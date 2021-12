Juárez, tierra de gente noble

Ciudad Juárez es una tierra que ha sido doblemente herida. Por un lado, por quienes durante décadas no han hecho más que sumergirla en el más profundo abandono, quienes la dejaron a su suerte y quienes declararon una guerra sin cuartel contra el narcotráfico, que resultó ser contra nuestro propio pueblo. Por otro lado, por quienes la han estigmatizado como aquella ciudad sin valor alguno donde solamente florece la violencia.

Claro que es necesario atender los problemas de inseguridad, y justamente por eso es que no podemos tolerar el pesimismo de quien etiqueta a Ciudad Juárez como una “fábrica de sicarios”, como hace unos días aseguró el fiscal de Distrito en la Zona Norte de nuestro Estado, porque esos prejuicios solo alimentan el desánimo y el abandono.

Fue ese el pretexto que le arrebató la vida a los jóvenes de Villas de Salvárcar, justificando la masacre por tratarse de “pandilleros” y de un “ajuste de cuentas” según el expresidente Felipe Calderón, cuando en realidad eran estudiantes de excelencia.

Lo sensato, lo que nos corresponde hacer, es responsabilizarnos como entes que garanticen el acceso a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo, que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de todas y de todos, para que ni un solo joven más sea reclutado en las filas de la delincuencia organizada.

El Gobierno federal ha demostrado su firme compromiso con la juventud, con becas para estudiantes de escasos recursos en todos los niveles y con las capacitaciones e incorporación al empleo formal a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero también con familias enteras mediante la entrega de títulos de propiedad y con la próxima regularización de vehículos importados desde el país vecino. Todo con la finalidad de atender las necesidades más básicas que también han sido las más ignoradas.

Pero aún nos queda mucho por hacer y el presidente López Obrador lo tiene presente, por ello en su gira de este fin de semana uno de los destinos es Ciudad Juárez, esta será la sexta ocasión durante su encargo que visita nuestra ciudad y esta vez será con el objetivo nutrir una estrategia para el bienestar y reforzar las acciones que en materia de seguridad se pueden emprender para disminuir los índices delictivos en el Estado, mismas que, como lo ha hecho saber, siempre priorizan la atención a las causas que le originan.

Además, gracias al Presupuesto de Egresos que recientemente aprobamos en la Cámara de Diputados, en el 2022 será posible un histórico incremento de beneficiarios de programas sociales; en unos meses vienen 600 escrituras más que serán entregadas derivado del programa de Mejoramiento Urbano del Gobierno federal y de la voluntad de nuestro Gobierno municipal, y se construirán más cuarteles de la Guardia Nacional que les permitan desarrollar sus funciones en nuestra entidad.

No podemos cruzarnos de brazos, necesitamos trabajar ahora más que nunca para no defraudar a esta ciudad que ha sobrevivido a todo. Sirva mi experiencia como juarense para reivindicarla y aclarar que si hay algo que distingue a esta frontera es la solidaridad de su gente para recibir a migrantes cansados de tanto andar, que es una tierra de esperanza para aquellos que han encontrado muros, y que es el hogar de la gente que no se rinde y se levanta valiente, día tras día, buscando un mejor porvenir para las y los que habitamos en el mero Juaritos.