JuárezBus a la vista

Los días recientes han sido de bastante información acerca del BRT II (Bus Rapid Transit por sus siglas en inglés), y su ya muy próxima puesta en marcha, luego de casi tres años de espera una vez que se concluyeron las obras de ingeniería para su operación, porque finalmente llegaron a la capital del estado las unidades que se encargarán de transportar a miles de fronterizos en esta ciudad.

Estamos hablando de una de las necesidades más apremiantes de la ciudad, porque desde hace muchos años, quizá más de 50, Juárez se ha caracterizado por tener uno de los peores sistemas de transporte colectivo en todo el país, sino es que el peor.

Unidades que no cumplen con los requisitos mínimos que exige la normatividad respectiva, además en muy malas condiciones físicas y mecánicas, conductores que no tienen ni la capacitación ni la experiencia suficientes, rutas mal diseñadas, horarios de corridas que no responden a las necesidades de los juarenses, y por si todo eso fuera poco, hay que sumarle la enorme cantidad de accidentes viales que provocan algunos choferes al conducir a exceso de velocidad, sin precaución alguna y algunos de ellos incluso intoxicados por alguna sustancia que inhibe los sentidos. Todo un gran problema.

Ante esta terrible realidad, todos los gobiernos estatales anteriores le habían sacado la vuelta a su obligación de meter en orden a los concesionarios del transporte público, por temor a que paralizaran la ciudad en protesta porque se les forzara a modernizarse y a invertirle más a sus unidades de transporte.

Además, por supuesto, de que ese sector siempre estuvo estrechamente vinculado a un partido político que mantuvo el poder por décadas en la entidad, con lo que mantenían la impunidad total a cambio de brindar servicio de transporte “gratuito” para las movilizaciones masivas que hacía ese partido.

Por otro lado, en esta frontera la operación de la industria maquiladora impuso como prestación a sus trabajadores, el sistema de transporte gratuito para su personal, precisamente ante la grave deficiencia del transporte público y para garantizar la llegada de sus colaboradores en forma oportuna a sus plantas, lo que, en conjunto con otros factores, como la enorme facilidad de adquirir autos importados o ilegales, formaron todo un complejo andamiaje para la tormenta perfecta.

Así pues, en ese contexto, un sistema de transporte colectivo urbano era no solamente una necesidad apremiante, era por demás urgente, es por eso por lo que, en 2019, el entonces gobernador Corral tuvo la infausta idea de construir el BRT II en esta frontera, y digo infausta por la forma en la que se hizo, no porque en sí mismo los sistemas BRT sean malos o ineficientes.

De un plumazo, en plena pandemia de Covid, sin un proyecto ejecutivo consensuado con los juarenses, y ya casi al final de su mandato, Corral ordenó la realización del BRT II por toda la Panamericana, Tecnológico, Paseo Triunfo de la República y la 16 de septiembre hasta el corazón del centro histórico de nuestra ciudad.

Sin estudios de impacto previos, sin una adecuada estrategia de vialidad, se iniciaron los trabajos a todo lo largo de la principal arteria de Juárez, todo de una vez, se levantó el pavimento, se cancelaron vueltas y cruces, y se inmovilizaron dos carriles de cada lado para dar paso a la construcción de tan ambicioso proyecto, obviamente con todas las molestias y problemas que una obra de esa magnitud ocasiona entre los automovilistas.

Las obras sobre la Panamericana pusieron de cabeza a toda la ciudad, porque los congestionamientos automovilísticos se trasladaron a las demás calles y avenidas por las que se desviaba el tránsito, ocasionando un sinnúmero de accidentes viales y embotellamientos de autos que duraban horas.

Para rematar, todavía ni siquiera se tenía un avance significativo en el BRT II, cuando Corral decide iniciar otra obra, esta vez la pre troncal del BRT sobre la Gómez Morín, otra de las más importantes arterias de la ciudad, aquello se volvió una verdadera locura.

Lo escribí en su momento en este mismo espacio, a Javier Corral lo invadió una inusitada y muy sospechosa prisa, justo en los dos últimos años de su mandato, por hacer todas las obras que no hizo desde el inicio, y no fue desde luego por beneficiar a la ciudad de la que él se dice originario (todos sabemos que es paseño), sino porque es un secreto a voces las estratosféricas cifras de dinero que se obtienen por “comisiones” sobre contratos de obra, esa fue la única explicación lógica a su arrebatado “maratón de obras” en Juárez.

Por lo mismo, era más que evidente que no le daría tiempo de concluirlas durante su gestión, y así fue, terminó su mandato y dejó todo el tiradero -literal- en la ciudad y un proyecto del BRT II al que le faltaba lo principal: los camiones. Y ese fue tan solo uno de los grandes problemas que ha enfrentado el actual gobierno de Maru Campos, fueron más, pero ese ha sido el más grave e importante porque es la causa del gran retraso en el arranque formal y completo del proyecto.

No faltaron, desde luego, los grupos de críticos y opositores que intentaron aprovechar la coyuntura para responsabilizar a la gobernadora del tiradero que dejó Corral, olvidándose del origen del proyecto y de que las fallas de origen no le correspondían a ella. Llegaron incluso al exceso de exigir que se derribara lo construido para dejar las calles como estaban ¡Radicales al extremo!

Afortunadamente la primera mandataria del estado no cedió ante tales presiones y se enfocó en remediar las deficiencias del proyecto, en concluir lo que hacía falta y hacer que funcionara, porque tirar lo que ya se había hecho hubiese sido una tremenda irresponsabilidad, era como tirar a la basura poco más de 5 mil millones de pesos, porque no solo era perder lo construido, con todo lo que eso implica, sino gastar una cifra aproximadamente igual para tirarlo y volver a dejar todo como estaba.

¿Por qué ha tardado tanto en dar inicio el BRT II al 100 por ciento? Esta pregunta se ha respondido decenas de veces por todos los funcionarios involucrados, incluso por la misma gobernadora, pero parece que hay quienes insisten -se aferran- en hacer como que nada se ha dicho al respecto.

La actual administración recibió una obra inconclusa. Les llevó entre 7 y 9 meses terminar todos los pendientes de obra que dejó la administración corralista, se tuvieron que hacer readecuaciones de señalización y semaforización en más de 10 cruces en toda la ruta, porque no se habían previsto correctamente en el proyecto original, eso les llevó otros 6 meses aproximadamente.

Tampoco se había previsto en el proyecto corralista la forma de operar de la empresa, ni como se asociarían los concesionarios en la misma, ni los sistemas de recaudo de pasaje, y otros detalles similares.

Pero lo que más tiempo se ha llevado es la adquisición de los camiones porque, debido a la pandemia por Covid 19, desde 2020 y hasta 2021, se suspendió el transporte y distribución de insumos, mercancías, componentes y todo lo necesario para la fabricación de diversos artículos, entre ellos por supuesto unidades de transporte masivo.

Conseguir las unidades no fue una tarea sencilla, por el contrario, es lo que más ha complicado el inicio de este sistema de transporte urbano. Hoy ya están en la capital del estado 80 unidades, 55 para Juárez y 25 para la capital, se capacitará a los conductores, se terminará el mantenimiento y remozamiento de los paraderos o estaciones, para que, a finales de abril, por fin de inicio el funcionamiento del BRT II y empiece a cerrar bocas y acallar críticas, así, paulatinamente.

De verdad, es muy triste ver como hay personas que, con tal de descalificar o desacreditar a algún proyecto o gobierno, son capaces de inventar mitos o de falsear hechos, aunque eso signifique poner en riesgo el beneficio de cientos de miles de juarenses. Pésimo.