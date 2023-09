Juárez en la balanza

Dijimos la vez pasada que estábamos en temporada de informes de gobierno de los municipios. Aún no concluyen, en parte por los distintos formatos que cada uno ha querido darse para hacerlo. Así que en artículo anterior solo hubo espacio para comentar el caso del informe de Chihuahua capital, de Marco Bonilla. Y hasta ahora hay pocos elementos para poder hacerlo con el industrial municipio fronterizo de Juárez.

Fue el pasado viernes 9 de septiembre que se realizó la sesión solemne del cabildo juarense para recibir el documento formal del informe del alcalde Pérez Cuéllar, evento en el cuál hubo participación de representantes de las distintas fracciones edilicias y al final una intervención del mismo titular de la presidencia, que sirvió básicamente para regañar a opositores, y autoenderezarselisonjas. Y se ha reservado para el próximo domingo 17 un evento masivo en el monumento a la X, ese sí carente de la sobriedad que le fue elogiada muy tempranamente a este.

No es fácil encontrar información desmenuzable del informe. En la página oficial del municipio yo no encontré el documento completo, habiendo intentado por medio del buscador, que solo remite a una nota de prensa, el video de esta sesión solemne con más información por parte del edil panista que del alcalde. Y algunos videos promocionales liberados en el marco del periodo de la publicidad oficial. Por cierto, me llama la atención que la narrativa construya sobre el concepto del cambio, “el cambio ya se nota”, dice. O sea ¿se nota respecto del gobierno municipal anterior? Que fue encabezado por el hoy morenista Armando Cabada. Luego entonces es una crítica a él. Como sea, no hay información que sirva para argumentar la naturaleza del cambio de marras.

Quisiera aclarar que este análisis debe ser enmarcado en la necesidad que los habitantes del estado de Chihuahua tienen de conocer sus representantes en el espacio de gobierno más cercano a la gente. En los municipios, capital y fronterizo, se concentra el 70 por ciento de los habitantes del estado, y una evaluación de ambos es un ejercicio natural, necesario y útil más aún si los comparamos en lo comparable. Por años se ha atizado la hoguera de lo que creo es una falsa enemistad entre los ciudadanos de ambas entidades. Quizá si una rivalidad, útil dentro de las cotas adecuadas, y más verdadero aun, una complementariedad, indispensable en un mundo globalizado, particularmente en el campo económico.

Comencemos por decir que una primera diferencia en los informes reside en la posibilidad de acceder al documento señalado. El de la capital se descarga sin problema desde el portal de transparencia. El juarense como ya dije o no está disponible aun o es difícil de encontrar. Así que los resultados tienen que evaluarse a partir de los materiales publicitarios, que son evidentemente parciales, exhiben medias verdades y desde luego omiten errores e insuficiencias.

Por ejemplo, en la publicidad del gobierno dice algo que se supone es uno de los mayores logros, por muy repetido. Que se adquirieron este año 259 patrullas y que como esto ocurrió de contado y no por arrendamiento se ahorraron 250 millones de pesos. Aquí es donde la información de gobierno exige al analista profesional, para poner esto en su justa dimensión. Lo que se omite decir es que tal ahorro es falso, porque aún no establece cuánto va a gastar en llantas, en mantenimiento, costo de los seguros, reposición de vehículos por accidentes o la falta de eficiencia por no tenerlos porque están en el taller, ni el costo de la depreciación, y menos del equipamiento. Cuando haga esas cuentas, el ahorro que presume prácticamente se va a reducir a cero, si no es que terminará en un caldo más oneroso que las bolitas de carne. Por citar un ejemplo.

El edil panista Joob Quintín Flores por su lado señaló diversas insuficiencias y omisiones. Por ejemplo, cita que hay obras del presupuesto participativo pendientes de realizar desde hace dos años. Por su parte la regidora Tania Maldonado Garduño, de Movimiento Ciudadano, señala un subejercicio de 43 por ciento, muy elevado sin duda, pero además lo atribuye a ineficiencia. Y señaló además entre otras cosas igualmente graves, cancelación de construcción de un rastro, entre otras cosas.

Algo que desde luego se omite, elude, o se distorsiona, es la situación de inseguridad que se vive en la frontera, y que no ha disminuido en sus índices ni en su percepción. Suele ocurrir que los diferentes órdenes de gobierno buscan endosar a los otros la responsabilidad. Aquí no tienen mucho margen, porque hasta arriba está el gobierno federal, responsable de la persecución y sanción de los delitos más graves. Entonces les ha quedado el recurso fácil, pero insostenible, de culpar al gobierno del estado. Lo cierto es que esta sigue siendo la asignatura de mayor demanda por la gente, y le seguirá siendo reclamada porque es indispensable para un sano desarrollo comunitario y familiar.