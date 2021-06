Juaritos no ganó nada

Las elecciones son ese jueguito macabro lleno de apariencias donde algo cambia para que todo siga igual -haciendo honor al gatopardo-. ¡Ganamos! Gritan en las calles los más ingenuos, pero ¿qué ganamos? Nosotros, los ciudadanos de a pie, no ganamos nada. Peor tantito, Juárez no ganó nada.

Seguido confundimos la democracia con la regla de la mayoría. Me explico. Cuando un grupo de personas quieren tomar una decisión -que beneficiará o perjudicará a todos-, es necesario tomar en cuenta a cada uno; en ese proceso -si en verdad creemos en los principios democráticos-, buscaremos deliberar a través del diálogo; si el plan fracasa es porque las diferencias pesaron más que las coincidencias; entonces, la siguiente opción es una votación donde todos participen.

Ojo con esto. Los procesos electorales son la segunda opción y existen porque no somos capaces de ponernos de acuerdo. No sabemos construir consensos. Entonces, jugamos a un juego que se llama “proceso electoral”, donde la regla es que todos votan y quien obtiene la mayoría es el vencedor. Ese juego nos cuesta casi 20 mil millones de pesos al año -solo en el INE, sin contar los institutos locales-.

Seguramente algún romántico me dirá “pero es más caro no tener democracia (elecciones)”, algo que podría convencer a los más cándidos. A mí me sigue pareciendo mayormente un gasto superfluo y absurdo.

Abro un paréntesis, aquí tenemos una escala donde es más democrático quien logra un consenso unánime y es menos democrático quien tienen que hacer votaciones. En un tercer escalón está quien ni siquiera hace votaciones e impone una decisión, ahí se presenta el autoritarismo, como YSQ. En ese sentido, es poco lo que tenemos que celebrar porque las votaciones no son una “fiesta de la democracia” como nos la quieren pintar.

Entonces ¿qué es la democracia? En nuestros días, la democracia se entiende como un espacio donde el Estado de Derecho está fortalecido, donde hay una auténtica división de poderes, en donde existen políticas públicas que permiten el equilibro entre los grupos sociales y el gobierno cumple con los más altos estándares del Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos. Nada de eso tenemos. Esto nos lleva a una sola conclusión: la democracia mexicana es un chiste de mal gusto. Cierro el paréntesis.

Regresemos a la regla de la mayoría. En los procesos electorales, gana quien logra meter más votos en las urnas y, con ello, lo único que demuestra es… ¡que tiene más votos!... ¡y nada más!; lograr la mayoría de votos no significa que es el más inteligente, ni que es el más ético, ni siquiera que tiene mejores argumentos. No, simple y sencillamente es quien logró más votos. Ese es el resumen de los procesos electorales en países como el nuestro.

Peor aún, todavía nuestro sistema político funciona con partidos, donde el poder político es impenetrable para la auténtica participación ciudadana. Por cierto, en México no funcionaron las candidaturas sin partido, el experimento falló en todo el país, para muestra Kumamoto, el Bronco, el Caballo y Cabada.

No vivimos en una democracia y el sistema político mexicano es deficiente. Pero vayamos directo con el proceso electoral, la falta de recursos provoca un déficit de personal calificado y una ausencia de capacitación en los funcionarios electorales, pero también una lenta fiscalización de los recursos que se gastan.

Si el árbitro no cuenta con recursos es un espectador. El presupuesto debería fortalecer el proceso y no gastarse en los partidos políticos.

Un árbitro pobre y débil no brilla en el juego. Pero tampoco la autoridad electoral quiere ser protagonista de este proceso, prefiere seguir por ese tobogán del discurso festivo centrado en una falsa democracia que aparentemente se consolida con la elección -del menos peor por cierto-.

¿Quién ganó? Siendo muy pragmáticos, ganó una élite que se beneficiará de algún modo con los resultados, unos tendrán un trabajo en la administración pública y otros obtendrán jugosos contratos o favores. Los demás, no ganamos nada.

En ese sentido, el proceso electoral es como el futbol profesional donde se enriquecen los jugadores porque cobran su sueldo y adquieren fama, gana el dueño y la directiva del equipo porque aumentan el valor de la publicidad, pero, fuera de esa pequeña élite del futbol, el fanático que va a celebrar al Ángel de la Independencia no gana absolutamente nada.

Siguiendo con la misma analogía, aprovecho para ir al siguiente punto diciendo que, actualmente, existe más arraigo ideológico en el futbol que en los partidos políticos.

Antes, por lo menos se simulaba un ideario político, el PRI decía que era de centro, el PAN de derecha y el PRD de izquierda -hoy todos están en el mismo proyecto por cierto- y el más joven, Morena, se autonombraba de la auténtica izquierda. Hoy, todos son cascarones huecos; la última esperanza para muchos, Morena, con tal de mantener su hegemonía ha guardado en el congelador su ideología de izquierda para postular a puros impresentables de todos los colores, menos el guinda, poco a poco Morena se queda sin izquierda.

Eso nos lleva a una conclusión evidente, ya no existen las izquierdas y las derechas -quizá nunca existieron-. En el 2021, los proyectos políticos se construyeron descaradamente al calor de la coyuntura. Antes también sucedía, pero los políticos al menos tenían algo de pudor, se escondían para hacer arreglos en la oscuridad, ahora se exhiben y lo presumen como si fuera una gracia. Nos enfrentamos a la decadencia total de la política, ni que hablar de la democracia, ambas están hechas garras. Todo eso, nos lo merecemos.

En resumen, como ciudadanos no ganamos nada con la elección. A lo sumo, podemos celebrar que los gobernantes actuales serán relevados. Pero eso sucede cada que se acaba el periodo. Nada nuevo. Otra vez, el gatopardismo, algo tiene que cambiar para que todo siga igual.

Para muestra varios botones. El triunfo histórico de Barrio por la presidencia de Juárez en 1983 de mano de los grupos conservadores, el verano caliente de 1986 y el fraude patriótico cuando Fernando Baeza se robó la gubernatura, la caída del sistema de 1988 cuando Bartlett le robó la presidencia a Cárdenas, el triunfo del PAN en Chihuahua en 1992 -con el mismo Pancho Barrio- gracias a su amistad con Carlos Salinas, el triunfo de Fox en el año 2000 con el voto útil que le ganó el tirón al PRD, el regreso del PRI a la presidencia municipal de Juárez con Teto en 2004 con la ayuda de los panistas disidentes, el fraude del 2006 cuando Calderón le robó la presidencia a AMLO, el regreso del PRI a Los Pinos con EPN en 2012 de la mano del PAN, el histórico triunfo de Corral que remontó contra todos los pronósticos en 2016 y el arrollador triunfo moral de la 4T de AMLO en 2018. Todo eso se les olvidó para conformar proyectos amorfos donde Tirios y Troyanos hacen equipo. No hemos aprendido nada.

Hoy, compitieron todos revueltos, como una capirotada que se impuso sobre la razón y, así, sepultaron la historia con las cenizas de las ideologías.

En Chihuahua ganó quien tenía que ganar. En Juárez la gente votó por Morena, encabezado por Cruz Pérez Cuéllar y Maru Campos ganó la gubernatura con la aplanadora del voto chihuahuita. Pero Juárez no ganó nada. Seguimos igual, la frontera está aislada, lejana al poder político de la capital, seguimos siendo un puerto, un consulado aparte, un apéndice del estado de Chihuahua.

De una vez me adelanto, nos van a decir lo siempre “espérate a que entren en funciones”, luego dirán “es el primer año y no dejaron dinero para hacer nada”, al segundo año afirmarán “ya este año planeamos”, a la mitad van a justificarse diciendo “ya merito, ya merito, ahora que manden dinero de la federación”, el cuarto año es para portarse mal con todos y el quinto es para preparar la salida. Y así se va a ir otro sexenio, hasta que volvamos a un proceso electoral donde todos prometan otra vez el cambio.