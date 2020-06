¿Juarense de qué colonia eres?

“Nos vamos a morir de pobres o de coronavirus”, decía un buen hombre juarense, aunque triste por lo descuidado de su barrio, pero orgulloso de su colonia. Con un alcance de más de 10 mil juarenses le preguntamos a las mujeres y hombres el nombre de su colonia.

A los ciudadanos no sólo nos gusta recordar de qué colonia provenimos, también nos gusta expresar – y con todo derecho – los problemas graves y necesidades con los que tenemos que convivir diariamente. Son pocas las buenas experiencias o recuerdos sobre nuestras colonias, ya nada es como antes decían las abuelitas, cuando las bonitas experiencias eran día con día. Se siente como si esa chispa positiva de aquel juarense estuviera perdida o vencida. ¿Podríamos considerar que el gobierno tuvo la culpa de nuestra dura y difícil realidad? Es claro que no, ya que la estabilidad social, económica, psicológica y fronteriza, depende bastante de nuestros gobiernos, pero antes de los gobiernos están los partidos políticos, aquellos que han demostrado ser incapaces de considerar la inclusión en sus estrategias operativas y de propuestas políticas. Estos grupos, al utilizar el auto de la “política” los conduce al poder, pero llegan con decisiones propias. Es decir, el partidismo mexicano no pretende la inclusión de los ciudadanos, lo que provocó la desaparición de la opinión pública y el asesinato de la juventud desde los años 60, situación que hoy en día nos está costando mucho revivir. Existe solución por supuesto, algo que, en la ciencia política, pero sobre todo en la academia denominamos la gobernanza territorial, una espectacular y poderosa herramienta exclusiva para los integrantes inteligentes y con capacidad modernista dentro de los partidos políticos, para que construyan pueblo y dentro del poder sean las decisiones tomadas en conjunto con los ciudadanos. Acuérdense de estas palabras, llegará la gobernanza y será este el método para unificar a la sociedad y el poder.

“Saludos desde la descuidada colonia División del Norte”, decía un ciudadano residente, un mensaje que podemos interpretar sin duda como urgente. Somos el pueblo y debemos comprender que de los descuidos el responsable no sólo es el gobierno. Entendamos una cosa, nuestros desconocidos representantes en el Congreso de la Unión y en la Cámara de Diputados de Chihuahua, además de otorgarles el poder de crear leyes, reformarlas y ser nuestra voz, son moralmente responsables de ambular por nuestro distrito, conocer directamente a sus colonos y mantenernos educados. Y con desconocidos me refiero a que la gran mayoría de los juarenses no los conocemos, no nos interesa su persona y lo peor ellos no tienen conocimiento sobre nosotros. El día 2 de junio del 2020, le preguntamos a las mujeres y hombres juarenses: ¿Conoces al diputado estatal o federal de tu distrito? Y de 500 ciudadanos, sólo 16 conocen a su representante. Esto se debe a lo que ya se comentó anteriormente, los partidos políticos no reflejan la inclusión de los juarenses en la toma de decisiones. Si esto fuera de otra forma, las colonias de nuestra ciudad no tuvieran tantos problemas y descuidos, ya que en el pasado costó mucho esfuerzo mantenerlas, pero hoy en día abunda la violencia, la inseguridad, los baches, el pésimo transporte público, el crecimiento imparable de la ciudad de forma horizontal, el desempleo y la apatía. Dichos problemas, ningún gobierno o representante llegará para resolverlos en tan sólo tres o seis años, pero donde sí podemos empezar es por la inclusión de los ciudadanos en los partidos políticos y el gobierno, en ese momento podríamos reformar nuestra constitución y modernizar la gobernabilidad, pero ojo, todo para el beneficio de los ciudadanos y no de los partidos. En otras palabras, no se apodera del gobierno, pero sí de las decisiones de este. El futuro de las ciudades de todo el mundo dependerá de sus formas de gobernanza territorial, deberán de tener en cuenta cómo previenen y resuelven la magnitud de los problemas sorpresivos como los que ya vivimos y como los que tendremos en los próximos años. Las ciudades cada vez se irán amontonando de automóviles, llenándose por más de un millón de habitantes y con mínimas probabilidad de tener bienestar. Ciudad Juárez, se encuentra en esta situación, sin una planeación estratégica a priori, sin planes concisos para la educación de alto nivel, pero es importante que veamos esto como una oportunidad, de cambiar la situación.

Como conclusión. Un Ayuntamiento, de primera línea está compuesto por el presidente municipal, síndico y regidores. Pero sobre todo se compone por nuestras leyes y reglamentos vigentes dentro del Estado de Chihuahua, leyes que las mentes viejas y antiguas crearon, y lo más importante, las decisiones dentro del Ayuntamiento, y es aquí donde todas sus atenciones (las del Ayuntamiento) se enfocan en prioridades divergentes, lo que ocasionan escasez de servicios básicos e inseguridad social, hace falta ambular por la ciudad para darse cuenta de que sin duda están abandonadas por sus representantes. Estoy convencido que el progresismo pasará, el coronavirus nos obligó a presionarlos y a reformar de forma inmediata para el beneficio de los ciudadanos, además de darnos cuenta quienes son los políticos de mentes viejas, pero sobre todo a los modernistas y progresistas.