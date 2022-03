Juzgar con Perspectiva de Género es obligación de los jueces

Se acerca el 8 de marzo, en 1975 la ONU lo estableció como la conmemoración del día internacional de la mujer. Este día, se recuerda la lucha de las mujeres y su constante búsqueda de justicia. Infinidad de abusos e injusticias que a lo largo de la historia del país han padecido las mujeres. Ante la falta de impartición de Justicia del Estado Mexicano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al país por su nula impartición y búsqueda dé Justicia. Casos como el de Rosendo Cantú, Fernández Ortega y Campo algodonero entre otros, han exhibido al país y condenado a reparación de daños, así como establecer política pública de protección a las mujeres y niñas. A través de la histórica lucha de las mujeres en México, han surgido diversas normativas nacionales para protección de este género, así como la firma y ratificación del país en distintos tratados internacionales. El juzgar con perspectiva de género manifiesta la obligatoriedad de los jueces a identificar, cuestionar y valorar la discriminación y desigualdad para niñas, mujeres, comunidad LGTTBQ y en general los grupos identificados como vulnerables. El juez deberá hacer un análisis profundo y detectar aquellos casos donde habrá de emitir su sentencia con perspectiva de género, con independencia de que se invoque o no, por alguna de las partes en conflicto. No debe ceñirse únicamente a lo que la norma dispone, no olvidar la facultad del juzgador de prescindir de aquellas normas, qué se consideren violatorias de derechos humanos. La perspectiva de Género es la búsqueda de la igualdad para evitar situaciones de marginación, violencia e injusticias.

