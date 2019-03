Juárez en Juárez

El nuevo monumento de Benito Juárez, cuya develación se anunció para hoy 21 de marzo, me desconcierta.

Vienen a mi mente la X, la Megabandera. Y no es que me oponga a esos símbolos. Pero tienen en común, creo, una especie de ostentosidad hueca.

El restaurant-mirador en lo alto de la obra de Sebastián quedó en veremos ante el costo del material para evitar que el interior de la estructura metálica fuera un horno; bajo los rayos del Sol, hoy la X ha perdido su color. La enorme Megabandera, que a veces está y a veces no, ha sido víctima de las condiciones climatológicas y de descomposturas del asta; se ha rasgado, decolorado, caído e incluso ha arrastrado personas.

En la ciudad bautizada con el nombre del Benemérito de las Américas han existido ya varios monumentos dedicados a Benito Juárez: el de Constitución y Vicente Guerrero, el de El Chamizal y el del cruce de la Panamericana y Carretera a Casas Grandes —sin contar los bustos con los que se marca el despacho del presidente y el denominado Camino Nacional, por donde Juárez entró al entonces Paso del Norte—. Por lo tanto la estatua inaugurada hoy se sumaría a una serie de efigies de distintas épocas y estilos, desde figuras completas hasta relieves del rostro.

Eso no tendría nada de debatible de no ser por la falta general de mantenimiento en la cual se encuentran los monumentos en esta frontera. El Diario reportó la semana pasada, por ejemplo, el vandalismo, el deterioro y el abandono visibles en el recinto localizado en El Chamizal. No se trata de una pieza cualquiera. Es la de mayor superficie en Ciudad Juárez, construida en conmemoración de un caso único de entrega de territorio recuperado por nuestro país, está ubicada en una de las entradas de la ciudad —es decir, de México— y se halla conformada por una serie de torres y miradores, aproximadamente a 200 metros de donde se anunció la nueva estatua.

¿Cuál es la idea de destinar presupuesto a erigir un monumento a un personaje histórico junto a otro casi en ruinas también dedicado a él? En lo personal, espero que ya se hayan aprobado los fondos para restaurar el espacio construido hace 50 años.

Benito Juárez es citado con frecuencia por el presidente López Obrador. No sería de extrañar que esa nueva popularidad haya influido a la hora de aceptar la escultura de seis metros que, informó El Diario, fue ofrecida al Ayuntamiento a raíz de no concretarse un trato con otro municipio. Pero Juárez es algo más que el modelo ideológico de moda o el héroe nacional cuyo gobierno encontró refugio en el extremo norte del país en tiempos convulsos. A decir de los historiadores, fue Juárez quien escuchó la inquietud de los habitantes fronterizos ante la pérdida de terrenos ocasionada por los aluviones del río Bravo y quien en 1866 inició medidas diplomáticas destinadas a recuperar esos territorios. Merece una efigie digna en El Chamizal.

También merece, sin embargo, ser conocido aquí por algo más que dar su nombre a la ciudad, a calles, oficinas y escuelas o por las estatuas en su honor. ¿Qué sabemos de Benito Juárez en Ciudad Juárez? Sí, estuvo en Paso del Norte en 1865 y 1866. Pero ¿cuántos fronterizos podemos decir dónde vivió o dónde trabajaba? ¿Tenemos idea de que paseaba bajo los sauces a la orilla del río, que en Paso del Norte ordenó cambiar el nombre de Presidio por el de Ojinaga, que aquí recibió la noticia sobre la muerte de uno de sus hijos…?

De hecho, me cuenta el periodista Marcos Aldana, el autor del libro “Tiempos de Juárez: el Benemérito y la Ciudad”, en la Antigua Presidencia se encuentran varios de los tomos sobre los documentos, discursos y correspondencia del prócer. Pero la colección completa se halla en “La Casa de Juárez” en Chihuahua, Chihuahua, con todo y una diligencia.

En Ciudad Juárez aún estamos a tiempo de reunir nuestro acervo sobre el Benemérito de las Américas y aprender en serio de él y de nuestra historia. Aprovechemos que sigue en curso la remodelación del cine Victoria para gestionar ahí, donde originalmente estaba el domicilio en el que se hospedó el mandatario, nuestra “Casa de Juárez” rumbo a la conmemoración en el 2022 de los 150 años de su muerte.

Reivindiquemos, con todos los recursos actuales, nuestro legado juarista. Sólo así podremos entenderlo a fondo y valorarlo.