteriores colaboraciones he cuestionado ese enfoque de anteponer la acreditación como argumento para validar que estamos bien. Cuestiono ese hecho porque comparto la crítica internacional de que las acreditaciones valoran prioritariamente los insumos más que los resultados. Por ejemplo, evalúan el número de proyectores para impartir clase, pero no el impacto de los programas en la diversificación del desarrollo económico local y así podríamos hacer una larga lista de valoración de insumos sobre resultados.

Considero que es tiempo de corregir. Hemos dejado de ser competitivos entre las IES regionales. Es cierto, somos la universidad más grande por capacidad instalada para aceptar matrícula, pero eso no implica que seamos los que mejor satisfacemos las necesidades que demanda el mercado laboral y la sociedad de la región.

En resumen, a 50 años de su creación, la prioridad de la UACJ debe ser el revalorar a sus estudiantes y egresados. Hace poco una estudiante me compartió su frustración por sus hermanos egresados de la universidad quienes no han podido desarrollarse laboralmente y por la indiferencia de la UACJ ante esto. Yo creo que tenemos que potenciar la riqueza de nuestros estudiantes. Ellos han confiado en la institución y nosotros estamos obligados a entender sus demandas y a garantizarles una formación que considere su contexto individual y que les dé certidumbre de que lo aprendido en UACJ, efectivamente se traduce en una inserción exitosa en cualquier ámbito del mercado laboral.