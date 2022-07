Juárez: ciudad cosmopolita con servicios de tercera

Las ciudades en el mundo que rebasan el millón de habitantes son consideradas, solo por esa razón, grandes urbes y en todo el planeta solo hay 512 ciudades con esa característica poblacional, de acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un estudio realizado en 2020, pero si al número de habitantes agregamos otras características o condiciones propias de esas ciudades, su clasificación mejora notablemente.

De acuerdo con el censo poblacional de 2020, Tijuana, Baja California, es el municipio con más habitantes del país: un millón 922 mil 523 en total. Le siguen Iztapalapa, Ciudad de México, con un millón 835 mil 486; León, Guanajuato, con un millón 721 mil 215; Puebla capital, con un millón 692 mil 181, y Ecatepec, Estado de México, con un millón 645 mil 352. Ciudad Juárez ocupa el lugar número 6 en ese ranking con un millón 512 mil 450 habitantes.

Además del número de habitantes, que ya nos coloca en una posición muy por encima de muchas ciudades en el mundo y en el país, Ciudad Juárez cuenta con una ubicación geográfica envidiable, frontera con EU, justo al centro del territorio norteamericano, nuestros puentes internacionales representan un “plus” sin parangón para las empresas de logística y transporte, esto sin contar con la importante actividad industrial que, sin duda alguna, fortalece a la economía juarense, son condiciones que hacen de nuestra ciudad una de las más importantes del país, y del mundo.

Si a todo lo anterior le agregamos también que la población de Juárez está conformada, fundamentalmente, por migrantes de los más abigarrados orígenes, se dan todas las condiciones para afirmar categóricamente que Ciudad Juárez es una ciudad cosmopolita. Lo es, sin duda. Aquí convivimos lo mismo veracruzanos, torreoneros, chilangos, oaxaqueños que cubanos, hondureños, estadounidenses, árabes, judíos, chinos o tarahumaras y rarámuris, así de diverso es el origen de los juarenses y nuestra convivencia diaria.

Esa es nuestra ciudad. Una pujante comunidad cosmopolita, que brilla entre las más importantes del mundo, pero que tiene servicios de tercera. En cuanto a la prestación de servicios para la comunidad nos parecemos más a un ranchote, que a una ciudad cosmopolita que se destaca a nivel mundial.

No van a faltar los juarenses trasnochados, poseídos de un súbito amor por su terruño (pero que poco o nada efectivo han hecho por su ciudad), que reaccionen furibundos exigiéndome que entonces busque otra ciudad para vivir, una donde me sienta más a gusto, una que no critique tanto.

El problema (para mis críticos) es que me siento a gusto aquí y no me iré, porque no se trata de denostar el lugar donde vivo, el señalamiento en este artículo no es un ataque a la ciudad ni a sus habitantes, es el reconocimiento objetivo de una deficiencia que debe ser atendida y solucionada, o seguiremos siendo un ranchote.

La crítica objetiva, fundada, informada, racional, siempre nos debe llevar a mejores circunstancias, al reconocimiento y corrección de fallas y al crecimiento personal o comunitario, sobre todo cuando surge de un comparativo imparcial con ciudades similares. Pero ¿Qué significa ser una ciudad Cosmopolita? Bueno, empecemos por definir el término.

Si partimos de una definición genérica del término “cosmopolita”, diríamos que es algo común en un gran número de países. El término griego es kosmopolítes (ciudadano del mundo), un compuesto de kósmos ‘mundo’ y polítes ‘ciudadano’. La palabra cosmopolita proviene del término griego que en idioma español se interpreta como “ciudadano del mundo”. Se trata de un adjetivo que permite describir a todo aquello que resulta común a los países, por lo tanto, aplicado a las ciudades significa que, por sus características generales, podrían ser ciudades de cualquier país del mundo.

Por eso, cuando alguien puede disfrutar de un intenso tequila mexicano como aperitivo, luego un buen churrasco argentino, servido con el mejor vino francés, acompañado de unas trufas belgas, rematados con un buen café irlandés y servido todo por una camarera rusa, en un buen restaurante de reminiscencias mediterráneas, lo mismo en Buenos Aires, El Cairo, Nueva York, Ciudad México o Ciudad Juárez, está en una ciudad Cosmopolita.

Pero precisamente, el ejemplo del párrafo anterior sirve para razonar el tema de los servicios que una ciudad ofrece a sus habitantes, porque de ello depende también la calidad de vida y el calificativo de cosmopolita que reciba.

Ciudades como Nueva York, Buenos Aires, El Cairo, Yakarta, París, Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, tan solo por mencionar algunas, mantienen una intensa actividad las 24 horas del día, son ciudades que no duermen y, por lo tanto, existe la oferta de toda clase de servicios las 24 horas del día.

Desde restaurantes, farmacias, tiendas de conveniencia, pasando por aeropuertos, hoteles y servicios de transporte, hasta centros comerciales o gimnasios, solo por mencionar algunos tipos de servicios, funcionan ininterrumpidamente las 24 horas del día, porque se requiere, porque todo el tiempo hay gente que ocupa algún tipo de servicio.

Trataré de clarificar mejor este punto. No se trata de tener todos los servicios abiertos y funcionando las 24 horas, no, ninguna ciudad hace eso. Pero sí se trata de que existan establecimientos, de todos los niveles y tipos, que ofrezcan sus servicios en el momento que se requieran, claro, de acuerdo a la demanda.

La vida nocturna no es solo antros y diversión. Por definición propia, en las ciudades cosmopolitas mucha gente anda en la calle a altas horas de la madrugada por miles de causas, y requiere de comer algo, de comprar un medicamento o simplemente de comprar un café o alguna otra bebida.

En días pasados, regresando a Juárez luego de una extenuante y muy gratificante visita a Las Dunas de Samalayuca, poco antes de las 10 de la noche, sumamente hambrientos y sedientos, se nos antojó una hamburguesa de las de la marca de la coronita de rey. No digo el nombre de la marca porque tampoco se trata de hacerle mala publicidad a nadie.

Pues fue imposible cumplir el antojo. Cuando llegamos al primer establecimiento de esas hamburguesas, en Río Grande Mall, poquito antes de las 10 de la noche, ya estaban limpiando y recogiendo las mesas. Ya no había servicio. Lo mismo en otros establecimientos de la cadena.

Total, cuento corto, terminamos en otro restaurante (enfrente de Río Grande), en el de las manzanitas y abejitas, en el que sí había servicio, pero ¿Qué cree? Ya estaban por cerrar la cocina, apenas alcanzamos a pedir lo que íbamos a cenar. Increíble.

De verdad increíble que un grupo de personas no puedan comerse una hamburguesa de su preferencia, en Ciudad Juárez, un viernes antes de las 10 de la noche, porque están cerrados todos los lugares que las venden. Es inconcebible, simplemente inconcebible. No se puede aspirar a una ciudad de primer mundo, con servicios de tercer mundo. No se puede.

Otro ejemplo. Hace un par de semanas, saliendo del noticiero de la noche, me pidieron en la casa unas tortas y tacos para cenar, de un lugar específico que está por la Vicente Guerrero, frente al Parque Borunda. Consulté el negocio en Facebook, y vi el horario: de 1 de la tarde a 9 de la noche, por lo que fácilmente llegaba a tiempo.

Llegué a las 8:35 de la noche, entré, hice mi pedido y nada. Ya no atendían. Porque cierran cocina y todo desde las 8:30 para poder salir a las 9. Increíble. Por más que me esforcé en explicarlo al encargado que si su horario de servicio, publicado en Facebook, dice que cierran a las 9 de la noche, tienen la obligación legal de atenderme así llegue un minuto antes de su hora de cierre anunciada, así lo establece la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Con servicios así, o carencia de los mismos, ninguna ciudad puede presumir de ser Cosmopolita, porque si solo el cierre de establecimientos en horarios fuera de toda lógica comercial, es ya un problema, pues más lo será todavía algo más especializado y complicado. Juárez merece, requiere, necesita, contar con un sector comercial a la altura de una ciudad cosmopolita.

Del mismo modo que agrupaciones empresariales, comerciales e industriales, les exigen a los gobiernos servicios e infraestructura acorde con la categoría de ciudad que tenemos, también, en congruencia, deberían ser los primeros en contar en sus empresas, en sus negocios, en sus establecimientos, con atención y servicio de primera, también a la altura de la ciudad.

Hoy, desafortunadamente, nuestra ciudad ocupa primeros lugares en muchos rubros, destaca por muchas cosas, pero en materia de servicios comerciales seguimos siendo un “ranchote”, penoso, pero cierto.