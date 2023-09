Juan Gabriel no es de Juárez, Juárez es de Juan Gabriel

“Había una vez una ciudad llamada Juárez en la frontera de México con Estados Unidos. Allí vivía un adolescente solitario, ajeno a la política y a la cultura, aficionado irredento de las cantantes de ranchero, de Lola Beltrán y Lucha Villa y Amalia Mendoza la Tariácuri… y ese joven, furiosamente provinciano (cosmopolita de trasmano, nacionalista del puro sentimiento) creaba por su cuenta una realidad musical nomás suya, la síntesis de todas sus predilecciones que no existía en lado alguno, y para su empresa disponía de la memoria (en donde resguardaba las melodías que no podía llevar al papel pautado), del ánimo prolífico, de una guitarra, de muchos sueños y de la casualidad de que en el país decenas de miles intentaban lo mismo: componer para hacerse famosos, componer por no hacer arte sino con tal de representar sentimientos y situaciones (enamorarse, desenamorarse, frustrante, narrarle a todos el dolor de no poder contarle a nadie el sufrimiento, desahogar el rencor, aceptar que todo acabó y todo empieza).

“Y al adolescente de Juárez, que responde al nombre de Alberto Aguilera Valadez, su inspiración le llevaba a diario melodías que silbaba, con letras adjuntas, y él las cantaba en un lugar llamado Noa-Noa, y lo que hacía agradaba, pero él no se resignaba a la modestia de la periferia, y se dirigió a la capital monstruosa, a pasarla mal como un trámite en el camino de la superación”…*

PUBLICIDAD

Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, fue un cantante, compositor y actor mexicano reconocido a nivel internacional por su influencia en la música ranchera, pop y balada.

Su relevancia no solo se limita a la música, sino que también dejó una marca significativa aquí, en Ciudad Juárez, su ciudad natal.

También conocido como ‘El Divo de Juárez’, nació el 7 de enero de 1959 en Parácuaro, Michoacán; al morir su padre, la familia se trasladó a Ciudad Juárez y a la edad de cuatro años Alberto ingresó a la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, en donde permaneció ocho años.

En 1966 debutó como cantante en el "Noa Noa", una de las discotecas más populares de esa época en Juárez.

Cinco años después, en 1971 grabó su primer disco que contuvo éxitos como "No tengo dinero". Con el paso de los años la fama del ídolo fue asenso y los éxitos no pararon.

Juan Gabriel participó a lo largo de su carrera en 11 películas: La loca de los milagros”, “Nobleza ranchera”, “En esta primavera”, “Del otro lado del puente”, “El Noa Noa”, “Es mi vida /El Noa Noa 2”, “Siempre en domingo… La película”, “Bazar Viena”, “Evicted”, “Sin dejar huella”, “¿Qué le dijiste a Dios?”, y compuso, según datos de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, un aproximado de mil 800 canciones que han sido traducidas al turco, alemán, francés, italiano, tagalo, japonés, griego, papiamento, portugués e inglés, lo que lo convierte en el compositor más prolífico de México.

En Ciudad Juárez Juan Gabriel abrió un albergue para ayudar a pequeños de bajos recursos, huérfanos o hijos de madres solteras y trabajadoras; en honor al hijo predilecto de la ciudad, un eje vial lleva su nombre (Eje Vial Juan Gabriel); en el 2015 el artista Arturo Damasco plasmó el rostro de ‘El Divo’ en un mural ubicado en la avenida Juárez. Por otra parte, su casa ubicada en la avenida 16 de Septiembre alberga hoy recuerdos y es visitada por fanáticos de todas partes del mundo, además hay una estatua en su honor y un paseo que lleva su nombre; tiene varios monumentos y una estrella ubicada en la avenida Juárez.

El Divo de Juárez murió de un infarto el 28 de agosto del 2016 a los 66 años en Santa Mónica, California.

Desde su muerte hasta hoy, su música y su legado siguen vivos en la memoria de todos sus seguidores. Y aunque dejó un vacío que nadie podrá llenarlo, siempre será recordado por su don, talento y carisma, y por ser el cantautor más querido y cotizado de todos los tiempos. Su nombre y sus canciones forman parte ya de la cultura y tradiciones juarenses y mexicanas.

Es por eso que en esta semana como homenaje al gran cantautor se realizaron en la ciudad diversas actividades, como conciertos sinfónicos, carrera pedestre, recorridos dramatizados, concursos de baile y una misa por su aniversario luctuoso y para recordar su vida, trayectoria musical y labor altruista.

Porque Juan Gabriel no es de Juárez, Juárez es de Juan Gabriel. DEP ‘El Divo’.

*Fragmento de texto extraído del libro “Escenas de pudo y livianidad” del cronista Carlos Monsiváis.