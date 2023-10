Juárez, tierra de migrantes

La ubicación geográfica de nuestra ciudad, por su cercanía con los Estados Unidos, así como por diversas condiciones económicas y sociales, entre ellas la calidez y hospitalidad de su gente, han hecho de esta frontera un territorio propicio para diversos grupos de personas en movilidad, como se les llama ahora, pero al final de cuentas migrantes o inmigrantes. Los juarenses sabemos muy bien eso, porque lo hemos vivido y padecido a lo largo del tiempo.

Utilizo el término “padecido”, no porque sean los migrantes en sí los que nos hagan padecer, o porque tenerlos aquí sea en sí mismo un padecimiento, lo que en realidad hemos sobrellevado los juarenses son las consecuencias de una migración desordenada, descontrolada, así como por la falta de programas y recursos suficientes para atender adecuadamente el problema.

Se ha dicho hasta el cansancio que el problema es complejo, de hecho, se trata de una crisis en toda la extensión de la palabra, una crisis humanitaria, que tiene su origen en determinados países que se han convertido en expulsores de sus propios habitantes, por cuestiones de inseguridad o ideología política, pero que son quienes recientemente han expulsado a cientos de miles de ciudadanos de sus hogares, de su tierra.

Luego, esos miles de migrantes, tienen que buscar la forma de llegar a los Estados Unidos que, casi siempre, es su objetivo final y es ahí donde las cosas se complican todavía más, porque se ven expuestos a varias amenazas que ponen en riesgo su integridad personal.

Desde “polleros” que los enganchan a cambio de grandes sumas de dinero, extorsiones de diversas autoridades a lo largo de su trayecto, accidentes o enfermedades, hasta caer en manos de la delincuencia organizada que los secuestra para exigir rescate o los obliga a cometer delitos en su nombre. El panorama es de verdad sombrío.

Diversas disposiciones de la ONU, así como otras instancias en pro de los migrantes, han complicado aún más el tema, porque si bien es necesario atenderlo desde un enfoque completamente humanitario, también es igual de importante atender las causas, y exigir a los gobiernos de los países expulsores que adopten las medidas necesarias para que sus ciudadanos no deseen abandonar su hogar, su tierra. Es decir, atender las causas primigenias de la migración.

Por otra parte, no se puede dejar de lado la legalidad, es decir, el derecho internacional que le asiste a cada país de controlar el ingreso de extranjeros a su territorio, eso es innegable. Es un tema que no se puede ignorar, que no se debe ignorar.

Es verdad que el derecho a la migración internacional existe, sobre todo cuando esta es forzada por diversas causas como la propia seguridad de las personas, pero los mismos documentos de la ONU y de la OIM señalan que las personas en movilidad, cuando están en otros países que no son los suyos, deben notificarlo a las autoridades respectivas, apegándose y respetando las leyes de dichos países.

Por eso, las oleadas de migrantes que han llegado hasta nuestra ciudad en los meses recientes, sin control alguno, han colapsado la diaria actividad fronteriza llegando incluso a ocasionar grandes pérdidas económicas por exportaciones, al cerrar la autoridad estadounidense uno de los cruces internacionales para este propósito.

En nuestro país, la Carta Magna es clarísima al definir la responsabilidad de la política migratoria en manos de la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, pero ni una instancia ni otra han atinado a atender adecuadamente el problema en la dimensión e importancia que tiene.

Resulta increíble, hasta kafkiano podría decir, que el Comisionado Nacional del INM, su máxima autoridad, esté hoy sujeto a un proceso penal al cual fue vinculado por la muerte de 40 migrantes en instalaciones de ese instituto, y que, pese a ello, continúe en su cargo como si nada, pero además sin atender la situación como debiera, no obstante su presencia frecuente en Juárez, al menos cada mes que debe firmar en el juzgado donde se lleva su causa penal.

Ha tenido que ser el ejército mexicano y la Guardia Nacional quienes intervengan para desarticular las bandas de “polleros”, o del crimen organizado, para brindar un poco de protección a los migrantes. Ayer, en La Columna de El Diario, se dio a conocer sobre los diversos operativos que han realizado en esta ciudad, con ese fin.

Se lee en La Columna: “Es casi nada la información oficial difundida estos días sobre sendos operativos encabezados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contra los grupos delictivos dedicados al tráfico de migrantes pero esta semana ha sido para dicha institución una de las más productivas con todo y silencio.”

Continúa la cita: “Debe decirse que los golpes han sido propinados sin fugas informativas porque el Ejército decidió cerrar más de lo cerrado que tradicionalmente es tanto sus planes de acción como el contenido de sus datos de auténtica inteligencia.”

“Solamente tuvo esta semana coordinación con la Guardia Nacional, para resguardar los operativos; y con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), para las consignaciones respectivas.” Termina la cita textual.

También en ese mismo espacio se precisa que, a pesar de la muy escasa información oficial, se trató de al menos 7 operativos en distintos puntos de la ciudad, que dieron como resultado la desactivación de varias células de traficantes de personas, así como la aprehensión de varios de sus principales líderes.

También indica en otro párrafo que, además de las detenciones, se aseguraron armas, cartuchos, droga, celulares, vehículos y casas, y que los detenidos fueron trasladados de inmediato al Cefereso del Altiplano por los delitos de delincuencia organizada, tráfico de personas y posesión de armas de fuego prohibidas.

Sin duda alguna, un fuerte golpe a las bandas dedicadas al tráfico de personas, que resultará en un poco de mayor seguridad para los migrantes, pero ahí no termina el problema, ese es solo uno de sus filosos ángulos.

En la misma columna ya mencionada, en otro apartado se explica de forma más amplia y razonada el tamaño del problema, a propósito de un documento elaborado por el Senado de la República, y titulado “Panorama en Cifras de la Migración Internacional en México”.

Cito textual: “Debe leerse entre líneas en dicho texto la urgente necesidad de que haya autorización de recursos adicionales para fortalecer el desarrollo urbano y la calidad de vida en las ciudades fronterizas, en este caso Juárez.”

“No son decenas de miles, sino cientos de miles los migrantes que están arribando a nuestro país. Nada más este año van 317 mil migrantes, el año pasado fueron 441 mil, y el antepasado, 309 mil, muchos de ellos permanecen en territorio nacional de manera irregular, unos después de ser repatriados por Estados Unidos.”

“Esos migrantes están esparcidos por el territorio nacional, muchos de ellos se quedan en la zona fronteriza, en busca de nueva oportunidad para cruzar.” Fin de la cita.

Es un hecho pues, que para atender adecuadamente el tema, la presencia de las autoridades federales correspondientes es más que obligada, es urgente, Segob y INM están obligados constitucionalmente a hacerse cargo de la situación, pero también instancias como el propio Congreso de la Unión, para que los diputados federales, sobre todo los de Juárez, sin importar colores ni partidos políticos, gestionen la asignación de recursos extraordinarios así como la implementación de programas específicos bien enfocados, que resuelvan de mejor manera el tema.

Hasta hoy, en la crisis migrante el gobierno estatal y el municipal han hecho la tarea, incluso excediéndose en sus facultades y obligaciones, pero, para que la ecuación esté completa y resuelta hace falta la suma del gobierno federal, que, además, es su absoluta y total facultad y obligación. Definitivamente, la pelota está en esa cancha.