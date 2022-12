Justicia médica para Juárez

En días pasados me encontraba en la clínica 35 del IMSS, mejor conocida como seguro nuevo, platicaba con una persona que tiene a su mamá internada desde hace aproximadamente tres semanas, porque la misma tuvo un derrame cerebral, me comentó que desde que su madre llegó a urgencias, fue valorada y los médicos le manifestaron que requería una serie de estudios, motivo por el cual, fue trasladada a la clínica 6, donde permaneció por un lapso aproximado de una semana, siendo valorada por un neurocirujano y toda vez que, en dicho hospital no tenían forma de realizarle los estudios necesarios, la regresaron al hospital general de zona número 35, es decir, al mismo que por emergencia, había llegado originalmente.

Así como este caso, existen muchos en Ciudad Juárez y estos se deben a las diferentes carencias con las cuales cuentan todas las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social que se encuentran en esta localidad, además de la gran cantidad de trámites burocráticos que un derechohabiente debe realizar, para lograr la subrogación necesaria a efecto de que los pacientes sean atendidos de manera inmediata en otra clínica, por no contar con los instrumentos necesarios para la realización de estudios.

Es inconcebible que, Ciudad Juárez, comunidad cosmopolita, con la condición geográfica en la que se ubica, considerada por Desarrollo Económico de Juárez, A.C., como el primer lugar de empleos del sector manufacturero de exportación a nivel nacional, aportando una gran cantidad de recurso tanto al Estado, como a la Federación, apenas haya sido valorada por el Gobierno federal, para continuar con la construcción de un hospital de especialidades, siendo que, el titular del Ejecutivo Federal, en su primer visita como presidente de la República a esta ciudad, prometió que, en su primer año de gobierno, terminaría ese gran elefante blanco que es el hospital de especialidades –lleva tres años y no lo ha podido terminar, la fecha compromiso es finales del 2023-.

Pero, que más se puede esperar cuando a lo largo de los años, todo lo relativo a la seguridad social se ha encontrado centralizado, y la exigencia por parte de quienes dirigen el mundo económico de la ciudad, no ha hecho eco en defensa de sus trabajadores, para muestra regreso al ejemplo descrito en el primer párrafo, destacando que por parte del IMSS de Juárez, fue imposible realizar los estudios necesarios a una derechohabiente a pesar de la gravedad del padecimiento de la misma, limitando la atención médica por los diferentes trámites que se deben realizar, aunado a la escases de personal, no obstante, ante la insistencia de sus familiares, tendrán que trasladarla a la ciudad de Torreón, Coahuila, para la práctica de los estudios pertinentes, con el riesgo que conlleva el traslado por carretera ante la condición de salud de la paciente.

Es decir, con todos los logros que esta comunidad fronteriza ha alcanzado, nuestra ciudad, no cuenta con instituciones de gobierno que proporcionen los elementos básicos necesarios, para cubrir fehacientemente las necesidades de salud de la población, a pesar de ser una obligación constitucional, incumpliéndose con garantizar un derecho humano y con la misión que el propio Instituto Mexicano del Seguro Social tiene, la cual, según su página de internet, es “ser el instrumento básico de la seguridad social”, a menos de que, el uso del concepto “básico” se entienda como el trato de enfermedades no complejas, de ser así, la misión del IMSS se contrapone al artículo 2 de la Ley del Seguro Social, que establece que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, a la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales para el bienestar individual y colectivo.

Por lo pronto, mientras no se concluya la obra prometida por el Ejecutivo federal, se seguirán gastando partidas millonarias en el traslado de los derechohabientes más afortunados –porque no a todos se les autoriza- a la ciudad de Torreón, o bien, hasta Monterrey, esperemos que, en esta ocasión, se cumpla con lo prometido y a finales de 2023 o principios de 2024, tengamos un hospital de especialidades digno para la población juarense.