Juárez en conflicto

Para Nicolás Maquiavelo, el ser humano es malvado por naturaleza, en ese sentido, la sociedad se constituye como una entidad que, como parte inevitable de nuestro diario vivir, se mantiene en conflicto, entendiéndose esa naturaleza como la necesidad que el ser humano tiene para compartir las características inherentes al mismo.

Atendiendo a esa libertad innata de compartir diferentes puntos de vista, de disertar sobre los mismos, de expresar las aspiraciones que se tienen y presentar posicionamientos, a pesar de la sociabilidad que caracteriza al ser humano, el hombre buscará a toda costa la manera de defender sus ideales, pues existe en él una capacidad natural para manejar abiertamente esa ineludible divergencia que atañe a cada persona y lo lleva a actuar frente a cada eventualidad que se llegase a presentar.

En ese sentido, nuestra ciudad ha mantenido una dinámica de trabajo constante que comúnmente se ha basado en la proliferación de la industria maquiladora, lo que llegó a provocar un gran desplazamiento de personas que se establecieron en esta ciudad cosmopolita atendiendo a la oferta y demanda de empleos que prometían un estilo de vida mejorado.

Es así como en Ciudad Juárez, se cuenta con un entramado social que mezcla una serie de culturas, estilos y formas de vida diferentes, que se han adaptado a la dinámica social, lo que permite que esta ciudad haya logrado salir avante de cada uno de los problemas que se llegan a presentar, pues algo que caracteriza a los juarenses ya sea por nacimiento o por adopción, es su espíritu de supervivencia y su forma de enfrentar los conflictos, superando cada circunstancia ajena a la libre convivencia.

Actualmente, vivimos una condición de violencia generalizada, donde las bandas del crimen organizado, se pelean por el control de esta noble comunidad y sostienen entre si una lucha a muerte, lo que ha llevado a los tres niveles de gobierno a coordinarse entre sí para enfrentar esta problemática social, empero, los resultados de dicha estrategia, no son del todo palpables, pues diariamente se siguen presentando casos de violencia extrema en redes sociales, medios noticiosos, editoriales de opinión, etcétera.

Recuerdo una frase que se me quedó muy grabada “Juárez se nos muere de tristeza”, y ciertamente, el estilo de vida de las y los juarenses se ha modificado considerablemente, esta ciudad que recibe con los brazos abiertos a todos los que desean habitar su territorio, no ha logrado concretar una estrategia de paz que nos permita recuperar, en su totalidad, los espacios públicos y con base en ello me pregunto: por qué ante un evento delictivo nos escondemos, dejamos de denunciar, nos volvemos ciegos, sordos y mudos, a pesar de haberlo presenciado.

Los esfuerzos desesperados que organizaciones de la sociedad civil realizan en apoyo a las instituciones encargadas de la seguridad en Ciudad Juárez, se vienen abajo cuando el resto de la comunidad prefiere la evitación, olvidándose de que los juarenses debemos ser asertivos y cooperadores con nuestros vecinos, autoridades y sociedad en general, característica que durante mucho tiempo nos puso en la boca de todos aquellos que, en situación de movilidad, llegaban a esta noble tierra.

Será acaso que hemos perdido la fe ante esta dinámica criminal que es ofertada por aquellos que buscan a toda cosa el apoderarse de nuestra tierra, o bien, nos hemos olvidado de que, como sociedad, nuestra capacidad de organización es tal que nos permitió vencer la guerra que inició en el 2008 y que puso a Ciudad Juárez en el marco mundial como la ciudad más violenta.

Los ciudadanos, debemos seguir enfocando nuestro esfuerzo en las grandes ideas que se gestan en esta localidad, así como en la manera de llevarlas a la práctica, dejando de aplaudir todo lo que nos presentan quienes ostentan el poder económico y político de Juárez, corrigiendo lo que en nuestros hogares hemos dejado de lado, como lo es la educación en valores familiares.

Es tiempo de que formemos un nuevo modelo de ciudad, en el que se busque una reducción de los problemas que se presentan a causa del crimen organizado en sus diferentes expresiones, se puede lograr atendiendo a obligaciones tan simples como lo es la participación ciudadana en el ámbito electoral, reitero, como es el fomento de valores en el hogar, entre muchas acciones que actualmente se omiten, en otras palabras, realizando lo que como ciudadanos nos corresponde y que puede redireccionar el futuro de Juárez.