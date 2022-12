Juárez: realidad navideña 2022

Cada año los políticos se reúnen para dar gracias por todos los privilegios que tienen en la vida, pero sobre todo simular en cada convivio ser las personas más serviciales y dispuestas a trabajar por la gente, cuando en la realidad durante todo un año sólo se dedicaron a mentir, simular y tratar de dañar al prójimo de una forma u otra.

Un año donde nuestra Ciudad Juárez está peor que nunca, con más baches y menos alumbrado, un Juárez donde los distritos rentables de "ya saben quién" se les pinta la casa y se les otorga una despensa a los habitantes de dichas zonas en estos tiempos navideños, para volver hasta el próximo diciembre 2023 con una nueva despensa, desesperados por el voto comprado.

Una Navidad donde el Municipio busca cómo regalar cosas, cuando lo que debe hacer es generar áreas de trabajo para nuestros juarenses; una ciudad con fiestas navideñas repletas de muerte, que ya ni siquiera Santa Claus quiere venir a dejar regalos por el temor.

Es momento de reflexionar y realmente generar un propósito de año nuevo, que ese propósito sea luchar por Ciudad Juárez y que toda su gente tengamos alumbrado, calles pavimentadas, seguridad, una ciudad más bonita, con inversión, edificios, mejores servicios, no como el predial que vamos a pagar, con aumentos exagerados, regalo de nuestro presidente municipal cruzado con Santa Claus… si ese es su regalo entonces mejor que no nos regale nada.

Podemos ver como para él y su gente es más importante buscar ser gobernador, regalando los bienes de Ciudad Juárez como equipo, autos, entre otros, a otros municipios con el fin de ser candidato, descuidando a la frontera que es lo que le compete.

Presidente municipal: no son tiempos de elecciones, deje de pensar en Morena y solucione los problemas, cumpla con las promesas de campaña, sino este año le van a regalar carbón.

Es buen momento para que todos, incluyéndome, salgamos a ponerle a la chamba en las calles, cumplir lo que esperan de nosotros los ciudadanos y que no sólo en tiempos navideños nos acordemos de la gente que más lo necesita.

Para muchos en Juárez este 2022 será una triste Navidad, pues no tienen que comer, les falta un familiar, tienen a sus hijos enfermos, perdieron su trabajo, o peor, sufren violencia en sus casas; es momento de poner esa meta y trasformar las vidas de la gente para este 2023, no con una trasformación de cuarta, pues esa ya vimos que no sirve, sino con una quinta transformación que lleve en acción las palabras y cambie la vida de todos en nuestra hermosa frontera.