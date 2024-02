Ciudad de México.- Pretender definir el concepto de justicia ha sido una tentación de infinidad de filósofos a lo largo de los tiempos. Las definiciones circulares abundan en el léxico de la reflexión y descienden a los ámbitos de los diálogos coloquiales. Algunos no salen de las fórmulas vacuas de “dar a cada quien lo suyo y lo suyo de cada quien” sin percatarse que estas significaciones no tienen sentido y están muy lejos de resolver la problemática.

Al caer en el terreno de los absolutos las concepciones sobre la justicia se desdibujan y se convierten, parafraseando a Hans Kelsen, en ideales irracionales. Quizá sea mejor aproximarnos al problema de los valores acompañados de buenas dosis de mesura y humildad. En ese sentido, aceptar que los valores no tienen esa objetividad siempre buscada y que las nociones sobre los mismos deben nutrirse de la aceptación de su historicidad.

Sin aproximaciones a los absolutos y circunscritas a elementos contextuales, a manera de parcelas siempre acotadas que permiten un acercamiento más racional, las nociones de justicia adquieren una dimensión más aprehensible. Las concepciones de “justicia social”, por ejemplo, es posible entenderlas sin derivarlas de perspectivas absolutistas. Así parece entenderlo la Asamblea General de las Naciones Unidas que decidió proclamar el 20 de febrero de cada año como Día Mundial de la Justicia Social. Ligada siempre a una concepción sobre los derechos básicos o fundamentales, la justicia social puede articularse cuando se privilegian y desarrollan el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda digna, alimentación adecuada, derecho a un trabajo digno y bien remunerado, el derecho a la igualdad; inclusive, la inclusión de derechos propios de la llamada primera generación de derechos, como el conjunto de libertades básicas.

En ese sentido, los ordenamientos jurídicos contemporáneos deben contenerlas por conducto de sus normas más generales y abstractas, a través de prescripciones puestas en trazos indeterminados en las constituciones, acompañada de un conjunto de normas derivadas o secundarias que posibiliten la operatividad y garantía de esos derechos. Las constituciones no tienen que estar plagadas de especificaciones o particularidades, su tarea es fijar las líneas más generales y abstractas a las que deberá sujetarse todo el orden jurídico.

En México, hace apenas unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el contexto del Aniversario de la Constitución presentó veinte puntos de una reforma constitucional. Se puede o no estar de acuerdo con algunas de las iniciativas propuestas, pero es innegable que López Obrador ha tomado en serio lo que pretende ser parte de su legado y el presidente sabe que es necesario rescatar la fuerza de la Constitución y su carácter normativo. Acostumbrados históricamente a contemplar a la Constitución Mexicana como el cajón de sastre del populismo presidencialista, en el que cada presidente arroja la ocurrencia sexenal en el artículo cuarto constitucional, el mandatario mexicano pretende liberarse de ese estigma y pretende ir por todas las canicas precisamente en el ámbito de una justicia social verdaderamente eficaz, siempre postergada en este país.

Buena parte de esas iniciativas del presidente inciden precisamente en la noción de justicia social, de la que los predecesores más recientes de López Obrador se desentendieron del todo. Por supuesto, si en toda reforma legal preocupa el cómo, no se diga en el nivel de una reforma constitucional; sin embargo, cada punto de las posibles reformas amerita ser deliberado y desarrollado en el terreno de la cosa pública. Ya no se vale decir, cada que se toca un punto controvertido, que “México no está preparado” o que no alcanza el presupuesto.

Un presupuesto que, por cierto, en otros sexenios siempre alcanzaba para cobijar a los privilegiados que caían en desgracia y nunca para paliar la necesidad de los que menos tienen.

Una justicia social siempre postergada en los distintos niveles de gobierno.