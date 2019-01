Juárez: ¿tierra de oportunidades o tragedias?

El miércoles 17 de enero fueron localizados cinco cuerpos en el interior de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Sierra Vista, en el extremo sur de la ciudad, casi a la altura de Ciudad Universitaria. Las víctimas eran una familia entre los que se encontraba la madre y el padre de 41 años, una adolescente de 19 años y dos menores, uno de 10 años y otra menor de 8; la madre era originaria de Veracruz, mientras que el padre era de Durango.

Inmediatamente se tuvo conocimiento del suceso y se brindó apoyo a los familiares de las víctimas a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, institución que apoyó en un primer momento con el servicio funerario, asimismo se les brindó el apoyo psicológico y jurídico. Dicha dependencia continúa dando el acompañamiento psicosocial a las víctimas, buscando en todo momento la asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral. Asimismo, el Municipio debe participar y coadyuvar en la protección y atención a las víctimas pues es parte de las atribuciones señaladas en el artículo 8 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua.

Es lamentable como familias que buscan encontrar mejores oportunidades de vida en esta urbe fronteriza terminan en desgracia como lo que le ocurrió a esta familia, pero más lamentable es que tengan que ocurrir este tipo de acontecimientos para que el gobierno volteé a ver una zona que tiene años en el olvido, con problemas de alumbrado público, de transporte, recolección de basura, de agua potable, de seguridad, falta de áreas verdes y falta de espacios deportivos, entre otras problemáticas que no hacen más que potencializar la delincuencia y que la única solución que dan las autoridades es el reforzamiento de la vigilancia en esa zona, además de proyectar un nuevo distrito policiaco de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que cubra esa parte de la ciudad, así lo precisa el periodista Daniel Domínguez (El Diario 17/01/19). Sin embargo, las buenas intenciones de las autoridades aún no se ven reflejadas en este sector, toda vez que se ha orillado a los vecinos a tomar acciones por su cuenta para el control de la seguridad interna, pues además del incidente delictivo antes descrito, han sido víctimas constantes de asaltos y robos domiciliarios, así pues han optado por instalar cámaras de seguridad, patrullajes inclusive de madrugada, levantamientos de bardas e instalación de casetas de seguridad, todo ello con recursos propios, como lo indica información publicada en este medio informativo (El Diario 23/01/19). Acciones que definitivamente son necesarias y urgentes para recobrar la paz y la tranquilidad en su hogar y que, si bien la seguridad no es lo único que exigen, por lo menos son estrategias que logran suplir las obligaciones de las autoridades.

Otro punto importante que debe atenderse a la par de la labor de la seguridad pública, son los servicios públicos, y es que la zona sur de la ciudad se ha convertido en un tiradero de cadáveres, pues claro, es fácil para la delincuencia llegar a esas zonas, pasando desapercibidos. Posteriormente se debe poner atención en la creación de espacios culturales y deportivos que posibiliten el sano esparcimiento, asimismo que se cuente con suficientes centros comunitarios y de salud que atiendan las necesidades más básicas y urgentes de ese sector.

Por tanto, se debe atender el fenómeno delictivo de manera amplia, es decir se deben analizar cuáles son los factores que han originado la descomposición social alarmante que vive la sociedad juarense y que incluso se ha llegado a percibir en la comunidad que este tipo de sucesos se aceptan como si fueren naturales, inclusive con serenidad.

Esperemos que la Fiscalía General del Estado realice una investigación pronta y eficaz que lleve a la identificación y enjuiciamiento de los responsables del homicidio de los cinco integrantes de esta familia y así conocer la verdad de lo ocurrido, y que los familiares de las víctimas sean reparados de manera integral, pues es lo mínimo que se puede hacer para honrar la memoria de aquellas víctimas que sólo buscaban mejores oportunidades de vida y que sólo encontraron tragedias.