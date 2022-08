Juárez merece ser libre

En el apartado triste que se encuentra dentro de la memoria de las y los juarenses, un recuerdo cobró vigencia el pasado jueves por las lamentables similitudes que nos remitieron a aquellos toques de queda que se declaraban por redes sociales y mensajes de texto, que eran replicados por la misma sociedad, pero incentivados por grupos delincuenciales que buscaban el control del territorio.

En aquella ocasión, por allá del 2008, la crisis era mayoritariamente comunicacional, pues si bien atravesábamos por una época en la que la violencia era el pan de cada día y convivíamos con ejecuciones en nuestro camino a la escuela o trabajo, evacuaciones de lugares públicos por atentados, robos y extorsiones; lo cierto es que aquél fin de semana en que Juárez se paralizó, fue producto de la psicosis generada por tantas amenazas, que por miedo y en algunos casos por irresponsabilidad eran replicadas de boca en boca.

El resultado anímico fue el mismo que el que se sintió en Juárez en esta ocasión. La impotencia, la incertidumbre y el miedo a no saber en qué lugar se podía estar con la tranquilidad de que no pasará algo que pusiera en riesgo la vida propia y la de los seres queridos fue el común denominador.

Juárez es una ciudad que ha enfrentado mucho dolor, por una lista interminable de situaciones que le posicionan, hasta geográficamente, como atractiva para la violencia. Los delitos que se comenten son diversos, pero lo que les une es la incapacidad que se tiene para evitar que nuestra frontera continúe como un epicentro de tantas víctimas que exigen justicia y que el Estado ha decidido no atender.

Quien me haya leído en alguna otra ocasión, sabe que yo creo que la política de “Abrazos, no balazos” es la forma de cambiar esa sentencia de injusticia que hoy por hoy está prefechada para tantas personas que han sido lastimadas por la violencia de forma directa o indirecta.

En esa época yo estudiaba Licenciatura en Derecho. Fue la época en la que la oralidad buscaba ser la base del sistema penal y, al menos en papel, migrábamos a un modelo acusatorio de respeto a los derechos humanos de todas las personas. Ya no serías culpable hasta que se demostrará lo contrario, ahora, partiendo de la primicia de que los ciudadanos somos libres de hacer lo que no esté prohibido, también seríamos inocentes hasta que se demostrara cosa distinta.

Desde luego mi amor por el Derecho Penal, desde los libros, creció y vi en ese modelo una forma en la que mi ciudad podría salir adelante. Bajo una directriz de libertad que el mismo sistema desarrollaría y con herramientas como: un perdón del ofendido que permitiría un resarcimiento del daño, procedimientos abreviados que traerían justicia expedita, eliminando la confesión como prueba plena lo que evitaría “chivos expiatorios”, es decir, sería un acercamiento al sueño de justicia que quienes estudiamos Derecho por lo general tenemos.

Desde luego que como todo sistema, tiene sus bondades y sus áreas de oportunidad, lo que nos fue orillando a hacer reformas, algunas populistas y otras para solucionar las problemáticas que se presentaban en el propio sistema. A pesar de los esfuerzos por sensibilizar los aparatos de justicia, la gran problemática social seguía siendo la misma. La falta de entendimiento a las y los que delinquen.

Si nos detenemos un momento a pensar, ¿quién quemó la tienda de conveniencia? ¿Quién disparó?, etc., nos daremos cuenta que puede ser nuestra o nuestro vecino y cuando le ponemos rostro y nombre a quien delinque, comenzamos a adentrarnos en la historia que le hizo tomar la decisión de escoger ese camino.

De aquel 2008 hoy han pasado 14 años. Muchas de las personas que fueron víctimas y crecieron con resentimiento a una sociedad a la que no le importó su dolor, hoy podrían ser personas que canalizaron con furia su sentir y han hecho lo que pueden por sanar, probablemente a través de la comisión de algún delito. Desde luego no justifico su actuar, pero no cerremos los ojos ante una realidad: si no atendemos las causas, pasarán otros 14 años o tal vez menos para que escenarios así se repitan. Juárez (ni ningún lugar) no merece vivir con miedo, Juárez merece ser libre.