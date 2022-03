Juárez no necesita ciclovías

1817, Karlsruhe, Alemania. Karl Freiherr von Drais presenta la “Draisiana”, un velocípedo de dos ruedas el cual se hacía avanzar con el impulso de los pies sobre el suelo. Su invento, se popularizó rápidamente entre las familias burguesas de la época, aunque poco práctico como medio de transporte, este nuevo artefacto se convertiría en la base para la invención y desarrollo de uno de los inventos más importantes a mediados de la revolución industrial, la bicicleta.

Desde la aparición de la bicicleta aproximadamente en 1880, su uso e implemento ha sido tema de discusión que ha prevalecido hasta nuestra actualidad.

PUBLICIDAD

Ciudad Juárez, no ha sido ajena a este conflicto y es que, el tema de reincorporar las bicicletas dentro del un modelo urbanista ha generado un descontento por aquellos que priorizan un esquema en donde el automóvil sea la base de todo el sistema de movilidad.

Desde ya varias administraciones estatales y municipales, el tema de que Juárez, se convierta en una ciudad moderna y competitiva ha sido la bandera con la cual diversos representantes del ejecutivo han embelesado los oídos de quienes sueñan con una ciudad mejor.

Lo triste de todo es que, a pesar de las campañas y los estudios para su puesta en marcha, muchos de estos proyectos quedan en el tintero o “a medias” dejando a los juarenses durmiendo el sueño de los justos, tal es el caso de las ciclovías en nuestra ciudad.

En el año 2015, se presentó “Plan de Movilidad Ciclista y su integración al Sistema de Transporte Público en Ciudad Juárez”, un proyecto financiado por el banco mundial, e instituciones a nivel, federal y estatal, en el cual se puso sobre la mesa la necesidad de implementar en Ciudad Juárez el diseño y la construcción de ciclovías, lo anterior, a fin de permitir una mayor oportunidad a la población de llegar a sus destinos utilizando diversos medios de transporte.

El proyecto a pesar de la innovadora propuesta y el estudio realizado no generó el impacto esperado, dejando su implementación como un asunto de “poca prioridad” para la ciudad.

La administración estatal por parte del entonces gobernador Javier Corral, llevó a Juárez un proyecto de ciclovía que pretendía esa transformación, sin embargo, su mala planeación y poca comunicación con el municipio y sus autoridades, generaron un descontento por aquellos que se dicen afectados por estas obras.

Desde la llegada de la actual administración municipal, se ha hecho saber que nuestra ciudad requiere de un esquema de movilidad sustentable, un modelo que de solución a una problemática que se ha venido dando por muchos años en nuestra frontera. Es allí donde, el tema de las ciclovías ha encontrado nuevamente una luz para reincorporarse al tema que, aunque algunos no lo consideren, es una prioridad para muchos juarenses que todos los días salen de sus casas hacía sus lugares de trabajo y como medio de transporte hacen uso de la bicicleta.

En diversos medios, se han visto comentarios en los que se refieren a que las ciclovías no son útiles, “nadie la usa”, Juárez no necesita ciclovías, es lamentable ver este tipo de comentarios, sobre todo de aquellos que defienden el uso prioritario del automóvil con argumentos tan solidos como la gelatina. El uso de la bicicleta esta muy lejos de desaparecer y seguirá siendo un medio de transporte de gran valor para sociedad, prueba de ello es que a más de 100 años de su invención sigue siendo un elemento indispensable para muchas personas. No caigamos en ideas poco razonadas pues llegaríamos al absurdo de incluso decir que ¡Juárez no necesita de automóviles!, solo piensa, para qué los queremos si durante su vida útil permanecen más del 90% del tiempo estacionados.