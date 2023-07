Juntos de la mano hacia la ruina

Exhibida junto con el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, la joven diputada federal juarense, Andrea Chávez, pasó de ser la cara del relevo generacional de Morena a la posible ruina del aspirante presidencial.

Ambos han quedado meridianamente expuestos a causa de la actitud protagónica, a un grado casi patológico, de la legisladora, quien ha rechazado dar respuestas claras a acusaciones concretas que le pesan por toneladas; carga que ahora le comparte a su cercano amigo, patrocinador y compañero de partido.

Más allá de una hueca retórica manida para casos semejantes, en la que acusa misoginia, malquerencias de los demás y los pisotones propios del baile político, Chávez Treviño ha evadido responder con claridad los tres graves señalamientos que la involucran en travesuras que rebasan por mucho los límites morales que pregona la llamada 4T.

Primero apareció en la famosa Suburban plateada High Country en el Centro de Convenciones de la capital. Fue al informe de la gobernadora Maru Campos, el mes de marzo, a donde llegó la legisladora al volante de la unidad de lujo, del que luego aseguró que era “parte del protocolo de un evento oficial”.

En realidad, la propiedad del llamativo vehículo nunca quedó clara. Andrea dio respuestas tan irónicas como evasivas en Twitter, mientras surgían versiones que apuntaban a un generoso préstamo de su amigo don Adán Augusto, quien ni antes ni después de renunciar a Gobernación ocultó la cercanía con la juarense.

Si la lujosa unidad de más de dos millones de pesos (más el costo de su blindaje, que puede elevar el valor hasta 250 por ciento, según el nivel) era de Segob o rentada; si era propia, de un amigo, de un amigo de su papá, nunca pudo saberse porque la aludida quiso jugar al misterio. O se quedó sin palabras para responder de forma clara y directa.

En ese episodio, fue la senadora exmorenista Lily Téllez, convertida en la rival más agresiva de todo lo que huela a Andrés Manuel la que exhibió la incongruencia entre la pregonada austeridad morenista, “mientras Adán Augusto trata a los migrantes como animales”.

El contexto en el que revivió el señalamiento a Chávez Treviño y a su querido amigo tabasqueño fue justo la indignante muerte de 40 personas en la estación migratoria de Ciudad Juárez, de donde es originaria la plurinominal morenista.

Cero respuestas claras, pero en la declaración patrimonial de la legisladora, de consulta pública, la Suburban que maneja no aparece entre sus propiedades. Oficialmente, sólo posee un Malibú 2016, un Mercedes C300 modelo 2012 y una Tahoe viejita. Ni necesidad de usar esas baratijas.

***

Luego del extendido escándalo de la camioneta, llegaron más cuestionamientos que llevaron a Andrea Chávez a preparar otras respuestas huecas, sin contenido sustancial, pero con muchos adjetivos contra los conservadores que tienen el atrevimiento de cuestionarla a ella: heredera del mantra presidencial de la honestidad valiente.

En redes sociales, algunos usuarios, incluso identificados como influencers morenistas, destaparon la imagen en la que aparecen los padres y la abuela de la diputada, a bordo de un jet que evidentemente no es de uso comercial, sino privado. Y ni modo que se pague solo.

Por boca de la legisladora la información no fue precisada ni aclarada, como correspondería en un sano ejercicio de rendición de cuentas ante un aparente acto de corrupción. Ella se limitó a las respuestas con evasivas y salidas por la tangente.

En referencia a la exhibida que le dieron por ese viaje familiar, la legisladora quiso distraer con la idea de que sus enemigos hasta usaron el photoshop para manchar su imagen. Sin decir abiertamente que fue un montaje, esa duda quiso dejar sembrada.

Pero aunque la información oficial fue reservada, plataformas tecnológicas independientes vincularon con toda claridad el viaje de la familia de Andrea en el avión -un Gulfstream con matrícula de la Secretaría de la Defensa Nacional, prácticamente asignado al secretario de Gobernación- el 28 de enero pasado.

Ese día fue el informe legislativo de Chávez Treviño, en Juárez, con la presencia estelar de Adán Augusto y toda la clase política estatal, convocada desde Bucareli como una de tantas cortesías de su entonces titular para la joven legisladora juarense.

Sobra decir que las demás diputadas y diputados federales no recibían el mismo trato cálido dispensado a la plurinominal fronteriza.

***

El tercer acto de la obra fue cortesía de la diputada federal panista Daniela Álvarez, quien denunció públicamente a Chávez por embolsarse los recursos que le da la Cámara de Diputados mensualmente para la operación de una casa de enlace a todos los legisladores.

La panista fue a plantarse hasta el domicilio donde debería estar la oficina de su compañera morenista en la frontera, para exhibir ante los medios que solo cobraba el dinero, pero no tenía inmueble alguno para gestiones ni atención a la ciudadanía.

Ser pluri y no haber ganado una elección, tal vez fue considerado por Andrea Chávez como una justificación para no tener casa de enlace cerca de los ciudadanos que dice representar. Tal vez por eso optó, de nueva cuenta, por no responder al señalamiento.

“¿Tengo una jirafa? ¿Un avión privado? ¿Una Suburban blindada? ¿Un amante poderoso? ¿Seré la diputada más malvada del mundo?”, con esas ironías, que sembraban más dudas, respondía la legisladora en Twitter, alejada totalmente de la obligación de dar la cara a la ciudadanía

Las respuestas sin contenido e irónicas casi se apagaron durante unos días, producto de la sacudida que representó para el equipo de Adán Augusto López el exceso de protagonismo, para mal, de la diputada que hasta varias veces llegó a presumir López Obrador como la cara del relevo generacional de la 4T.

Por los mismos morenistas pudo conocerse que no sólo eran “los enemigos de la transformación de México” los que exhibían las incongruencias de Chávez Treviño, sino sus propios correligionarios; incluso los mismos que hacían ronda con ella tanto en redes sociales como en el war room del exsecretario de Gobernación.

Desde la versión de esa jirafa de la que se burló la diputada, hasta el chisme abierto de una relación íntima entre el tabasqueño y la juarense, fueron especies que rondaron los límites de las fake news, pero esparcidas a montones desde el mismo partido del que el otro López trata de ser abanderado presidencial.

***

La oleada de versiones que involucran a la legisladora y a su corcholata favorita fue recogida con muchos detalles por el columnista político Raymundo Riva Palacio, entre otros tantos especialistas en el análisis. Fue el periodista el que, además, especuló en redes con la desaparición súbita y posible salida del país de la legisladora.

Ante dicha versión, Andrea sí dio una respuesta directa. Tras atacar a Riva Palacio por publicar que tal vez ella estaba fuera de México y pedir que le ayudaran a confirmar el rumor, posteó una foto junto con Adán Augusto diciéndole que “le mandamos un abrazo desde el sur de Tamaulipas”.

Eso es tener los pelos de la burra en la mano. Responder de forma clara, concisa y si quiere hasta burlona a un señalamiento igual de claro, es responsabilidad de todo servidor público. ¿Por qué no hizo lo mismo con la Suburban, el avión oficial para pasear a su familia y su fantasmal oficina de enlace por la que saca dinero de San Lázaro?

Pero aunque hubo respuesta, en esta ocasión pudo ser peor que haberse quedado muda otra vez o salir con sus evasivas simplonas e irracionales.

Hizo mucho ruido el “le mandamos un abrazo…”, mientras aparece en la foto abrazando al señor de la mirada perversa –como lo han catalogado quienes han debido dialogar y negociar con él-, como si las versiones de que estaba fuera del país y sin fecha de retorno también involucraran al aspirante a candidato presidencial.

Pasar de las respuestas huecas y sin sentido al hablar por los dos, como si diputada y aspirante presidencial fueran uno mismo, vuelve a mostrar el exceso de protagonismo, que agrava la actitud de salir con evasivas ante cuestionamientos directos.

Toda esa carga de la legisladora puede operar en contra del proyecto de López Hernández. Esas actitudes pueden ser la ruina del exsecretario de Gobernación.

Además, los señalamientos que más pesan no son los que puedan hacer panistas o priistas, quienes ven en la diputada una forma de golpear a uno de los consentidos del régimen obradorista; los que más pesan provienen del mismo partido del que ambos forman parte. Y es conocido que los compañeros de partido son los peores enemigos.

En esta contienda interna de Morena, de por sí es delicado el papel que juega Adán Augusto –que puede ser el gran favorecido con la candidatura o el gran legitimador del dedazo a favor de Claudia Sheinbaum- como para complicarlo todavía más por los cariñosos afanes de terceros.