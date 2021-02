Juárez es un caos

La salud es lo más importante, el Covid-19 sigue afectando a nuestras familias, al mismo tiempo los gobiernos luchan batalla tras batalla, pero no previenen los problemas, por tanto, nosotros los ciudadanos somos los más afectados. Cuando imparto clases universitarias son los propios alumnos los que me preguntan por qué los problemas en Ciudad Juárez aumentan y cada vez más los ya existentes se fortalecen, por tanto, para que puedan entender bien la respuesta de forma técnica del caos, inicio relatando lo que todo padre y madre de familia, mejor aún, un abuelo joven diría: “Desde que tengo razón la violencia está, el transporte público es el mismo, los políticos mienten, los gobiernos son corruptos y la ciudad se inunda por la basura”.

Entendamos de forma técnica qué es lo que sucede con los problemas, por qué se desarrollan, por qué se fortalecen, quién tiene la culpa, quiénes somos los que permitimos tener tantos. La principal cuestión es que nosotros los juarenses residentes consideramos que somos de piel dura y soportamos lo que nos avienten. Esto no es necesario, ni debe de ser, el tecnicismo muestra que la calidad de vida se da por medio de resultados técnicos, ya que los problemas son lo más normal en toda empresa pública o privada, que existen herramientas para resolverlos, pero también para prevenirlos, lo que considero más importante, pero esto cuesta dinero, ya que son profesionistas bien valuados los que visualizan los problemas y son los menos valuados los que resuelven los problemas a corto plazo, la cuestión es que si contemplamos lo retroactivo de 30 años atrás, tenemos una gran magnitud de problemitas sin resolver. Por tanto, consideramos que los gobiernos tienen mayor culpa de que los problemas que impactan inicialmente en la sociedad, ya que un gobierno debería de enfocarse desde el desarrollo de sus programas anuales, con un enfoque de la política pública, con el objetivo de disminuir los fracasos en los gobiernos y programas, porque precisamente eso son las políticas públicas, los programas. Los fracasos vienen pegados a los candidatos políticos, recordemos que chango viejo no aprende maroma nueva y teniendo en cuenta que no contamos con una administración pública colegiada, pero sí contamos con una función pública de amistad del gobernante. Tristemente esta es nuestra realidad, pero debemos resolverla, así, nuestros niños tengan por fin una ciudad ordenada, con mujeres y hombres ordenados, y con valor agregado, para llegar a esto se necesita de procedimientos para diseñar programas efectivos, logrando diseñar una barrera de acero para que los problemas impacten y no al ciudadano. La salud siempre fue lo más importante a tratar, desgraciadamente tuvo que llegar el coronavirus para que los gobiernos pusieran todos sus esfuerzos en combatirlo, pero aquí entra la ineptitud de administrar lo público y a la sociedad, por ejemplo, la Federación desamparó a la juventud profesional dejándola sin protección económica y sin futuro en su carrera, la gran mayoría de los jóvenes profesionistas dedicados a la salud les disminuyeron su pago para realizar prácticas profesionales, además de que no tenían protección correcta para prevenir infecciones.

A pesar de que la gran mayoría de los juarenses estamos muy afectados por la perdida de personas que no debieron morir, otros aún corren el riesgo por la falta de herramientas preventivas, por ejemplo, tenemos un caos en las calles con falta de organización en la ciudad para que mínimo el desempleo no sea un problema más grande. Sin embargo, hay prioridades políticas que no son necesarias, es precisamente eso cuando mencionábamos sobre lo más barato es resolver un problema y lo más costoso y efectivo es visualizar los problemas y solucionarlo de forma efectiva y oportuna. Por eso la importancia de que los ciudadanos entendamos la jurisdicción de las necesidades entre la Federación, el Estado y el Municipio, estas son las necesidades básicas, las habitacionales, las educativas, las sanitarias, las de seguridad, económicas, culturales y deportivas. Todas ellas son las que los gobiernos no están atendiendo, pero sí están cumpliendo las formas políticas partidistas y esto puede verse en las calles. ¿Qué podemos hacer? Todo esto nos ha enseñado a los ciudadanos a levantar la mano defendiendo nuestros derechos humanos, a empoderar al ciudadano para que sean las instancias públicas las que atiendan de forma rápida los problemas esenciales de la gente y esto se dará con la gobernanza territorial, tal como sucedió en Hidalgo del Parral.