Juárez de antaño y bohemio

La vida bohemia de los tiempos de nuestra juventud son realmente evocadores, un submundo con sabor a melancolía, recuerdos de un pasado paseando por los barrios donde crecimos, por los lugares donde nos divertimos, y sobre todo algunas personas que marcaron nuestra vida con su presencia cordial, interesante, mítica, algunos personajes que solo pasaron cerca, pero que nunca los olvidamos.

Cerca del negocio del Centro, que frecuentemente nombro en esta columna, enfrente de la calle 16 de Septiembre, esquina con Madero, había un negocio de joyería cuyo dueño se estacionaba cercano a nosotros, vestido siempre con impecable traje sastre de casimir, tirantes a la camisa, zapatos elegantemente brillantes y un toque de loción de caballero que complementaba su elegancia: el señor Bucho Camacho. Bajaba de su carro, atravesaba la calle, entraba a nuestro local, saludaba de mano a Don Pascual, mi padre, y empezaba la plática larga y tendida de minutos, horas, que a mí generalmente me parecían eternas, sin embargo, escuchaba con atención y aprendía de la conversación de ambos. Nunca los vi sentarse, la plática era de pie, como para poder darle énfasis a lo que comentaban con emoción y tararear o cantar a veces con nostalgia los tangos de Gardel: “Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien… sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada…”.

Toros, poesía, libros, pintura, pero sobre todo música: tango, boleros, danzón, ópera, orquestas de Glen Miller, Ray Coniff, el twist de los Seven Teens y Beto Valtierra. Sin faltar el Cha Cha Cha, Jazz y uno que otro Rock and roll de Elvis. No sólo lo platicaban, también escuchaban las obras en un pequeño tocadiscos que igual tocaba discos LP (larga duración), como casetes de ocho “track” o casetes de cinta, con una alta fidelidad porque era marca RCA VICTOR.

Dueño de tiendas de deportes y joyerías, se dedicó con afán a organizar durante muchos años, el famoso “baile de la bella época”, baile del recuerdo en el casino Leonístico de la calle Niños Héroes, ese bonito con candiles impresionantes, también en el casino Campestre se daban cita los enamorados y las personas de gusto fino para bailar al ritmo de la Comparsa de la Laguna y la orquesta de Carlos Aceves, entre otras. Era el Juárez de antaño, el bohemio, el de la nostalgia, de los grandes músicos que realmente hicieron época y causaron grandes aventuras románticas.

Añorando el Juárez del recuerdo, existía también por aquellos tiempos el Ateneo Fronterizo, legado de historia, del canto, danza, música, poesía, un despliegue de talento, de proyección para los seguidores del arte en toda su expresión.

La cita era los domingos por la mañana en el auditorio Benito Juárez y posteriormente en el Auditorio del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde se diseñaban y presentaban programas artísticos y culturales en un ambiente familiar.

La poesía de nuestro colega el Doctor Armando Arenas, la interpretación magistral de vereda tropical por Angélica Curi, escuchar la voz cálida, modulada y perfecta dicción de la maestra Mónica Alicia Juárez, la voz del tenor lírico Guillermo Villar acompañado al piano del maestro Moisés Velasco Sáenz, el cuarteto de cuerdas de la UACJ, Walberto Mendoza, el “bardo” de México con el “poemario de mi vida” entre mucho más talento entre local y foráneo, pero siempre significando un lujo de expresiones artísticas.

Omito a muchos por falta de espacio y de memoria, a veces escribimos con base a lo que va pasando por nuestra mente, entre chispas, conexiones momentáneas de neuronas, y con lo que el corazón va dictando porque se quedó ahí guardado entre sueños, recuerdos y melancolía, anécdotas de una niñez vivida siempre entre adultos.

Juárez es una ciudad con una cultura ancestral, llena de belleza, misticismo, es nuestro deber promoverla, mejorarla, conservarla y, sobre todo compartirla, que el legado que dejaron nuestros abuelos, nuestros padres, sean rescatadas por las nuevas generaciones que les gusta alimentar el arte y la cultura en la sociedad, que fue y ha sido una fuente de vida para varios artistas que han formado parte de la historia de esta localidad.

Que resurjan los bailes de época, los valses de Strauss que bailábamos en las ceremonias de graduación, las polkas, las cumbias de Virginia López en el Salón México… “cariñito azucarado que sabe a bombón”. Necesitamos que el señor Yepo termine de restaurar el elegante cabaret “La Fiesta” de la calle Mariscal para que abra sus puertas con la elegancia y el glamour que le caracterizó siempre. Que regresen las tardeadas con los Silvers, los Frontera y el refresco en mano en el Casino Juárez, la granadina del casino Alianza, que abran las puertas del restaurante bar “la casa del sol” en la zona del Pronaf a donde asistían artistas como José José. Volvamos a escuchar el retumbar de la música de los Bee gees, Village People y Donna Summer, con las luces de neón en la avenida Juárez.

Los espacios culturales, los cines del centro, el teatro clásico. Reactivar las exposiciones pictóricas en el museo de El Chamizal. Las peñas con las obligadas melodías románticas revolucionarias de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Mercedes Sosa.

Rescatemos las anécdotas, las historias que contar de aquellos años maravillosos, de la alegría de una ciudad que quiere volver a vibrar como en aquel tiempo de gloria.