Juárez, tierra de surrealismos

Cada ciudad en el mundo tiene una característica que la hace particular, que la hace única y especial. Este tipo de particularidades suelen ser la marca distintiva y hace que los turistas y visitantes se queden con una impresión positiva o negativa.

Dentro de este orden de ideas, resulta interesante tratar de encontrar esa característica particular en Ciudad Juárez, que resalte y distinga de todas las demás. Así que, después de meditar y preguntar mucho, me di cuenta de que nuestra ciudad se distingue por ser muy surrealista. Pero antes de que comiencen las rabietas, déjeme explicarles el por qué de esta clasificación.

Para empezar, podemos describir nuestro Río Bravo; aquel espacio ubicado al norte de nuestra ciudad que sirve para delimitar nuestro país con el vecino Estados Unidos, un río sin agua, sin peces, sin nada, pero sigue siendo llamado Río Bravo.

Otro ejemplo que tenemos es la Catedral de nuestra ciudad. Posiblemente, ya lo sepan, pero, según las bases católicas, las catedrales deben tener una forma específica; al centro deberá estar una cúpula, la cual sirve como receptora de la iluminación divina. Aunado a ello, esta debe tener una forma de cruz. Así era nuestra vieja Catedral, cumplía con esa especificación arquitectónica, hasta que en 1973 que se decidió derrumbar la estructura por una falla de construcción que ponía en riesgo a los visitantes. Aunque se conservó la facha original, la reconstrucción de esta, careció de esa particular forma de cruz y cúpula. Así que, sin tener forma de catedral, sigue siendo considerada como una Catedral.

Durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, se implementó un programa federal denominado “Todos somos Juárez”. Dentro de este proyecto se contempló la construcción de un “bosque”, el cual ocuparía un área de 52 hectáreas donde se distribuirían más de cuatro mil 200 árboles, así como juegos infantiles y canchas deportivas. Sin embargo, este proyecto (abandonado), que se ubica en los terrenos del exhipódromo, se realizó sin árboles, y cuenta con la colocación de una plancha de concreto y cero árboles. Y así es como en nuestra ciudad tenemos el primer bosque sin árboles.

La más reciente adquisición surrealista de nuestra ciudad es el “transporte semimasivo” también conocido como el “bravo bus” y el “Juárez bus”. Este proyecto interminable, que ocupa espacio en avenidas importantes de nuestra ciudad, tales como la avenida. Tecnológico, Paseo Triunfo de la República, 16 de Septiembre, y bulevar Gómez Morín, ha venido a modificar la forma en la que los juarenses transitamos por dichas arterias viales. Pese a las críticas y reclamos de la población, no quedó más remedio que adaptarnos a convivir con un transporte que no existe. Así es, tenemos una especie de “trasporte semimasivo”, pero sin medio de transporte, sin camiones. Y suceden cosas muy irreales, como el esperar en un semáforo rojo para que circule un camión que jamás circula, o que es imaginario.

Ejemplos como este hay muchos: un Centro Histórico que no cuenta su historia, una cárcel de piedra que ya no es cárcel; un cine Victoria que ya no es cine; corredores seguros para las mujeres que no son seguros, ni para las mujeres ni para nadie; un hospital que no es hospital, sin embargo, fue inaugurado por el exgobernador Duarte; etcétera, etcétera.

Dado todo lo anterior, no queda más que agradecer a todos aquellos que han hecho de esta Ciudad Juárez, la primera ciudad surrealista en México, y probablemente en el mundo. Así que ya se la saben, si en un futuro viene algún familiar o amigo a visitar nuestra ciudad, expliquémosle que todo aquello que parece ser un desmadre, en realidad es la identidad turística de nuestra frontera, el surrealismo a su máxima expresión.