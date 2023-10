Juntos o solitos

La etapa actual del proceso electoral tiene como concepto central el de “alianza”. Es una figura establecida en la ley, relativamente nueva, que permite que dos o más partidos postulen a un mismo aspirante a un cargo de elección popular, en lugar de ir solitos a la competencia.

Esto como todo, tiene su historia. Hace cincuenta años estas alianzas eran una farsa, como muchas cosas en el sistema político. Lo normal era que al candidato del PRI también lo postularan una especie partidaria hoy extinta llamada PARM, y otra que corrió igual suerte, con mayor pena, que era el PPS. El propósito no disimulado y menos conseguido era demostrar que el sistema era plural e incluyente. Eso duró hasta el inicio de la década de los 80, y después de eso vino un periodo relativamente corto en el que las máscaras salían sobrando y se endurecieron las reglas para evitar que alianzas más sólidas pudieran tener mayoría y ganar al aún partido hegemónico.

Pero a partir del año 1997 el problema fue otro: la construcción de mayorías. Este fue el primer año en que el PRI fue minoritario en la Cámara de Diputados y eso generó un gran problema: nadie sabía cómo se dirigía este país en esas condiciones. La solución evidentemente surgió como siempre desde lo más profundo de la sabiduría popular, de la manera en que se arreglan estas cosas en la vida cotidiana: a gritos y sombrerazos. Pero el problema se ha seguido repitiendo cada tres años desde entonces y seguimos sin resolverlo con método científico: poniéndole reglas.

La pregunta es cómo se construye mayoría que gobierne en un sistema plural en el que nadie la tiene solo. Otros países la resolvieron hace más de cien años. Por ejemplo, diseñaron sistemas parlamentarios en que la suma de fracciones compone la mayoría cuando nadie la tiene solo. En sistemas presidenciales la segunda vuelta. Aquí lo más cercano es las alianzas o coaliciones. Es una solución pre-elección, en que se acuerdan tanto candidaturas como programa de gobierno. Y en esas estamos en este momento. ¿Es importante construir mayorías? Si, muchísimo. Porque de esa manera se consigue gobernabilidad, es decir, estabilidad, certidumbre, se conocen las acciones de gobierno o políticas públicas que se impulsarán con certeza en caso de ganar. Y eso es muy útil para el bien común.

En el orden federal, hasta ahora sabemos que dos grupos de partidos se han puesto de acuerdo para postular a una misma candidata. Por un lado, PAN, PRI y PRI a Xóchitl Gálvez, y por otro Morena, Verde y PT a Claudia Sheinbaum. Y parece que Movimiento Ciudadano irá solo, evidencia en sí misma de que no aspira a ganar. Lo que no sabemos es si ocurrirá lo mismo para el Congreso, porque deben acordar de qué partido sale la candidatura, y si es mujer u hombre, y cuál estado o distrito para quién. Morena la tiene más sencilla, se va a quedar con casi todo. Pero en el caso del Frente Amplio por México las cosas son menos claras entre PRI y PAN. Tomemos el caso de Chihuahua. El PRI no tiene senador por el estado. No parece que la pudieran conseguir si compiten solos. Lo natural sería que el PAN entonces postulara a los dos aún en alianza con el PRI, mientras que Coahuila es exactamente al revés. Pero una cosa es verlo en el papel y otra que se acepte, o que les convenga más de esa manera que dar una posición a cada uno. O, por ejemplo, seguimos con Chihuahua, el dirigente estatal del PRI dijo que aspiraban a encabezar uno de los dos distritos federales de la capital. Solo no dijo que no los ganan desde hace 8 años y que ambos son de los cinco más competitivos para el PAN en el país, por lo que no se entiende por qué habría que poner en riesgo uno de esos triunfos. Entonces, lo que piden muchos ciudadanos y militantes de partidos se dice con una expresión sencilla: que haya altura de miras. Que no se peleen por puestos y se busque el mayor bien posible en este momento, que es evitar el desastre nacional del gobierno morenista. Pero hay que aterrizar en el papel la idea de que para ello es mejor vencer juntos, aunque no obtengan todo lo que quieren, que caer derrotados por separado.

Todos esos detalles se están resolviendo en las mesas directivas nacionales con reuniones seguramente diarias. Y es de pronóstico reservado cómo terminen, aunque lo más probable es ir juntos en las candidaturas en que sea más o menos sencillo ponerse de acuerdo y dejar los casos complicados cada quién por su lado. Pero si ahí Morena va unificado tendrá fácil el triunfo. Y ahí la altura de miras habrá quedado rabona.

Los supuestos anteriores también aplican para la elección estatal, de alcaldes y diputados locales. Chihuahua está más sencillo que el país, yo creo, pero no faltará quien quiera poner objetivos particulares sobre el interés general.

Con todo es un intento que vale la pena. De los esfuerzos de los siguientes 20 días, saldrá un nuevo país y estado, peores o mejores, pero no los mismos. Y ahí están la calidad de los bosques, la energía, los empleos, la seguridad, la educación y la salud de los habitantes jóvenes de México y Chihuahua. Nada menos.