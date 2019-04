Juárez y los empresarios agachones

En pocas ciudades de la República Mexicana se ve un sector empresarial tan débil y falto de representatividad como el de Ciudad Juárez. Sencillamente no corresponde el peso del empresariado local con las características de una metrópoli como Ciudad Juárez. En otras ciudades, son los empresarios unidos y agrupados en importantes e influyentes organismos, los que presionan fuertemente a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que atiendan sus responsabilidades. Es el sector empresarial el que tiene la posibilidad de servir de contrapeso, de balance entre las exigencias de la comunidad y la respuesta oficial a esos requerimientos. Eso pasa en otras partes, no en esta comunidad juarense. En esta frontera, los empresarios no pueden o no quieren exigirle a ninguna autoridad, y cuando lo hacen nadie les hace el menor caso.

Son infinidad de temas en donde los empresarios de Ciudad Juárez nunca han sido debidamente atendidos en sus peticiones. Incluso hay temas en los cuales el empresariado juarense ha solicitado intervención y solución de parte de las autoridades desde hace varias décadas, y es hora que nada. Han sido muchas reuniones, muchos desayunos, demasiadas comidas, y muchas peticiones de los empresarios, pero en los hechos es muy poco lo que han logrado. Esto, a diferencia de otras ciudades mexicanas. Porque frente a la prensa los miembros del Consejo Coordinador Empresarial local, que aglutina al desdibujado empresariado juarense, siempre se portan muy determinantes y hasta exigentes con autoridades, pero es cosa de que se encuentren a puerta cerrada con altos funcionarios, y las cosas cambian, salen de ahí más dóciles que de costumbre.

El Consejo Coordinador Empresarial se ha convertido en una reunión de amigos, mas no de líderes que buscan presionar a las autoridades para que cumplan con su responsabilidad. Tal vez pudieran tener buenas intenciones pero en la realidad es poco lo que aportan los líderes empresariales. Ellos sólo cuidan sus intereses muy particulares, y utilizan en muchas ocasiones este sector para impulsar carreras políticas o para seguir haciendo negocios con el Gobierno. Por eso, no han querido o no han podido presionar para que el Gobierno estatal realice obra pública en esta frontera, ni tampoco han logrado que cumpla con su responsabilidad en materia de seguridad. Los empresarios hacen como que se enojan, y hasta hacen amagos, pero pocas veces son tomados en cuenta por las autoridades.

La Asociación de Maquiladoras, ahora Index, es un organismo cuyo peso es determinante y debería jugar un rol más preponderante. Desafortunadamente, sólo ve por sus intereses, sin importarle el impacto negativo que la propia industria maquiladora genera a la infraestructura de la ciudad.

Todo esto es muy diferente a lo que ocurre en otras urbes de México, donde sus empresarios presionan y consiguen mejores condiciones de vida para sus habitantes. Monterrey es un claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando existe un sector empresarial fuerte y con dignidad. Un empresariado que interviene directamente en sus comunidades, incluso apoyando fuertemente al sector cultural. De hecho varios museos de Monterrey se han abierto y se mantienen operando gracias al empresariado.

Pero en Juárez, el recurrente y preocupante tema de la violencia es una muestra de que una cosa es lo que los empresarios supuestamente exigen y otra lo que realmente consiguen. Una y mil mesas de trabajo se han establecido para tratar de coordinarse, sin embargo, los resultados muestran lo contrario. Solución a problemas como contaminación, drenaje, iluminación, vialidades y obra pública también se han planteado reiteradamente por los empresarios locales, sin obtener respuestas oficiales satisfactorias.

Simplemente, el caso del fallido centro de convenciones, es una muestra del escaso poder que tiene el empresariado juarense, ya que tiene muchos años esperando que se construya esta obra. Gobiernos van y vienen y la importación de autos es otro tema pendiente de resolver, a pesar del daño que se provoca a la economía fronteriza. Tampoco el tema del transporte público y el de personal han sido atendidos, es una pena que Ciudad Juárez tenga este inoperante parque vehicular, pero más pena da que los empresarios sigan soportando los amagos del sector transportista sin decir nada. Entonces, con todo este sombrío panorama, no es difícil imaginar lo que ocurrirá con las peticiones del empresariado juarense respecto de las caravanas de migrantes y los tiempos de espera en cruces internacionales. Delicados problemas para los juarenses sin ser atendidos. Si se tuviera un sector empresarial que actuara con menos tibieza y fuera menos agachón, tal vez otra cosa sería.