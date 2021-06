Juárez está jodido, esa es la verdad. No debemos cegarnos a una realidad, nuestra ciudad está en agonía por la inseguridad, por el rezago en la infraestructura y por la crisis presupuestaria que tiene al Gobierno municipal a pan y agua.

El falso romanticismo no nos ha ayudado a resolver estos problemas. Comenzar a citar “lugares comunes”, con frases como “Juárez somos todos” o cualquier otra cursilería son solo placebos.

Recuerdo que la Canaco hace tiempo impulsó una campaña de marketing para (supuestamente) incentivar el arraigo de los migrantes a la ciudad. Me puse a buscar en Google el dato del año (de esta iniciativa) y me encontré con una página de Facebook que lleva esa frase por título “Si vives en Juárez, eres de Juárez”, es una comunidad de poco más de 7 mil personas que intenta recuperar algunos vestigios del pasado en la frontera.

Regresando a la Canaco, comenzaron con unos engomados para los autos para (supuestamente) crear conciencia en esa gran masa de migrantes que han llegado desde que se fundó la Villa del Paso del Norte. El fenómeno de la migración no es nuevo. Pero así somos, necesitamos tener un culpable.

Por cierto que un día, en un evento escuché al -entonces regidor- Dr. Carlos Ponce Torres, -quien por cierto va a batir un récord al convertirse en el único alcalde en funciones durante dos períodos, en 1992 cuando terminó el trienio del priista Jesús Macías Delgado y ahora en el 2021 que se hizo cargo de la presidencia del exindependiente Armando Cabada-, pues resulta que el doctor Ponce dijo que (supuestamente) los culpables de los baches y de que las calles de Juárez estuvieran estropeadas era el transporte de carga pesada, porque ellos usan las calles que están diseñadas para los autos normales y las estropean.

Creo que tiene algo de razón el Dr. Ponce Torres, si lo que quiere decir es que Juárez no está preparada para dotar de infraestructura a la industria, así como servicios públicos, vivienda digna para los trabajadores, seguridad, salud, entre otros; no estamos en condiciones de satisfacer esa necesidad de la industria porque el Gobierno estatal y la Federación no mandan dinero suficiente para en la misma proporción que crece la ciudad porque la gente migra a Juárez para convertirse en la mano de obra de la maquila.

Nos han dicho maravillas de China, no sabemos si sea cierto o no, porque a mi no me consta, pero lo que sí podemos verificar, es que hay ciudades enteras que el gobierno chino adaptó para que se conviertan en zonas industriales. Las grandes empresas migraron a China por las condiciones inmejorables que tienen en cuanto a la mano de obra más barata y la infraestructura para la logística del comercio internacional.

A pesar de que Juárez perdió inversión en el período de 2008 a 2011 -porque las empresas no querían invertir en donde había conflicto por la Guerra contra el Narcotráfico de Felipe Calderón-, años después hubo un retorno de inversiones que se ha mantenido hasta ahora, la industria maquiladora ha crecido de forma constante, no por nuestra infraestructura, ni por la seguridad, sino porque somos un punto estratégico para el acceso al mercado de consumo más grande del mundo, Estados Unidos. Eso también lo sabe el narcotráfico y por eso somos una frontera tan codiciada.

Poco después llegó otra explicación, en esta ocasión del presidente Armando Cabada, quien afirmó que (supuestamente) había gente interesada en hacer “quedar mal a su gobierno” y que salían en las noches con picos a hacer los baches. Picabaches nocturnos les decían. Por cierto, una estrategia con potencial fue poner a los funcionarios de todos los niveles a tapar baches; por las calles de atrás de Walmart de la Ejército Nacional vi a un grupo de personas tapando baches, luego sacaron la foto y esa misma apareció en Facebook, lo interesante es que a la fecha se mantiene el pavimento en esos baches; el problema es que tenemos colonias enteras sin pavimento en las orillas de la ciudad. Es una buena estrategia, pero es como un mejoral para un enfermo terminal.

Yo tengo mi propia hipótesis, Juárez está como está porque el rezago ya superó el presupuesto de cada administración municipal; somos un municipio que genera riqueza para el país, pero que genera pobreza para los juarenses. En esa terrible dinámica, los culpables -para mí- son los chihuahuitas y los chilangos que ven a Juárez como un botín, en las elecciones nos ven cara de votos y el resto del tiempo nos ven cara de signo de pesos (impuestos).

Para los expertos, las ruinas en las que vive Juárez tienen una causa multifactorial, no es solamente la falta de arraigo, ni la demanda de servicios que genera una dinámica industrial para la que Juárez no está preparada para eso, ni la injusticia presupuestal, o, mejor dicho, es todo eso y muchas causas más.

Todos creemos que sabemos lo que le duele a Juárez, pero en realidad no lo sabemos, son meras especulaciones. Así llegaron los que ahora se van y así se irán los que ahora llegan, con ocurrencias. Seguramente el problema es mucho más complejo, no tenemos soluciones, tenemos solamente corazonadas, pero lo que sí tenemos son culpables y eso nos reconforta.

Este trabajo comienza con una frase lapidaria “Juárez está jodido”, un enunciado en sentido negativo, aparentemente pesimista, pero no lo es tanto. Le pongo un ejemplo, un grupo de artistas e intelectuales españoles, a finales del siglo XIX, cobraron fama por hacer visible la decadencia de la época, les llamaron “La Generación del 98”.

Un día, conocí a un escritor colombiano que estudiaba en UTEP la maestría, platicamos varias veces, en una de esas ocasiones platicamos sobre Pío Baroja, en ese entonces había leído la novela “El árbol de la ciencia” y me había provocado una pequeña depresión. Entonces, mi cuate colombiano me dijo ¡eso es precisamente lo que quiere Pío Baroja!, provocar ese sentimiento de soledad y desesperanza. Eso hace quien escribe, intenta provocar algo en lector. “La Generación del 98”, deseaba hacer notar la crisis social, económica y cultural de España, pero eso sería el impulso para un nuevo renacer.

Eso necesita Juárez, aceptar que estamos jodidos para comenzar a renacer.