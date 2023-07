Juárez puerto moreno

“Mientras el gran tesoro del 2024 se acerca, continúan los mismos problemas entre los ciudadanos, con el simple hecho de que las cosas que deben realizar como funcionarios y partido político en el poder no se han logrado”

Nuestra ciudad se convirtió en el puerto donde piratas desembarcan con el objetivo de robar, engañar, pelear, mentir y pasarla bien a costa de algunos mercaderes.

Este puerto moreno donde los altos mandos de este partido de cuarta vienen a querer seguir saqueado la ciudad y mentir a diestra y siniestra, donde las corcholatas de Obrador vienen a pasearse e intentar lograr sus objetivos y ambiciones.

Morena ya casi tres años gobernando Juárez y sus distritos donde Barba Guinda y Cruz Pata de Palo no han logrado siquiera arreglar lo más básico que son los baches… ¡ah! pero eso sí, los festines que se dan y medio comparten para que la gente no diga que estamos peor que nunca y de la seguridad ni hablar, pues son los mismos piratas morenos los que ya se robaron todo y peor aun no ponen orden en los distritos ganados, con ya más de casi seis años en ellos y con peores condiciones, continuando con el desvío de algunos recursos para seguir controlando los votos que según ellos necesitan para seguir gobernando, ignorando al resto como si no fuéramos de Juárez y para ellos solo esos que les juraron lealtad a muerte son dignos acreedores de apoyos y mejoras, cuando en otras ocaciones ni las migajas les dan.

Mientras el gran tesoro del 2024 se acerca, continúan los mismos problemas entre los ciudadanos, con el simple hecho de que las cosas que deben realizar como funcionarios y partido político en el poder no se han logrado; seguimos bajo una ciudad oscura y llena de baches, sin una respuesta por los gobernantes, seguimos bajo un Juárez abandonado por los diputados de Morena, donde buscan la aceptación donde saben que ya la tienen, donde realizan actividades y acciones en lugares donde pueden disimular, pero aquí todo sigue igual…

¿Cómo quieren ganar el 2024, si continúan solamente teniendo promesas y jamás cumplirlas? ¿Así quieren el tesoro? Siguen robando, a diestra y siniestra, bajo un descaro de jugar con las palabras, jamás generando una acción real y siempre viéndole la cara a los juarenses… cinismo a todo lo que da.

Es nuestro momento de sacar a estos Barbas Guindas del poder, pues vemos diariamente los mismos problemas, los mismos discursos pero nada de resultados; ya hemos visto a lo largo de este periodo de Morena al frente del Gobierno Municipal, que la transformación de cuarta no sirve para mejorar Ciudad Juárez, mucho menos a México.