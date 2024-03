¡JuárExit ya!

Ciudad Juárez no soporta más tiempo así, en la marginación y el abandono de la Federación y el Estado, en el extractivismo inhumano de los impuestos que producimos y en la displicente indiferencia de las burocracias centralistas.

Hoy, nuestros viejos problemas sin resolver se unen a nuevos problemas sin respuesta, tenemos 40 años soportando la violencia que produce el crimen organizado, junto a las carencias en el sistema de salud, educación, deporte y cultura que se han agudizado por falta de presupuesto para la ciudad y ahora se le suman las consecuencias del nearshoring, que sin duda es una gran oportunidad de negocios que ha detonado en la frontera generando oportunidades de crecimiento económico, pero que no representa desarrollo sostenible por sí mismo, por otro lado, está la migración que se ha vuelto una constante, ya no es un grupo aislado que fortuitamente pasó por aquí, se trata de decenas de miles de migrantes y la respuesta de las autoridades son solamente paliativos temporales ante una crisis permanente. Tenemos más problemas, el mismo presupuesto para la ciudad.

Estos fenómenos junto al reto de la Revolución Industrial 4.0 a nivel global, han generado nuevas problemáticas sociales, y Juárez es de las ciudades que más resiente los cambios, pero en vez de reaccionar, la frontera está hundida en el rezago de infraestructura, no tiene con qué hacerle frente al embate de esta realidad, ¿a dónde pueden acudir las y los adolescentes para escapar de las drogas y la violencia? No hay espacios dignos, no hay alternativas, solamente pequeños esfuerzos aislados, totalmente insuficientes. Y quienes se salvan de la violencia y las drogas, no es gracias a la intervención del Estado.

A pesar de lo que digan los demagogos, no tenemos salida, de nueva cuenta las y los juarenses estamos a la deriva -como lo hemos estado durante más de sesenta años-. Debemos ser honestos y aceptar que hemos perdido la ciudad, se nos fue de las manos y ninguna propuesta electorera va a cambiar esto.

Estamos hartos de que las promesas sean engañosas, nos dicen que van a pavimentar más calles, pero al final son una mínima parte del rezago. No podemos continuar en esta falsa apariencia, viendo como limpian un parque una vez y lo abandonan tres años porque no hay suficiente personal. Tampoco es que no quieran hacerlo, no pueden, no hay suficiente presupuesto para resolver estos problemas, pero hay un círculo vicioso aquí, las administraciones municipales no quieren aceptar que no pueden porque en la campaña electoral prometieron que lo harían y cuando llegan al poder resulta que no hay presupuesto. ¡Basta de ese autoengaño, basta de paliativos que no sirven de nada!

Nadie nos va a salvar si nosotros mismos no nos salvamos y la única forma de hacerlo es separándonos del resto del estado para poder administrar nuestros recursos, por eso hay que luchar para hacer realidad el JuárExit, un nuevo modelo en el que Juárez sea una Ciudad-Estado Fronterizo.

Estamos en el preludio de una nueva elección democrática, pero votar por un color lo único que nos garantiza es seguir igual de mal. Ya estuvieron todos en el poder y ninguno ha podido hacer nada, inclusive ya hubo gobernadores de Juárez y ni así, al final cedieron ante los intereses de las élites en el poder y decidieron mantener las cosas como están y empeorando cada vez más.

Por eso, el camino de las elecciones no es el adecuado, solo se reafirma la desigualdad una y otra vez, aunque Juárez tiene la mitad de los diputados federales y locales, senadores y decenas de funcionarios de primer nivel en la Federación y del Estado, eso no sirve de nada, los más comprometidos solamente ganan pequeñas batallas contra la burocracia y arriman una dádiva, se pavonean de triunfos pírricos para pavimentar una calle, pintar un edificio o construir una escuela con presupuesto extraordinario.

Y la respuesta siempre es la misma, somos la ciudad del “ya merito”, 60 años esperando que alguien se haga responsable por un crecimiento brutal que ha producido la industria de manufactura, que la Federación y el Estado hagan algo por los miles de trabajadoras y trabajadoras que llegan a producir riqueza y que desde la década de los 70 los tenemos viviendo en lomas sin agua, sin luz, sin pavimento, en lugares desolados, en zonas violentas, de esto nadie habla, trajeron las maquilas, se llevaron los impuestos y dejaron las carencias.

Y Juárez otra vez tiene que esperar, “ya merito” llega la infraestructura, ya mero las calles dignas, el alumbrado eficiente, ya mero la seguridad y el transporte público y si ya esperamos 60 años, qué tanto es un año más para el hospital que prometió el Gobierno federal; ante el incumplimiento, nos avientan remansos para flotar sin ahogarnos, como la gasolina más barata o el aumento del salario mínimo que solo son paliativos para una sociedad que sufre de la peor infraestructura del país ¡y todavía se los tenemos que agradecer! Si eso no resuelve de fondo el problema ¿por qué tenemos que agradecer?

Con una aportación del 2.1 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) del país en 2023, Ciudad Juárez está por encima de 16 entidades de la República en la aportación a la economía nacional. Otro dato más de la Secretaría de Economía, nuestra frontera en 2022 logró 67.8 mil millones de dólares en ventas internacionales. En un cálculo conservador, solamente de los impuestos de importación-exportación que pasan por la aduana de Ciudad Juárez, son aproximadamente 80 mil millones de pesos que van a las arcas de la Federación, más decenas de impuestos como el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto Sobre la Renta o el Impuesto Sobre Nóminas, la suma total provocaría que la cifra se fuera por las nubes. Otra muestra, según la Secretaría de Hacienda, entre Juárez, Tijuana y Nuevo Laredo pasan el 61 por ciento de las operaciones fronterizas, eso pone en relieve la importancia de estas ciudades fronterizas.

Contando esas carretadas de dinero en impuestos que se van, resulta que el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Juárez es de apenas nueve mil millones de pesos, mientras que el Presupuesto Estatal es de 100 mil millones y el Presupuesto Federal es de dos billones 247 mil millones. Juárez apenas tiene nueve por ciento del presupuesto que gasta el estado y el 0.4 por ciento del Presupuesto Federal. ¿A dónde se va el dinero de los impuestos que generan los juarenses? Sí, al Tren Maya, a la refinería de Dos Bocas, al AIFA y todas las ocurrencias del Gobierno federal y del Presupuesto Estatal a la capital, Chihuahua que es la ciudad favorita de todos los gobiernos estatales de los últimos 50 años. El Estado nos regresa migajas del presupuesto recaudado y la Federación ni a migajas llega.

Se llevan los impuestos y nos dejan los problemas en Juárez, nuestra ciudad sigue arriba de los mil homicidios dolosos por año, que son más del 66 por ciento de todo el estado, si nos vamos delito por delito, encontraremos que Juárez siempre tiene más de dos terceras partes de la incidencia delictiva del estado. Necesitamos más presupuesto para abatir estas cifras y no hay.

La única forma de tener más recursos es separarnos del resto del estado de Chihuahua, con el que no tenemos coincidencias sociales, económicas, culturales, ni históricas, somos “harina de otro costal”.

La viabilidad de crear una nueva Ciudad-Estado es real, la población es más del 43 por ciento de la población del estado; con 1.5 millones de habitantes, si Juárez fuera una entidad federativa tendría más población que Aguascalientes, Tlaxcala, Nayarit, Campeche, Baja California Sur y Colima. ¿Territorio? La entidad federativa más pequeña es la Ciudad de México con mil 479 kilómetros cuadrados y Ciudad Juárez cuenta con mil 68 kilómetros, lo que no lo hace tan diferente en dimensiones.

Legalmente, la Ciudad de México es el último cambio significativo en México, porque se le reconoció como entidad federativa en 2016, si los legisladores tienen la voluntad y se ponen creativos, Juárez puede ser una Ciudad-Estado, con un modelo novedoso para una frontera económicamente fuerte, así podríamos convertirnos en una auténtica zona franca que pueda detonar el nearshoring y quizá un clúster fronterizo en el que se integren todos los cruces internacionales, desde Ojinaga, Tornillo en Guadalupe, Juárez, Palomas en Ascensión, hasta El Berrendo en Janos, toda la frontera unida en un solo gobierno detonaría la economía de la región.

Ser una Ciudad-Estado con un modelo así, sería una auténtica nueva oportunidad para salir del pantano del rezago y administrar nuestro propio presupuesto sin necesidad de intermediarios.

¿Cuál es el primer paso? Preguntarle a las y los juarenses si quieren separarse, a través del Instituto Estatal Electoral solicitar una consulta ciudadana y, a partir del resultado -que seguramente será un sí unánime-, exigir a los diputados locales de Juárez que dejen a un lado los colores para que se pongan la camiseta de Juárez e impulsen la separación. No hay que esperar 60 años más, hay que hacerlo ahora. ¡JuárExit ya!