Juárez harto de mentiras

López Obrador el maestro de las mentiras, quien sigue en su constante de mentir y dividir a la gente tomando acciones que van desde transportar a la mascota de su equipo de beisbol favorito usando recursos de la Federación, como también el ver a sus hijos con ropa de cientos de pesos paseando por lujosos lugares, cuando cada mañana sale a hablar de austeridad, mintiéndole y burlándose de los mexicanos.

Cada día vemos cómo desde su programa matutino también ataca a sus “enemigos políticos fifís” que según él lo critican, pues para él son parte de un grupo que solo lo quiere difamar, bajo el cinismo de continuar sin aceptar en ningún momento las decenas de errores que tiene su Gobierno; como estos comentarios podemos ver muchos más por parte de gente molesta, la lista es enorme.

PUBLICIDAD

Pero el tema más importante es su estrategia de “abrazos, no balazos”, con su gran trato a la delincuencia a la cual cuida y protege, pero no fuera algún fifí o reportero porque ahí sí hasta la cárcel los mete por medio de mentiras, pero si se trata del narco o de la delincuencia en ese momento nuestro flamante presidente nacional se doblega bajo la excusa de no repetir los errores de Calderón, pero nadie le ha dicho que en lo que va de su Gobierno se tiene más muertes que en los seis años de la llamada “Guerra de Calderón”.

Ya basta de mitomanía. Los ciudadanos estamos hartos de que no exista justicia, que mueran personas inocentes en manos de grupos que creen que tienen a los niveles de poder en su control, que pueden hacer todo lo que se les plazca, pues siempre tendrán un abrazo como estrategia de seguridad.

En nuestra Ciudad Juárez vivimos todos los días eventos graves, madres que pierden a sus hijos, mujeres que salen con el temor de que un día no van a volver a sus casas, cadáveres tirados por cada cuadra de las colonias, reporteros que no se sienten seguros al salir a hacer su trabajo, trabajadores que tienen miedo de que un día quemen sus tiendas con ellos adentro, niños que no entienden por qué no pueden jugar en los parques, todo esto por temor a un jueves o domingo negro.

Ciudad Juárez necesita paz, no más cuentos de hadas, justicia y no simulación, que los que gobiernan, empezando por el Federal de Morena, dejen la persecución de enemigos políticos y trabajen por perseguir a los delincuentes con el mismo empeño con el que busca por debajo de las piedras evidencia para meter a la cárcel a Ricardo Anaya, que así dedique su día para poner orden en todo el país pues cada vez estamos peor en temas de seguridad.

Mi Ciudad Juárez a pesar de todo siempre estará de pie por las personas maravillosas que en esta tierra luchan, Juárez se ha levantado de todo, pero ya basta de quererlo ver en la lona; como sociedad debemos transformar las cosas de la mano del Gobierno, unidos debemos tomar y crear propuestas que den solución a muchos de los temas que dañan a nuestra ciudad, pues tú que me lees, sabes que son muchas las áreas de oportunidad y que los políticos solo se tiran la pelotita el uno al otro y nadie toma acción concreta, solo unos pocos son lo que toman acciones reales y rápidas que terminan sin permear, pues son eso: solo unos pocos.

Transformemos nuestro entorno, exijamos y propongamos que seamos parte del cambio, pues yo creo enteramente que juntos sí podemos cambiar, juntos sí lograremos un Juárez de paz, juntos sí podemos parar tanta corrupción y sobre todo juntos engrandeceremos nuestra Ciudad Juárez.