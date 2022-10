Justicia laboral con dignidad

La justicia laboral en México ha sido un asunto históricamente postergado. Los cambios que se han hecho a la legislación laboral a lo largo del tiempo, han buscado materializar, en la forma y en el fondo, el anhelo de una difusa justicia social que, como tal, se diluye en los hechos.

Noble en sus orígenes, el derecho laboral, como una de las facetas del derecho social, irrumpe como un derecho alternativo a los principios rectores del derecho privado (el derecho civil y el mercantil), rama dominante cuyos albores encuentran en la autonomía de la voluntad, en la propiedad y en una ficticia igualdad sus más fuertes cimientos. Por el contrario, el derecho laboral emerge como una rama que propiciaría la emancipación y la dignidad de quien entrega su fuerza de trabajo por un salario. Como derecho social, el laboral no partiría de una igualdad que no existe en los hechos, sino más bien, propiciaría en la medida que las formas legales lo permitieran, una igualdad real en el momento de dirimir la adjudicación de los derechos de patrones y trabajadores.

Como derecho social, resulta en muchos de sus elementos sustantivos y procesales, ajeno a los modelos normativos conservadores que dan sustento al derecho privado. Pero ese cimiento originario del derecho social se ha desdibujado en la práctica, desde hace muchas décadas. En países como el nuestro, el noble “espíritu” del derecho laboral nació desdibujado, derivado esto de factores internos y externos. Y propiciado también por una desigualdad material que todo lo absorbe. Así, sus “tribunales”, es decir, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pronto se convirtieron en viles mercados en donde la fuerza de trabajo prácticamente se mide al tenor de una falsa optimización del mejor postor. Negocio de mercaderes, pues, que con mucha frecuencia convirtieron en mercancía, el único bagaje con el que cuenta el trabajador frente a la voracidad de muchos empresarios: su fuerza de trabajo.

Ante ese panorama y al cruzar el discurso contemporáneo de los derechos humanos la materia laboral sustantiva y adjetiva, irrumpe lo que muchos han considerado un nuevo paradigma en materia de adjudicación del derecho laboral, donde se busca que los derechos humanos atraviesen todos los efectos derivados de la prestación de la fuerza de trabajo a cambio de un salario.

El derecho al trabajo constituye, en sí mismo, un derecho fundamental consagrado en diversos instrumentos del derecho internacional. Es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el que quizá trata de manera más exhaustiva, que cualquier otro elemento convencional, dicho derecho. El tratado prescribe que el derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente a la dignidad humana. De igual forma, se enfatiza la concepción de que el derecho del trabajo es un derecho individual que pertenece a cada persona, y es a la vez, un derecho colectivo.

Por supuesto, ningún pacto o tratado puede resolver la posible colisión entre una perspectiva individualista y una postura colectivista con relación a la comprensión del derecho al trabajo, pero es necesario no perder de vista el sustrato social del derecho laboral. Esto lo tienen que entender los operadores encargados de echar a andar el andamiaje de los nuevos tribunales laborales. Apenas esta semana se puso en marcha en Ciudad Juárez el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua, como corolario de la implementación de la “tercera etapa” de la Reforma Laboral, y con lo que se busca que los trabajadores accedan a una “justicia laboral” expedita, eficaz y transparente.

Como siempre, la implementación de una reforma no garantiza, en sí misma, un verdadero cambio en la realidad. Incidir en ella depende, en buena medida, de que sus operadores comprendan no solamente aspectos procesales y orgánicos, sino también el sustrato ideológico del derecho social. No es la autonomía de la voluntad ni una mera igualdad procesal las que deben dominar aquí. Está en juego, como ya se dijo, quizá lo único que tiene el trabajador: su fuerza de trabajo y su derecho a ser tratado con dignidad.