Jueves negro en Juárez

Nuestra casa editora decidió titular así, a ocho columnas, la portada del viernes pasado. Dos palabras que encierran perfectamente todo el terror, horror, angustia, incertidumbre y temor que vivimos los juarenses el jueves 11 de agosto. Reminiscencias del pasado que revivieron magnificadas en nuestras mentes y recuerdos.

Apenas un día antes la gobernadora del estado, Maru Campos, en visita de trabajo aquí en la frontera, había lanzado una advertencia contundente a los grupos del crimen organizado: “que no se metan en el estado de Chihuahua, y esto va para todos, aquí queremos vivir, crecer, trabajar en paz… Aquí existe un Gobierno del Estado, una Fiscalía General y una Secretaría de Seguridad Pública, que no vamos a dejar que vengan a imponerse”. Sin embargo, al día siguiente se metieron y se impusieron con una ola de terror y de violencia extrema.

Esa declaración la hizo la gobernadora como respuesta a una pregunta expresa sobre la violencia en Jalisco y Guanajuato, sin saber que al día siguiente sería puesta a prueba sobre sus dichos.

Mientras los delincuentes basan su poderío en que pueden hacer literalmente lo que quieran, utilizar armas de alto poder, asesinar personas, quemar inmuebles y vehículos, robar, secuestrar, extorsionar, las autoridades deben cumplir escrupulosamente con la ley en todo, lo que representa de entrada una enorme desventaja, pero que hace completamente inviable e inoperante la política de abrazos y no balazos del Gobierno federal.

Precisamente, para compensar un poco, al menos, esa gran desventaja, es que el gobierno y la autoridad tienen a su disposición el monopolio del uso de la fuerza pública, por eso existen los cuerpos policiacos autorizados en nuestra carta magna, para someter mediante la violencia incluso, a quienes se resisten a ser aprehendidos o reprendidos para volver al orden. Dejar de hacerlo significa una grave omisión.

No imagino, bajo ninguna forma, a los elementos de la Policía Municipal haciendo frente a los sicarios el jueves negro con abrazos o con libros. Ni al secretario de Seguridad Pública Municipal pidiéndoles por favor que se entreguen. No lo veo.

Esa es la enorme diferencia entre lo ocurrido en nuestra ciudad y otras localidades del país (en Jalisco y Guanajuato y después Baja California), en donde se apreció también una acción concertada y organizada para sembrar el terror, pero en la que se respetó la vida de los ciudadanos, de los civiles. Aquí en Juárez no fue así.

En nuestra ciudad hoy 10 hogares y familias están de luto, y más de 20 personas lesionadas, además del trauma psicológico por la violencia y el temor vividos. Al recorrer las calles vacías de la ciudad el pasado viernes, la gran mayoría de los negocios cerrados, la gente temerosa, fue imposible no recordar los funestos años de 2008 a 2011, en los que nos convertimos en rehenes de la delincuencia.

Sin embargo, insisto, vale la pena señalar que lo ocurrido el jueves negro fue muy diferente. Ni en los peores días de la violencia en nuestra ciudad, habíamos presenciado algo tan espeluznante como lo que vivimos ese día, porque las personas fallecidas y los heridos, no fueron víctimas de un fuego cruzado ni sus lesiones fueron producto de balas perdidas en un enfrentamiento entre malosos, no, fueron víctimas directas de ataques despiadados y mortales.

¿Por qué ocurrió esto? La respuesta a esta pregunta irremediablemente nos lleva a un análisis profundo de lo ocurrido, pero más allá de las causas lo cierto, lo verdadero, es que los juarenses sufrimos un ataque terrorista el pasado jueves. Pudiera parecer exagerado, y no faltará el especialista o abogado que me tache de amarillista, de desproporcionado, pero a la luz de los hechos y de la definición sobre terrorismo como delito, creo que apenas se ajusta a los hechos.

Analicemos. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española (RAE), el significado de terrorismo es: 1. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror; 2. Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos.

En este orden de ideas, lo ocurrido el jueves negro en Juárez encuadra perfectamente en el primer punto de la definición según el diccionario. Pero ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el Código Penal? Veamos:

“Artículo 139. Comete el delito de terrorismo quien, utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación”.

En Juárez, grupos de hombres armados realizaron actos de molestia y daños contra bienes privados y de acceso público, mediante el uso de sus armas de fuego y explosivos, atentando gravemente contra la integridad física de las personas, incluso asesinatos, produciendo alarma, temor o terror en la población. La descripción del delito previsto en el Código Penal, encuadra a la perfección.

¿Y para qué serviría juzgarlos por terrorismo y no por crímenes de personas? Simple, el terrorismo es un delito grave y alcanza penas mayores. Y porque además eso fue lo que ocurrió. Nunca antes, al menos en Juárez, se habían metido con la población civil. Ya brincaron esa línea.

Ese es un primer ángulo del análisis. Otro es lo que ocurrió durante los eventos y posterior a ellos, desde la perspectiva de la percepción social y el manejo de las autoridades. Ahí no hay mucho que decir, pésimo manejo por parte de los tres órdenes de gobierno.

Los juarenses estuvimos bajo un ataque cruento, violento y despiadado por espacio de siete horas, al menos, y no hubo autoridad alguna ni federal, ni estatal ni municipal, que saliera a informarnos qué era lo que estaba ocurriendo, y qué se estaba haciendo al respecto. Era de suma importancia que lo hicieran, oportunamente.

En muy buena medida, todas las decisiones que tomaron distintas instancias y organismos como la UACJ, el SAT, maquilas, tiendas comerciales de suspender actividades fue precisamente por el temor creciente y la falta de información oficial. Nada de eso debió pasar, o al menos no como ocurrió.

Por eso mismo la gente se refugió en sus casas, por el temor que generó lo que estaba pasando y porque no había información oficial de nada. Solo lo que medios informamos en el momento, pero sin la versión de la autoridad. Justo en el culmen de los eventos transmitía mi noticiero por 860 Líder Informativo, busqué afanosamente tanto al fiscal de la zona norte Lic. Carrasco, así como el secretario de Seguridad Pública, Lic. Muñoz, y nunca recibieron la llamada para una entrevista. Eso sí, ambos muy amables y atentos me dijeron vía WhatsApp que no podían recibir la llamada porque estaban muy ocupados.

Claro que estaban ocupados, y mucho, por supuesto que yo lo sabía, pero también parte muy importante de su trabajo, de su ocupación, es informar a la ciudadanía, y mucho más en una situación de crisis como la que vivimos. Generaron un enorme vacío de información.

Con esto no quiero decir que hayan dejado de hacer su trabajo, no para nada, al contrario, sobre todo la Policía Municipal y el propio Lic. Cesar Omar Muñoz quien, al frente de sus elementos, nos demostró que los juarenses podemos confiar en ellos, ese jueves negro se la rifaron como los buenos. Por cierto, no vi patrullas de la Guardia Nacional ni del Ejército en los eventos.

Dentro de la Comunicación Política, como disciplina, existen técnicas para manejo de crisis y control de daños, ni el Gobierno federal, ni el Gobierno estatal, ni el municipal hicieron uso de estas herramientas profesionales de la comunicación política, de la comunicación social en medio de esta crisis de seguridad pública. Tenían que haber organizado un war-room en conjunto y designar un vocero que permanentemente estuviera en contacto con los medios, actualizando la información. Eso dice el librito.

Ante lo dramático de los acontecimientos, sería muy deseable que todas las instancias de gobierno revisen a profundidad sus esquemas de comunicación hacia la sociedad, la información oportuna, suficiente y veraz, les ahorraría muchos problemas en el futuro brindándole certeza y tranquilidad a la ciudadanía, oportunamente.