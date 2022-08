Juárez, un homenaje a la muerte

En Ciudad Juárez, el fenómeno de la muerte se ha transformado en un elemento que forma parte de la cotidianeidad de nuestra frontera. Los fronterizos que proceden de Juárez, El Paso y Las Cruces, parece que se han acostumbrado a transitar por la ciudad, en un recorrido en el que se narran y quedan marcadas como parte de la imagen de sus observadores los homenajes póstumos que develan un acontecimiento trágico ocurrido en aquellos lugares.

Los fronterizos hemos caído en un profundo y triste proceso de normalizar la muerte, y debo de aclarar que no me refiero al proceso natural por el cual todos y cada uno de nosotros deberemos algún día recorrer «si las circunstancias así nos lo permiten», me refiero a la muerte bajo circunstancias violetas o imprudenciales que a diario ocurren en nuestra comunidad.

El recorrer nuestra ciudad se ha convertido en todo un proceso de asimilación, duelo, y un devenir de emociones que quienes somos oriundos de esta tierra de indios mansos hemos tenido que aprender para sobrellevar la tragedia y así poder continuar con nuestras vidas bajo la angustia de no saber si llegaremos a casa.

Juárez se ha convertido en un homenaje a la muerte, la idea no resultará para nada agradable para muchos lectores, pero no estamos aquí para salvaguardar susceptibilidades. Como muchos, no me agrada la idea de que nuestra comunidad fronteriza sea identificada bajo etiquetas que manifiesten los elementos negativos de nuestra ciudad, pero no podemos negar que como ciudadanía hemos sido responsables de que esto suceda al mantener una absurda idolatría a la vergonzosa llamada «narco-cultura», expresiones artísticas e ideológicas que narran y en la mayoría de las ocasiones enaltecen actos ilegales, violencia, uso de alcohol y drogas, bajo un cuestionable constructo de poder y expectativa de vida.

Sabemos que nuestro país es un territorio de libertades donde la libre expresión de las ideas se encuentra protegida por mandato constitucional, sin embargo, ¿no considera usted que se ha perdido la línea entre la libertad y el libertinaje?

La sociedad que se ha ido construyendo en razón de la llamada narco-cultura ha dejado en el mapa a nuestra frontera como una región peligrosa, una tierra de nadie, que las series, las películas, la televisión, la música, e incluso en el mundo de los videojuegos, se han encargado de capitalizar sin considerar su impacto para miles de familias víctimas de la violencia por el narcotráfico.

El gobierno en algunas insignificantes ocasiones ha hecho intentos por limitar y censurar el avance de este tipo de contenidos, pero los medios socio-digitales y el internet en lo general, se han convertido en verdaderas quimeras en donde su difusión y alcance no ha encontrado límites, aún más, han encontrado resistencia ante los débiles soplos de aire del gobierno por apagar esa llama, que se cubre, como ya hemos dicho, bajo la libre expresión de las ideas.

A manera de conclusión, no podemos hablar de una verdadera transformación social sin que ella no venga aparejada de sacrificios y cambios, la sociedad fronteriza debe moldear su pensamiento y buscar un cambio que apuntale a la inclusión, el respeto, así como la no violencia y no embelesarnos bajo una falsa vida de placeres y lujos que se han ido implantando en la población manchados por la muerte, la sangre, el sufrimiento y el dolor de terceros que en la gran mayoría de las veces nada tienen que ver dentro de los actos cobardes perpetrados por estos hombres y mujeres que han hecho de esto un homenaje a la muerte.