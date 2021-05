Judicializarán la elección

Ciudad de México.- Si usted piensa que el lunes 7 de junio despertará escuchando gritos de ¡fraude! sin importar lo sucedido el día anterior o los resultados que, en base a “conteos rápidos”, haya dado a conocer el Instituto Nacional Electoral (INE) en los primeros minutos de la madrugada, y que desayunará escuchando los reclamos de Andrés Manuel López Obrador por la misma causa en su cada vez más insoportable mañanera, déjeme decirle ¡que tiene razón, que así será!...

Y esto porque cualquiera que sea el resultado de los más de 21,000 procesos electivos, una importante cantidad de ellos acabará cuestionado por dirigentes de uno u otro partido ante los tribunales por y, perdón, porque ésa y no otra parece ser la intención del oficialismo de Morena y afines desde que confirmó que el resultado de los comicios no será “ni la sombra…” de lo que habían previsto. Protestar e impugnar —“si es a gritos, mejor”—, judicializar e intentar anular lo que no empate con lo esperado (en las inmediaciones del Zócalo al menos) parece ser la consigna.

Si no, ahora sí “que alguien me explique” por qué la intencionadamente errónea capacitación de sus representantes en la estratégica elección por parte del partido del gobierno o, en la contraparte, el pobre registro de representantes de casilla de prácticamente la totalidad de las organizaciones comparsa o de reciente registro y, perdón, de otras como PAN y PRD, que sólo acreditaron 47.6% y 24.9%, según el INE, en contraste con la casi total cobertura de sus representantes generales.

Son dudas, es cierto, pero son relevantes…

Asteriscos

* Preocupa en la Suprema Corte la detención de Crisógono Quicho Díaz, exalto funcionario en la entonces PGR y coordinador de asesores, ahora, del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, por operar con recursos de procedencia ilícita, defraudación, lavado, abuso sexual y extorsión. Se teme que sea una real “caja de Pandora” …

* En Baja California, el priismo se levantó con el triunfo al lograr que Jorge Hank Rhon sea su candidato al gobierno. El jueves, su dirigente estatal, Carlos Jiménez, anunció la decisión de sumarse a la campaña del aspirante por Encuentro Social y romper la alianza con PAN, PRD y Lupita Jones.

* Crecen señalamientos y denuncias contra la alcaldesa morena en Solidaridad, Quintana Roo, Laura Beristain, por el supuesto desvío de recursos públicos en la realización de obras públicas, la remodelación de La Quinta Avenida y el parque Villas del Sol, de manera relevante. Ufff…

* Preocupante iniciativa orientada a forzar que se contrate a empleados de “delivery” que, se afirma, pondría en riesgo un sector (comercio electrónico) que representa más de 4 puntos del PIB. Busca que aquéllos dependan de un solo empleador y no, como es ahora, de varios…