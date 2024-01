Ciudad Juárez necesita juarenses comprometidos con su desarrollo, con su crecimiento, pero sobre todo por tu calidad de vida, no todo es responsabilidad de los gobernantes, si bien es su principal función cuando está en el frente de un cargo en el que su principal obligación es la mejora de la calidad de vida de los habitantes, buena parte esa responsabilidad también recae en los gobernados o en los habitantes.

Por décadas Ciudad Juárez ha sido abandonada completamente por todos los gobernantes de este país desde el federal, el estatal y el municipal, hoy, más que nunca necesitamos gobernantes comprometidos con el crecimiento de la ciudad, basta ver el estado en el que se encuentran nuestras calles, el drenaje, la iluminación pública, el alumbrado público, y otros muchos servicios que deberíamos estar recibiendo los Juarenses, a cambio de los impuestos que pagamos.

Hace no mucho tiempo, algunas organizaciones civiles entre otras, Plan Estratégico de Juárez, y algunas dependencias del gobierno hicieron una estimación sobre el monto en pesos del rezago que tiene Juarezhablando por supuesto de la infraestructura vial, de la infraestructura urbana, del drenaje pluvial, del alumbrado público, velas realidades, entre otros, y la cifra que resultó de esa estimación es además de escandalosa, muy preocupante.

Y tan sólo para dar una idea de lo grave del rezago tiene Juárez en muchos ámbitos, estamos hablando de qué para solventar ese rezago hoy, necesitaríamos algo así como más de 100,000 millones de pesos, es una cifra estratosférica de dinero, pero además imposible de alcanzar, tan sólo para 2024 aprobó un presupuesto histórico de casi 9000 millones de pesos, que apenas representan poco menos el 10% de la cantidad que se requiere para que esta ciudad sea funcional.

Dicho de otro modo, eso significa que Juárez hoy requiere del presupuesto de 10 administraciones municipales, es decir, 30 años de gobiernos municipales, para resarcir el rezago que tenemos, eso es imposible el día de hoy.

Sin embargo, el rezago ahí está, las necesidades las tenemos hace falta que se solvente, que se solucione, y entonces la pregunta es ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? Sin duda alguna, la respuesta no es sencilla.

Y no lo es porque se requiere del concurso coordinado, organizado, bien negociado, de todos los niveles de gobierno, sobre todo porque estamos hablando de una de las ciudades más importantes del país ya no solamente del Estado, no, de todo el país.

Es decir, se requiere la voluntad política de los gobernantes en turno en el nivel federal, en el nivel estatal, y en el nivel municipal, para que se distinguen los recursos necesarios, estamos hablando de recursos financieros, para que sean aplicados a los temas que la ciudad requiere.

Y cuando hablamos de voluntad política, el tema se vuelve más complejo, porque si en el ámbito federal gobierna alguien emanado de un partido distinto a quién gobierna el Estado y al mismo tiempo son ideologías o partidos distintos de quién gobierna la ciudad, pareciera que entonces todo se complica más, Como si el desarrollo de la ciudad, la calidad de vida de los Juarenses), las necesidades de una comunidad, tuvieran que ver con la ideología de un partido o peor aún, las diferencias entre gobernantes emanados de partidos políticos distintos.

Pero esta valoración, o este análisis de los rezagos que tiene la ciudad, resultan menores ante desafío que nos presenta el nearshoring o relocalización de empresas, que se supone que es un ciclo de la economía o de la industria, o de la logística de productos, que debería de estar favoreciendo total y absolutamente a nuestra ciudad, pero que sin embargo en realidad nos presenta un reto de grandes dimensiones.

El cambio en la visión de la industria ya sea en el tema de la logística o distribución de productos, o en la proveeduría, o en la fabricación y transformación de productos, aplica para nuestra ciudad una gran oportunidad de negocios, de empleos, de inversiones, pero también exige un alto nivel de infraestructura de servicios lo que incluye por supuesto no solamente la energía eléctrica, el agua, las vialidades, la seguridad pública, si no también un adecuado desarrollo social de una comunidad, y eso es precisamente lo que no tenemos hoy.

Resulta pues, que ante la enorme oportunidad que tenemos con la regionalización de la industria, los rezagos que presenta nuestra ciudad se puede convertir en un gran obstáculo para el desarrollo económico, social, financiero, industrial y logístico que nos presenta el nearshoring, y eso es grave, porque significa que perderíamos no sólo dinero o inversiones en la ciudad, sino todo un proceso de desarrollo integral para nuestra ciudad.

Y el tema sale a colación, porque tiene que ver precisamente con el proceso electoral que estamos viviendo hace algunos años, poco más de 10, elementos de los cascos azules de la ONU vinieron a Juárez, convocados por empresarios de la localidad precisamente para pedir apoyo a la tremenda inseguridad que se vivía en ese momento, y como un factor preponderante que impedía el desarrollo armónico de la sociedad lo que los representantes de la ONU dijeron aquí en Juárez en ese momento, es una verdad de a kilo.

¿Qué dijeron entonces los cascos azules de la ONU? Bueno, entre otras cosas de las más importantes a destacar, dijeron que la ONU sólo puede intervenir en ciudades o países o estados, que no tienen gobernabilidad y que carecen de gobernabilidad, y entonces los empresarios dijeron pues es el caso de México, y los representantes de la ONU respondieron: ustedes si tienen gobernabilidad porque en México eligen a sus gobernantes, el pueblo los electores van y votan por quien los gobierne, eso es gobernabilidad para la ONU.

Sin embargo, resulta que quién es nos gobiernan o nos han gobernado los últimos 20 años o 30 quizá no han hecho lo correspondiente o lo necesario en el tema de seguridad, y eso fue lo que dijeron los empresarios Juarenses) a los representantes de la ONU.

Pero la respuesta de ellos fue contundente, ustedes eligen a sus gobernantes, ustedes saben osé entiende que los mexicanos los electores mexicanos, saben a quién es eligen a lo que los empresarios Juarenses) respondieron si se elige democráticamente a quienes nos gobiernan pero cuando llegan al poder se olvidan de lo que dijeron o de lo que prometieron, y entonces los cascos azules dijeron, bueno Post elijan a otros, voten por quien es si le resuelva sus problemas, esa es la gobernabilidad, esa es la democracia, así se gobierna un país un estado o una ciudad.

Lo cierto es que efectivamente, en México se elige democráticamente a través del voto en las urnas aquí en el nos van a gobernar, ya sea al país completamente, al Estado, o al municipio, pero, las cosas no son tan sencillas como pedir que, si el pueblo elige a alguien, ese alguien gobierne adecuadamente, y que haga lo que tiene que hacer.

Pero el punto central de todo esto es precisamente esa respuesta de los representantes de la ONU en México pues eligen a otros elijan a quienes, si les van a resolver sus problemas y entonces, la pregunta es ¿los mexicanos sabemos elegir a quienes nos van a gobernar?

Entonces la pregunta natural que surge es ¿estamos preparados como ciudadanos para elegir a quienes nos gobiernen bien? La respuesta la tiene usted.