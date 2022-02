Juárez, la ciudad más chingona

No, no es Cancún, ni Mazatlán, no tiene sus playas, ni sus atardeceres majestuosos para sacar una selfie con el mar de fondo. No, no es San Miguel de Allende y su magia colonial de calles empedradas. No, no es Monterrey, con su gran vocación empresarial. No, no es Mérida con su envidiable seguridad, ni Oaxaca o San Cristobal de las Casas con sus majestuosos centros ceremoniales mesoamericanos.

Es Juárez. Una ciudad completamente distinta, que hace mucho renunció a la belleza, como la madre que decide tener quince hijos y que sea lo que Dios quiera.

Pero que deja a todos vivir en libertad, un paraíso para cualquier que huya de la tía persignada de la vela perpetua. Aquí son libres de hacer lo que quieran.

Todos los días, un millón y medio de historias se entrecruzan en esta frontera cosmopolita.

Pero la ciudad tiene su propia narrativa. Los juarólogos, dependiendo de su vocación, hablarán de cada etapa de acuerdo al contexto.

Los expertos en seguridad dirán que todo comenzó con la “Nacha”, la primera mujer narcotraficante de juaritos; mucha tinta se ha gastado en los reportajes de periódicos y revistas sobre el nacimiento de esta industria del narco, a la que el maestro Arturo Herrera le ha dedicado varios años para recuperar esa página de la historia.

Juárez tiene una historia profunda con el narco, desde la icónica “Cima” en Bellavista, hasta la formación de los primeros cárteles que fueron de menos a más; conforme los gringos comenzaban a embrutecerse con las drogas y demandar cada vez más grifa, soda o chiva, Juárez más crecía y así también crecieron con ella los problemas.

Hoy, las drogas son otra cosa, los grupos se han atomizado y, en la fragmentación, el narcotráfico es un cuento de nunca acabar, como lo ha dicho el Dr. César Alarcón Gil en sus investigaciones. La policía apenas puede tapar un hoyo cuando ya hay diez, las bandas siguen reclutando a adolescentes para vender cristal y esa es nuestra tragedia.

Pero Juárez también es una ciudad con una tasa de desempleo bajísima, que a veces se estaciona en el cero. Trabajo mal pagado en la maquila de manufactura, con una sombra oscura que se oculta durante el día. Sin duda, el modelo ha fallado. Más de cuatrocientas industrias se instalan en la frontera por la cercanía con el consumidor número uno del mundo, Estados Unidos. Pero eso no es suficiente para el desarrollo.

Hace cincuenta años, los empresarios decidieron hacer un gran negocio inmobiliario con los inversionistas extranjeros; la idea era sencilla, construir naves industriales y atraer a las grandes transnacionales. Cinco grandes familias se hicieron millonarias rentando naves industriales.

Esto provocó un tsunami de empleo en la ciudad, cientos de miles de personas llegaron de otras partes a trabajar en Juárez, pero no tenían donde vivir. La mayoría vino a engrosar la lista de operadores de maquila. Trabajaron las familias enteras y se asentaron donde pudieron, algunos obtuvieron créditos de infonavit y otros construyeron en terrenos como paracaidistas. Para todos hubo. Pero la ciudad no creció al mismo ritmo, poco a poco, los servicios se fueron rezagando hasta provocar un déficit que hoy es de cuarenta años y sigue contando.

No solo fueron cientos de miles de empleos de obreros, también los profesionistas recién egresados de todo el país encontraron un escaparate en la frontera para poder ejercer sus carreras. Esta tierra nos dio esas oportunidades a todos.

La generosa frontera, se convirtió en la nueva Cibola, desde la década de los setentas hasta nuestros días.

Todo lo legal y todo lo ilegal conviven en esta tierra bendita por el agua del Río Bravo, pero maldita por su cercanía con Estados Unidos.

La ciudad de la abundancia, de las oportunidades, pero también de los excesos, según el Dr. Rutilio García que escribe sobre a historia de Juárez con precisión cómo se hizo famosa la frontera y también podemos encontrar una ventana histórica en los testimonios que narra mi querido amigo Pablo Montalvo, un baluarte del Juárez viejo, quien atesora pasajes de la época de oro en el centro de la ciudad, de los famosos cabarets de la década de los setentas, de los que solamente sobreviven como testigos el recién remodelado salón La Fiesta y el legendario Bar Kentucky.

En Europa, Ciudad Juárez es conocido por las series de Netflix que narran la formación de los primeros cárteles de la droga y por las “Muertas de Juárez”. Dos formas de violencia que se unen en la narrativa del “Capitalismo Gore” de Sayak Valencia, quien sintetiza esta terrible situación donde se amalgaman la miseria y el narco, como dos resabios que se quedan cual esquirlas de un escopetazo. Pocas personas pueden explicar esto, entre ellas, está mi admirado amigo Leobardo Alvarado, que se ha convertido en un cronista de la historia juarense.

Como siempre lo hace, Juárez convierte un descalabro, un tropiezo o un fracaso en una oportunidad, así lo hizo con la violencia contra las mujeres y se convirtió en la “Meca” de la defensa de los derechos humanos con visión de género que comienza con las grandes activistas que marcaron nuestra historia como Esther Chávez Cano, hasta nuestros días que cientos de mujeres continúan con la lucha como mi amiga Susana Alavez, de la Colectiva “Hijas de su Maquilera Madre”.

Juárez no puede ser vista a partir de sus carencias, ni de sus ausencias, porque, es cierto, no es una playa, ni un pueblo mágico, no es una ciudad en la que un jeque árabe decidiría vivir para encontrar la paz de sus últimos días.

No, esta frontera debe entenderse como la madre que decide abrir la puerta de su casa para cualquiera que quiera pasar y que a todos los trata como sus hijos y, en el acto de amor más loable, los deja en libertad.

Juárez es la ciudad que han traicionado mil veces, que mil veces se ha caído, pero que dos mil veces se ha levantado.

Digo que es una madre, una mujer, porque esta ciudad fue construida principalmente por mujeres, por madres de familia dispuestas a sacrificar a su familia por ir a trabajar para traer el sustento a sus casas.

Que si Juárez tiene el peor rezago de infraestructura, porque la tercera parte de la ciudad está sin pavimentar y otra tercera parte necesita repavimentar, que si tiene cien homicidios al mes, que si recibe de la federación diez centavos de cada peso que produce en la industria, que si los camellones de las grandes avenidas están sucios, eso no define a Juárez.

Esta frontera es el lugar donde la gente regala un burrito, donde le dicen al extranjero el camino para llegar a su destino y si se quiere quedar lo recibe sin cortapisas, aquí está la gente que no discrimina a nadie, que nunca juzga.

Evidentemente, en Ciudad Juárez la belleza no está en sus maltratadas calles…lo más chingón está en su gente, está en la historia, en la grandeza de ser una tierra de oportunidades y que nunca se rinde.

Armando Borjón Parga, escribió varios poemas a Ciudad Juárez, el que recuerdo con más cariño es un soneto que dice, “Si allá en el cielo, mi Dios omnipotente me hubiera preguntado -antes que nada- “Dónde quieres que de arcilla, modelada tu imagen se presente?” (…) Contemplando el universo intermitente, de mundos mil y galaxias por millares, a mi Dios le hubiése contestado firmemente: Quiero nacer en el mundo de los mares en Tierra Azteca del México presente y en un rincón llamado ¡Ciudad Juárez!”