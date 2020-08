Justicia ciega, sorda y muda… ausente

Desde sus más remotos orígenes, el ser humano ha buscado permanentemente allegarse métodos y sistemas que garanticen su integridad, su seguridad, sus propiedades, sus pertenencias, así como las de quienes integran sus círculos más cercanos de familiares y amigos. De este modo es como surgen las primeras comunidades organizadas, las sociedades, para luego dar paso a los primeros pactos sociales, antecedentes históricos de las leyes.

Se organizaban para cazar, para cuidar la aldea o comunidad, para educar o formar a los pequeños, pero también para delimitar los derechos de cada uno en función del grupo y, así, garantizar una convivencia armónica o ordenada, y que nadie del grupo se tomara paras sí propiedades o productos de la caza que no le correspondían, también para evitar las agresiones entre los miembros de la comunidad. Así de antiguos y remotos son los antecedentes de las leyes.

La sumeria, considerada como la primera y más antigua civilización del mundo (unos cinco mil años), aceptado así por la arqueología moderna y oficial, son quienes aportaron a la humanidad, entre otros importantes avances que significaron una gran transformación en todos los aspectos de la vida, la rueda, la escritura cuneiforme, la conformación de las primeras ciudades y las primeras leyes escritas.

Pero no sólo se trató de la creación de normas o reglas para dirimir la convivencia social, sino de arcaicos sistemas de aplicación de esas normas, así como de esquemas sancionatorios para quienes no las cumplían, de ese modo nacen los primeros aparatos de justicia, operados o ejecutados por personas pertenecientes a dichas comunidades, pero con determinadas características que les permitían ejercer dichos cargos.

De entonces a la fecha han pasado miles de años y han cambiado muchas cosas, lo único que no cambia es la necesidad imperiosa e impostergable del ser humano de acceder a la justicia, como una forma de poner a salvo lo que más aprecia, su integridad física y sus pertenencias.

En ese orden de ideas, es la filosofía la que descubre lo que se denominó “el contrato social”, y que no es otra cosa que un acuerdo que los ciudadanos firman implícitamente con el Estado una vez que deciden vivir en una sociedad regulada por este último. El contrato social es un término acuñado por primera vez por el filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) en su obra “El contrato social: o los principios del derecho político”, publicado en 1762.

De este modo, un grupo de personas organizadas en una sociedad o comunidad, acuerdan o aceptan una serie de normas o reglas para armonizar sus relaciones entre sí, acordando también la designación de algunos miembros de ese grupo como los encargados de aplicar dichas normas, de observar su cabal cumplimiento por parte de todos los integrantes del grupo. En la medida que dichas regulaciones son aplicadas en su totalidad, la comunidad se mantiene en armonía y todos se sienten a gusto.

Pero de lo que ocurría en las primeras civilizaciones del mundo a lo que ocurre hoy en día en nuestro país, no sólo hay cinco mil años de distancia sino toda una enorme desviación de los principales objetivos del contrato social.

Actualmente, en nuestro país, y Chihuahua no es la excepción, miles de delitos no son castigados, ya sea por investigaciones deficientes o por leyes laxas e indolentes que clasifican como “no graves” algunos delitos que lesionan y vulneran gravemente los derechos de la sociedad, pero que fueron aprobadas por legisladores de grupos políticos que creen en la anarquía y en la distensión social como un mecanismo que fomenta la convivencia armónica de los miembros de una comunidad. Nada más alejado de la realidad que eso.

Y ya no se trata de una mera percepción personal, sino de cifras duras y oficiales publicadas en los sitios web de las dependencias federales avocadas al tema. De acuerdo con el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependencia que acopia, analiza, procesa y reporta información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Procuraduría General de la República (PGR) al mes de julio de este año, en México se han contabilizado 59 mil 378 homicidios dolosos, cifra por demás exorbitante y la mas alta registrada en los últimos 10 años, para un periodo similar.

En un comparativo realizado entre los últimos cuatro gobernantes de México (incluido López Obrador), para sus primeros dieciocho meses de gestión, se obtienen las siguientes cifras: Vicente Fox (Dic2000-May2002), 46 mil 535 homicidios; Felipe Calderón (Dic2006-May2008), 38 mil 999 homicidios; Enrique Peña Nieto (Dic2012-May2014), 51 mil 934 homicidios; Andrés Manuel López Obrador (Dic2018-May2020), 53 mil 628 homicidios.

Como se puede apreciar claramente en esas cifras (absolutamente oficiales), la criminalidad en México no solamente no se ha podido frenar, sino que por el contrario ha crecido desmesuradamente, llegando a cifras que han roto todas las marcas tope más latas de nuestra historia.

Desafortunadamente en Chihuahua las cosas andan igual de mal que a nivel nacional. En lo que va de la administración corralista (con corte a abril de este año), han ocurrido ocho mil 218 homicidios dolosos en el estado, la mayoría de ellos en nuestra ciudad. Sumando los ocurridos de mayo a la fecha seguramente ya rondamos los nueve mil. Un fuerte incremento en la criminalidad y en la violencia.

¿Qué es lo que está ocurriendo en el país y en nuestro estado? ¿Por qué están descontrolados completamente los índices delictivos y criminales? La respuesta es multifactorial, sin duda, pero hay un elemento que explica cabalmente lo que ocurre: la impunidad.

Un delito no castigado es impunidad. Cuando un delincuente sabe bien que su delito no será castigado, que quedará impune, ahí tiene el mejor estímulo y aliciente para seguir delinquiendo y no solo eso, sino que lo hará con mayor descaro y fuerza. Total, sabe bien que nada le pasará.

Cuando millones de mexicanos fuimos testigos de cómo un hombre que había sido detenido -Ovidio Guzmán- fue liberado debido a la presión violenta que ejerció su grupo criminal, la sorpresa y el desconcierto fueron grandes, pero pasaron de plano a la desolación y al desamparo cuando el mismo presidente López Obrador, en una de sus mañaneras, confiesa públicamente que fue él mismo quien dio la orden de su liberación. La sociedad entera a merced de los malos, totalmente en poder de los violentos.

Cuando una entidad (Guanajuato), otrora apacible y segura, se convierte en un verdadero polvorín a manos de grupos del crimen organizado, que sin límite alguno toman calles, carreteras, plazas públicas, queman autos, y literalmente incendian la ciudad, mientras el presidente insiste terca, tozudamente, en su política de abrazos y no balazos, parece que no hay esperanza alguna para los mexicanos.

Cuando en Chihuahua tenemos un gobernador que prefiere reprimir violentamente a agricultores que protestan legítimamente por sus derechos, defendiendo el agua de las presas para sus cultivos, en lugar de actuar con igual determinación y firmeza en contra del narco que asola toda la entidad, la sensación de indefensión e inseguridad permea en cada chihuahuense.

Cuando los juarenses vemos que, a pesar del trabajo denodado y esforzado de la policía municipal, logrando cifras históricas altas en cuanto a aprehensiones de narcomenudistas, sicarios y delincuentes, en aseguramiento de armas, autos, droga y dinero, pero que todo ese esfuerzo se cae porque más tardan ellos en poner las esposas a los detenidos y subirlos a sus patrullas, que en que ellos vuelvan de nuevo a las calles a delinquir a placer, no nos queda más que sentirnos desprotegidos, abandonados y a merced de la delincuencia.

Cuando la impunidad campea como hoy, la justicia desaparece. Hoy, los mexicanos, los chihuahuenses, los juarenses, no tenemos acceso a la justicia porque los gobernantes han declinado vergonzosamente su obligación de cumplir con el contrato social, de aplicar las leyes, de ejercer el poder que les dio el pueblo para hacer que las leyes se cumplan en favor de todos, y no de unos cuantos y solo a capricho de quienes detentan el poder. En México hay sed de justicia, no de venganzas políticas facciosas y convenencieras.