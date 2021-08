Juárez bajo el agua

De nueva cuenta la madre naturaleza nos da una pequeña muestra de su enorme poder y de lo insignificantes e impotentes que resultamos ante su furia desatada. Bastaron unas cuantas horas de lluvia fuerte y constante, casi tormenta, para que la ciudad se desquiciara por completo y para que los cuerpos de Rescate, Protección Civil y en general los relacionados con la vialidad, simple y sencillamente no den abasto.

Una lluvia como la del pasado viernes por la tarde, precedida por un muy extraño fenómeno de “tornado de nubes”, que aun nadie ha podido explicar bien a bien, pone en peligro a cualquier ciudad o comunidad por muy bien preparada que se encuentre, me refiero por supuesto a su infraestructura pluvial, ahora imagínese con una ciudad como la nuestra, en la que nunca se previó en el pasado ni remotamente alguna medida que nos permitiera enfrentar de mejor forma algo así.

La cantidad de agua que se precipitó sobre esta frontera, incluida nuestra ciudad hermana y vecina El Paso, Texas, en un lapso de apenas unas horas volvió a desbordar canales, diques, represas y cuantos artilugios se han construido con el fin de contener el curso del agua cuando llueve, lo cual, por supuesto, es imposible. Volvió a convertir las muy deterioradas calles de la ciudad en verdaderas lagunas.

Desde siempre se ha sabido que los escurrimientos de la Sierra de Juárez buscarán, inevitablemente, de manera natural, el cauce del Río Bravo, y que los canales y acequias de la ciudad son precisamente las vías o avenidas que llevan el agua a su destino, por más que la soberbia del hombre pretenda cambiarlas.

Por ello, cuando se han construido fraccionamientos, colonias o asentamientos humanos de cualquier otra índole, ignorando esta condición natural de los escurrimientos naturales de la sierra, no solo se ha incurrido en soberbia, sino en una franca omisión que podría resultar incluso criminal, como ocurrió en 2006 en el fraccionamiento Los Ojitos o en la zona de Laguna de Patos en el 2008.

Construir desarrollos habitacionales no es el problema, se convierte en uno cuando no se cumplen los parámetros mínimos de planeación, estudio y análisis de la zona a construir, para respetar la vocación natural del suelo y en general todas las condiciones propicias con el medio ambiente, pero eso precisamente lo que no se hizo en Juárez por muchos años, con las consecuencias que hoy todos padecemos.

Insisto, una cosa es la fuerza, intensidad y duración del fenómeno natural, y otra muy distinta la irresponsabilidad absoluta de los urbanistas de hace 50 o 60 años, que no se detuvieron a realizar los estudios hidrológicos adecuados antes de construir colonias o fraccionamientos, incluidas sus calles.

Pero ese es otro tema, el de las calles, también 100 por ciento atribuible a ingenieros y autoridades involucrados en su diseño y construcción, empezando por usar materiales de muy mala calidad, luego la gran mayoría de ellas sin un sistema básico de drenaje pluvial, pero lo peor, la gran mayoría sin la más mínima consideración sobre pendientes, ángulos de inclinación, hondonadas y demás consideraciones adecuadas para evitar los encharcamientos.

Ejemplo de esto último hay por decenas en Juárez. El Viaducto Díaz Ordaz, el puente de la Insurgentes, el Arroyo de las Víboras, Pradera Dorada, la Tecnológico y la Panamericana en varios de sus tramos, el cruce de López Mateos y Óscar Flores, en fin, la lista es larga.

Resulta inadmisible creer que cualquier ingeniero constructor de calles no sepa que una vialidad con una pendiente muy pronunciada (bajada), que se prolonga por varios kilómetros, y que termina en una hondonada va a provocar ahí donde termina un gran encharcamiento, a menos de que se diseñe una forma para que esa agua no se encharque, precisamente. Así están muchas de nuestras calles.

Por supuesto que es un tema de responsabilidad compartida entre autoridades y constructores, pero no de ahorita, sino desde hace muchos, muchos años. Hoy, se quiere resolver un grave problema con parches y ocurrencias de lo que se dejó de hacer en el pasado. Más caro, más difícil y más riesgoso.

Sin duda alguna la responsabilidad conjunta de autoridades y constructores que fueron diseñando nuestra ciudad, es todo un tema digno de abordar y señalar. Pero hay otro no menos importante, nuestra conducta como ciudadanos ante lo inevitable, ante lo que ya es, ante lo que ya no podemos cambiar cuando se presenta un fenómeno natural como el que nos ocupa hoy.

Quizá sea igual de grave que el primero, y si mucho me apuran podría asegurar que incluso más, porque contribuye a agravar en gran medida los, ya de por sí, desastrosos errores en el diseño, planeación y construcción de nuestra ciudad.

Resulta aterrador y muy preocupante, por decir lo menos, observar cómo ante la emergencia, ante la situación de crisis y alerta, los seres humanos (generalizo sobre los juarenses) nos convertimos en verdaderos depredadores de nosotros mismos capaces de los peores actos de abuso, de indolencia y de falta de empatía con los demás.

No estoy diciendo que todos los juarenses sean así, por eso aclaré entre paréntesis que se trata de una generalización, porque en estos últimos dos días encontré esa conducta negativa y depredadora en un gran número de personas.

No es posible que, ante una situación de emergencia como la que vivimos el pasado viernes, que amerita extremar precauciones al conducir un vehículo, muchos automovilistas hagan exactamente lo contrario, acelerar a todo lo que dan los poderosos motores de sus lujosas trocas (principalmente) para rebasar, pasar por charcos, brincar camellones y cualquier otra cosa que se le ocurra pensar.

Cualquier lluvia, sin importar su intensidad o duración, exige a los conductores de automóviles extremar sus precauciones, bajar su velocidad, utilizar direccionales o luces de emergencia, porque, en general, el pavimento bajo condiciones de humedad hace que un vehículo no responda de igual forma que si no lo estuviera, el frenado es mucho menor, el agarre de las llantas disminuye considerablemente, ya que el agua mezclada con aceites y demás químicos que van quedando en el pavimento provocan que se pueda perder el control del vehículo con mucha facilidad. A esto hay que agregar que durante la lluvia también se pierde visibilidad clara y a distancia.

Pero si todas esas razones no fueran suficientes para comprender por qué se deben extremar precauciones cuando llueve, todavía hay una más: la seguridad propia, la de quienes nos acompañan y la de los demás automovilistas, ya que cualquier accidente por menor que sea, en condiciones de humedad y lluvia, potencia las consecuencias fatales para las personas.

En descargo de lo anterior, también debo decir y reconocer que este tipo de circunstancias extremas, también exaltan lo mejor de las personas, al punto casi de la heroicidad.

El pasado viernes, justo después de la primera tormenta, me dirigía a mi trabajo en el Canal 44 para grabar mi programa, circulando por la calle Fidel Ávila en la colonia del mismo nombre, fue inevitable caer en una enorme laguna, el nivel del agua llegaba a la mitad de las puertas de mi vehículo, obviamente se descompuso y junto con otros 15 vehículos nos quedamos varados en tremenda laguna.

Observándonos unos a otros sin atinar qué hacer, fuimos testigos de que muchos vecinos de esa calle salían de sus casas, arremangándose pantalones y faldas, hombres, mujeres, jóvenes y hasta niños, alegremente se dieron a la tarea de meterse al agua y ayudarnos a empujar nuestras unidades hasta un lugar sin encharcamientos. ¡Bendita humanidad!

Desde aquí pues, mi gratitud a esos hermosos seres humanos de la calle Fidel Ávila que no les importó mojarse o hasta caer dentro del agua, con tal de ayudar a otras personas en problemas, haciéndolo sin el menor interés de nada, solo por ayudar. Mi gratitud y reconocimiento a toda esa gente.

Ojalá de verdad que hubiera en este mundo, en nuestra ciudad, más personas como los vecinos de la calle Fidel Ávila, de verdad, este mundo sería mucho mejor para todos.