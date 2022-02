Juventud política juarense: ¿lo mismo de siempre?

“Adquirir desde jóvenes tales o cuáles hábitos no tiene poca importancia: tiene una importancia absoluta”.

Aristóteles

Cada año que pasa vemos cómo las generaciones crecen y con ello es natural que el relevo generacional determinado empuje más fuerte para llegar al poder, pero dentro de la política más se escucha cómo jóvenes se echan a perder entre vicios y siguiendo malos ejemplos; pues muchos se rigen entre consejos y malas costumbres que ciertos adultos dictan, donde el aprendizaje más recurrente es la calumnia, como también buscar cómo destruir a otros jóvenes del mismo Partido, chavos con los mismos sueños y aspiraciones bajo una idea tonta de que “si no me lo friego no soy fregón”, juventud en excesos de drogas y alcohol.

Lo más triste es que cada vez más jóvenes creen que todo esto es una regla dentro de la política que debe ser obedecida sin titubeos; otros vicios como la corrupción, nepotismo y pésimos servidores públicos prepotentes que creen que de esa manera son mejores o más poderosos, son una serie de malos hábitos que muchos jóvenes dentro de la política han adquirido.

Debemos trabajar para cambiar las cosas inculcando los principios de apoyo, servicio, unidad, respeto, humildad y una juventud sana, que no sólo sea parte de discursos bonitos; debemos destruir esos vicios inculcados por algunos malos ejemplos de líderes partidistas que están llevando a la destrucción no solo a la juventud, sino también las bases de un Partido.

Las heridas de guerra de muchos de ellos no pueden sanar y sus cicatrices son muestras de como cada vez es más difícil confiar en otros y se olvidaron del bien común con tal de ir por el poder a costa de lo que sea; debemos dejar en claro que muchos de esos problemas son de ellos y no de los jóvenes, detener esa herencia de odios y traición que se replica en actos sin palabra ni honor de la juventud.

También es un hecho que muchos capos políticos visualizan al joven como un botín político para usarlo y así lograr sus ambiciones personales; el cómo en vez de tratar de ayudar a que crezcan y sean mejores servidores públicos muchos de ellos solo se empeñan en meter ideas como “aún no te mereces nada estás muy joven, te falta colmillo primero ayúdame a llegar al poder y cuando llegue en unos años te toca”. La pregunta es ¿colmillo para qué? ¿Para fregarte a los demás, robar, odiar sin motivo a otros, traicionar o dejar de ayudar a nuestro pueblo? Si ese es su colmillo entonces preferimos seguir siendo ilusos y soñadores que permitir que más chavos se pierdan en el sueño por el que iniciamos al adentrarnos en la política que es servir a nuestra gente, ayudar a los necesitados, apoyar a mujeres, ancianos, niños y todos de los que necesitan de nuestra ayuda; que por eso estamos aquí: para servir y no servirnos.

Ciudad Juárez está cansada de promesas y de partidos políticos que cada tres años son lo mismo, está harta de seguir esperando a que la juventud rescate nuestras colonias, pues dotados de energía prefieren estar encerrados en una oficina simulando trabajo para no hacer nada y subir fotos a redes sociales para presumir sus cargos públicos, pero poco trabajo real en las calles; por esta razón los ciudadanos creen que son peores los jóvenes que llegan a ciertos puestos públicos, y tratando de no generalizar, pero por experiencias con este tipo de servidores se ha creído que todos son prepotentes, sin experiencia e irresponsables.

Dentro de la administración pública también se tienen muy buenos ejemplos de servicio y aspiraciones nobles que debemos apoyar para que la gente crea de nuevo en políticos, dejar el título de político de oficina y ver los verdaderos problemas que aquejan a nuestros distritos; vamos juntos a cambiar esta imagen, pongamos toda nuestra juventud al servicio de la Patria, menos fiestas políticas y más lucha idealista en cada una de las calles de nuestra ciudad.

La lucha de la juventud debe ser sin descanso y con toda la entrega, quemar nuestros minutos de vida en una noble causa, pues no existe mejor causa que el bien común; que nuestra conducta esté regida para ser buenas personas, honestos, una juventud sana y con esto ser ejemplo de las nuevas generaciones que llegan a nuestros partidos, para poder aconsejar lealtad y servicio a nuestro pueblo que por eso somos políticos.