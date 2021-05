Jóvenes juarenses técnicos

Una ciudad repleta de jóvenes técnicos activa la economía local, mejora el nivel académico universitario, disminuye los índices de violencia y la incertidumbre desde la preparatoria.

La difícil situación económica por la que pasan los comerciantes junto con los empresarios en todo el país, continúa deteriorando el bienestar social de una gran parte de las familias mexicanas, empujando a que un 58% de la población trabaje de forma informal, pero es completamente comprensible, la pandemia llegó, y no de forma sorpresiva, ningún gobierno tomó las medidas suficientes para diseñar e implementar políticas públicas efectivas en materia de prevención social con un resultado impactante y directo con el ciudadano. Los gobernantes culpan al presupuesto y los políticos al gobierno “no hay dinero” para cubrir los problemas, aunque dependen del presupuesto público aprobado por el Congreso del Estado, son ellos los que al no contemplar alternativas, el problema público se inflan y la demanda social disminuye, sin embargo, es indispensable que las propuestas de alternativas para la toma de decisiones siempre deben de estar presupuestadas, incluyendo las decisiones de carácter partidistas y de odio político, como la que hizo que por parte de la Federación, Chihuahua tuviera una reducción del 6% este año. Con todo esto, hay que sumarle a cada una de las familias juarenses, el desempleo, la pobreza laboral, los permanentes baches, la contaminación, la inseguridad, la violencia intrafamiliar y la reducción en la educación de los niños por falta de herramientas electrónicas y de internet a acompañado del ingreso de los jóvenes al crimen organizado. Todos estos problemas son con los que vivimos a diario, y sin importar qué, por más de 30 años dichos problemas no han disminuido, pero con gran velocidad incrementado.

¿Qué hacer? La solución está en la cuestión técnica, en lo presupuestal de iniciativas en materia de educación dentro del Congreso, acompañado de negociaciones con la industria y la participación del Gobierno estatal, así, como la asesoría por parte del gobierno alemán, quien diseñó dicho programa denominado Sistema DUAL. Esto significa que los jóvenes de bachillerato, me refiero a todas las instancias de media superior, cursando el último grado, tengan el derecho a trabajar horas en las grandes industrias y empresas locales como técnicos, recibiendo un salario importante, regulado con los tabuladores internacionales y con contratos por dos años, tiempo importante para especializarse como técnico y tener las bases fundamentales para saber qué estudiar en la educación superior, con esto lograríamos eliminar la incertidumbre en los jóvenes, al mismo tiempo aseguraríamos un futuro técnico y profesional para la ciudad. Tenemos el ejemplo actual de observar cómo una gran parte de jóvenes no saben qué estudiar, pero con su carrera técnica, es una de las herramientas para asegurar una mejor calidad de vida y una profesión, adicionalmente Ciudad Juárez mantendrá la economía local activa y la demanda social tendrá más valor. Pongamos un claro ejemplo, un técnico de turbinas, plaza requerida por la industria maquiladora, el salario es alto, pero al estar escasos de técnicos especializados, la industria se ve obligado a contratar personal extranjero. Es importante que todas las instancias de bachillerato formen parte de este programa (política pública), por ejemplo, durante el año 2018 -2019 14 mil jóvenes terminaron el Colegio de Bachilleres y 8 mil 436 alumnos abandonaron el programa educativo, faltaría aumentar el no saber qué estudiar y de equivocarse, pero con un sistema diseñado para que los jóvenes juarenses sean todos técnicos, podríamos alcanzar una meta propositiva para que no abandonen el bachillerato, adicionalmente aumentaría el índice de ingreso a la universidad, las empresas mejorarían los salarios, sus productos y servicios mejorarían porque tendrían a un ingeniero que demás es técnico, entre muchos otros ejemplos. Es una propuesta de ganar-ganar, esto es un programa con gran empuje para mejorar los problemas de los juarenses como la violencia, desempleo y principalmente para que seamos un ejemplo a nivel nacional de jóvenes técnicos. Dejaremos que los problemas políticos sean cada vez más obsoletos y la fuerza económica y educativa de la ciudad sea la que predomine el presente de cada una de las familias. ¿Por qué es importante desde el Congreso impulsar una iniciativa de esta magnitud? El artículo 3º constitucional nos da el derecho a la educación, pero también en términos de la fracción X la obligatoriedad le corresponde al Estado para fomentar la educación y la posibilidad de tener centros educativos con bolsas de empleo exclusivas para los estudiantes, enfocándose en la promoción del futuro de los jóvenes y no de los tan complicados e innecesarios trámites burocráticos. Está en nosotros cambiar.