Justicia para Chihuahua

La semana pasada estuvo de visita en nuestra entidad el presidente López Obrador. Dentro de los diversos mensajes que dio, llamó la atención la ponderación que hizo respecto a Javier Corral. A partir de las porras o flores lanzadas por el presidente al exgobernador Javier Corral, se desató un enorme cúmulo de especulaciones respecto a cuál sería el futuro político de Corral.

De entrada, creo que vale la pena mencionar que al presidente le gusta hacer ese tipo de “travesuras”. Es decir, le gusta enviar mensajes cifrados y confusos que desatan toda clase de chismes. Si bien es cierto que López Obrador ha llamado a algunos exgobernadores de oposición a incorporarse a su gobierno (el caso más emblemático es el de Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa) lo cierto es que el caso de Javier Corral es distinto.

A diferencia de Quirino (quien claramente operó a favor de Morena en su entidad para entregar ese Estado a dicho instituto político), Javier Corral no cumplió el compromiso de entregar la entidad a Morena. Es claro que el entonces gobernador Javier Corral operó dentro y fuera de la ley para hacer ganar al entonces candidato de Morena, apostando también un poco de su mermado capital político a la candidatura de Alfredo Lozoya, candidato del Movimiento Ciudadano en la entidad.

Es decir, en pocas palabras, López Obrador no tiene ninguna clase de compromiso con Javier Corral quien le entregó resultados electorales mediocres al presidente. Si Morena hubiera ganado en la entidad, quizá existiría un compromiso de carácter político con Corral, mas no fue así. Aunque en un México tan surrealista como el nuestro, no debería descartarse un escenario donde fuera Corral a ocupar algún cargo a nivel federal.

Lo cierto es que Corral no tiene mérito de ningún tipo para ser incorporado al Gobierno federal. Fue un gobernador con pésimos resultados en materia de salud, seguridad pública, y obras. Igualmente, dejó un desastre financiero, acrecentando la deuda heredada en casi 20 mil millones de pesos. Pero al margen de haber hecho un pésimo gobierno (lo que a López Obrador no le interesaría) lo cierto es que tampoco cumplió con su compromiso electoral, pues la gobernadora Maru Campos ganó holgadamente la elección. La pregunta sería ¿qué compromiso hay con Corral? La respuesta, al menos de lo que puede advertirse a simple vista es que ninguno.

Por otro lado, toda la campaña nacional de difamaciones, calumnias y mentiras que emprendió Corral en contra de su sucesora, donde la vinculaba con actos de corrupción, excede por mucho el campo de la difamación mediática, y toca también el campo legal. Javier Corral y su equipo cometieron varios delitos al manipular el sistema de justicia con el afán de descarrilar a Campos. Es evidente que, si hay justicia en Chihuahua, Javier Corral y sus cómplices deberán enfrentar un proceso penal por ello.

Esto es una exigencia de la ciudadanía, y no porque la justicia se dicte conforme a criterios políticos (situación que siempre he criticado), sino por el hecho de que si manipularon el sistema para encarcelar a alguien como la hoy gobernadora, el resto de los ciudadanos estamos a expensas de estos delincuentes que se disfrazan de justicieros.

Esperemos que pronto Javier Corral y sus secuaces enfrenten procesos penales. Primeramente, por haber fabricado pruebas para inculpar a sus enemigos políticos. Esto no debe quedarse así. Segundo, ya en el plano político, para de esa manera disipar cualquier duda que el presidente tuviera para nombrar a Corral en alguna posición en su gobierno.

Si a pesar de todo esto, AMLO decide incluir a Javier Corral como fiscal Anticorrupción (como él mismo ha filtrado a los medios) lo cierto es que no contaría con fuero y estaría a merced de ser procesado penalmente por el gobierno de Chihuahua. ¿Estará dispuesto López Obrador a correr este riesgo?