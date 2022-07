Juárez parece estar estancado y en suspenso

A pesar de que Ciudad Juárez es una dinámica y pujante urbe, presenta una situación de estancamiento en muchos sentidos. En cuanto a la realización de obra pública que venga a mejorar la calidad de vida de los juarenses, está paralizada. Tal parece que esta importante ciudad ha sido abandonada por el Estado y la Federación. Da la impresión que no hay interés por el momento en esta frontera. Es inocultable que son ya demasiados meses de inactividad en proyectos que urge se concreten para la ciudad. En estos momentos no hay grandes proyectos que se estén desarrollando en esta frontera.

Lo más seguro es que no habrá por parte del Gobierno del Estado ni de la Federación planes ambiciosos ni obras de gran calado en lo que resta del año para esta zona. Nada, por ahora solo habrá excusas para los juarenses. Porque el proyecto del transporte público BRT seguirá en el limbo por más tiempo. No ha podido ninguna autoridad del Gobierno del Estado o no le ha interesado resolver el grave problema que la administración corralista dejó en materia de transporte público en Juárez. El tiradero de obras generado por este proyecto del transporte sigue estancado y ahora presenta más complicaciones debido a la postura asumida por el gremio de transportistas. Y en estas condiciones nadie le quiere entrar a ese espinoso asunto.

El problema para los usuarios es que ni la ruta uno ni la dos funcionan. Además las obras inconclusas dañan la movilidad y la imagen del Centro Histórico.

De igual manera la remodelación del túnel peatonal de la 16 de Septiembre junto con la remodelación de la zona Centro es otro asunto pendiente de resolver. No se ve interés por ayudar al Gobierno municipal a mejorar el primer cuadro de la ciudad.

Por otro lado, el tema del Centro de Convenciones y Exposiciones también sigue en suspenso. Ya que con la negativa de la Federación para acceder a los terrenos de los hoyos del Chamizal deja este añejo proyecto en ceros de nuevo. A empezar otra vez todo, a pesar de que los planes datan desde hace más de dos décadas nuevamente todo sigue en suspenso.

La traída y llevada torre de 20 pisos llamada Centinela se ha convertido en otro proyecto estancado y en suspenso. Lo último que se sabe es que se anunció la donación de predios por parte de instancias municipales en las calles Francisco Villa y Abraham González. Sin embargo, el proyecto sigue como muchos otros más, en suspenso y en espera de mejores tiempos.

No hay pues en estos momentos proyectos importantes para esta ciudad. Solo retórica y muchas promesas. Es claro que con esto, Ciudad Juárez sigue detenido en su desarrollo y estancado en sus problemas que siguen siendo los mismos, pero solo que más agudizados. Los temas de violencia, inseguridad y transporte público siguen representando un lastre y no se ve que la situación cambie en el corto plazo. Así que esta frontera seguirá irremediablemente estancada y en suspenso por un tiempo.