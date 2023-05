Hace unos días se conoció públicamente la existencia de una carpeta de investigación que involucra al menos a un muy relevante funcionario de la administración estatal pasada, el titular de la Secretaría de Finanzas de entonces. E igualmente a quien era el segundo en la dependencia durante ese tiempo, y luego titular de Salud estatal. Debido a un escrúpulo personal por el debido proceso y no prejuzgar sobre su inocencia o culpabilidad me abstendré de citar aquí los nombres, pero son ampliamente conocidos. Escrúpulo que por cierto ellos mismos no tuvieron en el pináculo de su poder, del que usaron y abusaron sin cota ética.

El exsecretario de Hacienda es además panista de larga data, que viene de las épocas de la dura lucha por la democracia, y su familia desde antes de eso aun, y para muchos incluso apreciado. Estas singularidades han provocado en segmentos del partido blanquiazul algún grado de zozobra. No es grato en ningún caso que se señale a algún correligionario de presuntos ilícitos, aun cuando los colores partidarios no blindan la moralidad de una persona, ni suplen las prendas de verticalidad que deben acompañar a todo funcionario. Todo ello se entiende, pero no deja de preocupar.

Así las cosas, es fácil frutecer una reflexión sobre un tipo de casos de la justicia que se ven por todos lados del mundo y en todos los tiempos, pero que por algún motivo los creemos especialmente mexicanizados, y es la manera como se resuelven cuando se involucran a familiares y amigos de los gobernantes, o por extensión, a correligionarios.

Hay una frase que sigue haciendo mucho daño a la legalidad y permitió la impunidad de cientos de expoliadores del patrimonio del pueblo. Dice: “a los amigos justicia y gracia; para todos los demás, la ley a secas”. Por cierto, se le atribuye a Benito Juárez, sin que haya evidencia de su paternidad. Pero se ha constituido una máxima que en los hechos guía la conducta de muchos gobernantes, y los lleva a no ser rigurosos en la aplicación de sanciones a familiares y amigos, y en cambio serlo con quien no se conoce, o no tienen la fortuna de tener algún conocido que les ayude a evitarlo. El filósofo existencialista español Carlos Díaz, discípulo de Emanuel Mounier, habla de los ejes relacionales “arriba-abajo, y “cerca-lejos”, entre ciudadanos y gobernantes. Los familiares están cerca; los simples mortales están lejos. El gobernante está arriba; el ciudadano común está abajo. Y las distancias que hay en esos ejes marcan la energía en la aplicación de la ley o la dispensa de favores.

Para el caso que analizamos, no sabemos si el exsecretario de Hacienda cometió un ilícito, pero en todo caso, la credencial de partido no puede ser motivo suficiente para evitar llevarlo a juicio, y menos aún para exonerarlo si realmente cometió una fechoría. Y entonces, lo que sí es exigible es lo mismo que para todos, que tenga un proceso imparcial, que tenga oportunidad de defensa. Incluso pienso que tendría derecho a que el caso se relate de modo correcto. Por ejemplo, como yo entiendo no se le está acusando de tomar dinero, sino de hacer una licitación sin ceñirse a los procedimientos. No es menor, y puede estar relacionado, pero en principio es diferente.

Entonces, aplicación de la ley a secas para todos, con independencia de su partido y relaciones filiales. Por ello es lamentable que amigos con los que disfrutó cinco años las mieles del poder, en lugar de pedir que ocurra un justo proceso que deslinde responsabilidades sin prejuicios, quieran recurrir al expediente barato, y por cierto increíble, de que es víctima de una maquinación política. Es decir, ellos mismos llevan al terreno de la politiquería el expediente en lugar de dejarlo estrictamente en la zona del derecho. Ningún favor le hacen reacciones públicas viscerales para desviar la atención del fondo. Ahora si con toda razón podría argüir: “no le ayuden comadres”.

Y por ello tampoco puedo dejar de notar, porque no se puede, una situación paradójica. Hace dos y tres años, Maru Campos pedía exactamente esto mismo: el debido proceso, la presunción de inocencia, un juicio justo y expedito. Y en ese tiempo, el gobernador cebaba su antipatía al margen de estos supuestos, y sus corifeos se lo celebraban. Entre ellos los dos hoy procesados, y vale precisar, más el segundo, el subsecretario, que fue particularmente enfermizo y grotesco. Curioso como ahora imploran lo que en su momento negaron.

Entonces, por mi parte, nada que reclamar a que un militante panista rinda cuentas de su conducta personal, que no puede ser atribuida a su militancia. Pillos hay en todos lados. No lo entiende así en cambio el presidente López Obrador, que contra la evidencia se ancla una y otra vez en la nefasta justicia y gracia para los cercanos. Como su hermano Pío, filmado recibiendo sobornos. O el ya muy conocido de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) donde andan volando mil 500 millones de pesos, y el presidente sigue considerando honesto a su amigo Ignacio Ovalle. Lo que es ser honesto de puro rollo.