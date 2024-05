Juárez ya decidió, continúa la transformación

“¿Por qué el PAN en 12 años en el poder no implementó estos programas sociales? No se trata solo de ‘prometer’ dejar los programas, los cuales son parte de un proyecto de nación y que estarán evolucionado”

No son campanas al vuelo, ni madruguetes, es la realidad. El 2 de junio en Juárez será un día de fiesta para la Cuarta Transformación, de la cual el Partido del Trabajo es un aliado imprescindible. Las y los juarenses ya comprobaron que el bienestar sí es la prioridad de los gobiernos encabezados por la 4T y no van a regresar a administraciones que se acuerdan de ellos cada tres o seis años. Juárez ya decidió y la transformación seguirá adelante.

De nada han servido las intentonas del Gobierno estatal con montajes parecidos a los que hacía su compañero de partido y mano derecha de Calderón, Genaro García Luna, con aquello de desalojar a la familia de Cruz Pérez Cuéllar de la casa en donde estaban, o las prácticas de la Junta de Aguas que con tal de atacar al candidato puntero, autosaboteaba el trabajo de este organismo, destruyendo la ciudad.

El contraste de esa estrategia fallida son hechos, es trabajo, son la aplicación puntual de los programas sociales que tanto bien le han hecho a las y los juarenses. La política social de la administración federal se basa en atacar la marginación, grupos vulnerables, entregas directas a quienes las necesitan sin tercear y evitar así intermediarios.

Entre los programas que se han implementado en Juárez, se han enfocado en el de personas adultas mayores; la pensión de personas con discapacidad; programa de becas Benito Juárez; el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro; Sembrando Vida; desarrollo urbano y vivienda, entre los más demandados.

Colonias del distrito 03 de Ciudad Juárez como Lomas de Morelos, Granjas Unidas, Bello Horizonte, Anapra, Galeana, Safari, y muchas más se han visto beneficiadas porque sus habitantes han hecho uso de estos programas, los cuales no están condicionados a nada, ni a votar por la 4T, porque el voto es una consecuencia de ello, no un requisito.

Eso es lo que no entienden ni entenderán, porque no se trata de venir a firmar de forma dramática con sangre, que de por sí ya es un poco ridículo, sino que aún no quieren ni pueden aceptar que la gente se pregunta: ¿por qué el PAN en 12 años en el poder no implementó estos programas sociales? No se trata solo de “prometer” dejar los programas, los cuales son parte de un proyecto de nación y que estarán evolucionado, y ese es un compromiso que ni el PRI ni el PAN, ni mucho menos el PRD tienen.

Y con todas estas demostraciones es que decimos que Juárez ya decidió, y es lo mismo con el país, podríamos decir que también México ya lo hizo y que será la Cuarta Transformación la que estará al frente de otra administración, porque a este empuje, una “marea rosa”, le hace lo que el viento a Juárez.