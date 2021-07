Juárez ¡ya es tiempo!

Siempre que vienen cambios de autoridades surge la esperanza para las y los juarenses que le den a esta nuestra ciudad lo que merece, gobiernos que tengan claro y cierto lo que significa Ciudad Juárez para el Estado y para el país mismo.

Una ciudad que lo ha soportado todo, la época cruda de la violencia, autoridades ineficientes, etc.

Una ciudad con un promedio de millón y medio de habitantes, enfrenta grandes rezagos, en varios rubros como en infraestructura y seguridad.

Cómo se extrañan gobernantes-líderes, como el extinto Francisco Villarreal Torres, que fue recluido al Cereso por defender lo que por derecho le correspondía a nuestra ciudad.

Entiendo que son otros los tiempos y otras las formas, pero sin duda se carece de ese tipo de liderazgos cuyo interés fue colectivo y no individual.

La ciudad ha tenido gobiernos que no han estado a la altura de las demandas de este municipio.

Sin duda lo más gravoso es la inseguridad que azota y lacera.

Ojalá las autoridades que están por asumir sus cargos, tengan claro el deber ser de un servidor público, dejen el discurso, la simulación y se vean hechos positivos reflejados para el bien de la comuna juarense, teniendo presente entre sus proyectos la prevención del delito como política pública desde la niñez, reinserción social y seguimiento puntual.

Replicar modelos de los denominados países del primer mundo en cuanto a la política de prevención, reinserción social y derechos humanos.

No solo la estrategia reactiva, pues claro está que las penalidades altas no inhiben el delito.

En cierta ocasión escuché que no se le apuesta a la prevención, porque son obras que no se ven y no acarrean votos, se desea no sea el pensar de las autoridades electas. Qué se trabaje de la A-Z por Juárez y para los juarenses. ¡YA ES TIEMPO!

Debemos pues, tener la esperanza viva las y los juarenses.

Decía Amy Tan que “Soñamos para tener esperanza”… Dejar de soñar; bueno, eso es como decir que no se puede cambiar el destino.